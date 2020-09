Palát si zahraje finále o Stanley Cup. Tampa další drama v prodloužení zvládla

Hokejisté Tampy Bay s Ondřejem Palátem v sestavě porazili New York Islanders 2:1 v prodloužení, sérii vyhráli 4:2 na zápasy a postoupili do finále NHL. V boji o Stanleyův pohár, který Lightning získali naposledy v roce 2004, se střetnou s Dallasem.

Vítězný gól vstřelil Anthony Cirelli v čase 73:18 a zúročil tím střeleckou převahu mužstva (48:27). Útočník Tampy Bay dostal dobrou přihrávku zpoza branky od Barclaye Goodrowa a za cinkotu tyčky překonal Semjona Varlamova.

Islanders, kteří protáhli sérii výhrou v minulém utkání v prodloužení, se ujali vedení ze své první střely v zápase. Devon Toews obkroužil branku a u levé tyče byl rychlejší než přesunující se gólman Andrej Vasilevskij. Tampa Bay vyrovnala v sedmé minutě, když se z dorážky prosadil obránce Victor Hedman a připsal si už devátou trefu v play off.

Od té chvíle oba brankáři odolávali a v prodloužení mohli rozhodnout Islanders, ale Brock Nelson neuspěl v sólovém úniku. Hrdinou zápasu se tak stal Cirelli, který přitom v průběhu druhé třetiny zamířil s bolestivou grimasou do kabin po střetu koleno na koleno s Andersem Lee.

Při postupu Tampy Bay do finále NHL hrál důležitou roli i Palát. Rodák z Frýdku-Místku byl vidět zejména v posledních dvou sériích, ve kterých přispěl osmi góly včetně tří vítězných k vyřazení Bostonu a New Yorku Islanders. Palát nasbíral celkově v letošním play off třináct bodů (8+5) a ve statistice +/- je se čtrnácti kladnými body na třetím místě.

Semifinále play off NHL:

Východní konference - 6. zápas:

New York Islanders - Tampa Bay 1:2 v prodl. (konečný stav série: 2:4)

Branky: 5. D. Toews - 7. Hedman, 74. Cirelli. Střely na branku: 27:48. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Cirelli (Tampa Bay), 2. Varlamov (NY Islanders), 3. Kučerov (Tampa Bay). Konečný stav série: 2:4.