Tampa přehrála Montreal a stále ještě drží naději na play off. Palát pomohl asistencí

před 1 hodinou

Hokejisté Tampy Bay vyhráli na letě Montrealu 4:2 a před posledním zápasem základní části stále ještě drží teoretickou šanci na play off.

New York - Hokejisté Tampy zvítězili i díky gólové přihrávce Ondřeje Paláta v jediném pátečním utkání NHL na ledě Montrealu 4:2 a udrželi naději na postup do play off. Lightning ztrácí v tabulce Východní konference pouze jen bod na osmé Toronto, už jim ale zbývá odehrát poslední zápas, zatímco Maple Leafs mají jedno utkání k dobru.

Tampa, která zakončí základní část nedělním duelem s Buffalem, musí doufat, že Toronto neporazí ani jednoho ze dvou silných soupeřů - v sobotu Pittsburgh a o den později Columbus. "Nemáme to ve vlastních rukách, musíme počkat, jak dopadne sobotní zápas a uvidíme. Ale určitě se připravíme na neděli tak, že budeme hrát o všechno," řekl obránce Victor Hedman.

Jeho tým vyhrál posedmé z posledních devíti utkání. Dvěma góly se o to zasloužil nováček Yanni Gourde, který ve 12. minutě otevřel skóre zápasu a ve 45. minutě upravoval na konečných 4:2, pouhých 21 sekund poté, co Canadiens v oslabení snížili na rozdíl jediné branky.

Palát měl prsty ve druhém gólu Blesků v poslední minutě úvodní třetiny. Šestadvacetiletý český útočník nádhernou přihrávkou z obraného pásma vyslal do úniku Nikitu Kučerova a ten deset sekund před sirénou zvýšil vedení hostů na 2:0.

NHL:

Montreal - Tampa Bay 2:4 (0:2, 1:1, 1:1)

Branky: 30. King, 45. Lehkonen - 12. a 45. Gourde, 20. Kučerov (Palát), 35. Killorn. Střely na branku: 29:22. Diváci: 21.288. Hvězdy zápasu: 1. Gourde, 2. Kučerov (oba Tampa), 3. Lehkonen (Montreal).

autor: ČTK | před 1 hodinou

