Tampa prohrávala 0:3, pak však Palát svojí trefou odstartoval velkolepý obrat

Útočník Ondřej Palát přispěl gólem a asistencí k obratu Tampy Bay v Chicagu z 0:3 na konečných 6:3 a byl vyhlášen třetí hvězdou zápasu. Za poražené si připsal jednu přihrávku Dominik Kubalík.

V nedělním programu NHL skóroval i Radek Faksa, který s Dallasem podlehl Nashvillu 3:4 po nájezdech. New Jersey vyhrálo v Bostonu 1:0 a u jediné branky asistoval Pavel Zacha. K vítězstvím pomohli přihrávkou i Martin Nečas a Jakub Vrána.

Po Kubalíkově přihrávce zvýšil pohotovou střelou ze vzduchu Mattias Janmark na 2:0 a třetí gól přidalo Chicago ve 24. minutě. Už za čtyřicet sekund snížil v přesilové hře Palát střelou z pravého kruhu k bližší tyči a v tabulce českých střelců se s deseti trefami vyrovnal vedoucímu Davidu Pastrňákovi. Rodák z Frýdku-Místku využívá toho, že povýšil při absenci Nikity Kučerova do první formace na přesilové hry, v nichž dal v sezoně už sedm gólů.

Palát si poté připsal asistenci u vyrovnávací branky, kterou vstřelil v další početní převaze Victor Hedman od modré čáry. Ještě ve druhé třetině otočil skóre Yanni Gourde, který se na obratu podílel dvěma góly a dvěma přihrávkami.

"Víme, že se dokážeme dostat i z takových situací. Neměli bychom si ale nechávat soupeře tolik odskočit, musíme začít lépe," uvedl Gourde, jenž skóroval poprvé krátce po Palátově gólu. "Po jejich třetí brance se nám povedlo pár střídání, dali jsme rychlé góly, a to nás nakoplo," vysvětlil.

Tampa Bay, které scházel v obraně podruhé v řadě kvůli zranění Jan Rutta, využila čtyři přesilové hry. Obhájci Stanleyova poháru ale paradoxně nepotrestali zákrok Connora Murphyho na Erika Černáka, za který byl za stavu 3:3 vyloučen na pět minut a do konce zápasu.

Faksa skóroval ve druhém utkání za sebou, když si našel mezi kruhy zblokovaný puk a bekhendem překonal Pekku Rinneho. Český útočník odstartoval gólem v 53. minutě na 1:3 strhující finiš Dallasu, který vyrovnal při hře bez brankáře. V rozstřelu byl ale úspěšnější Nashville, o výhře rozhodl Roman Josi.

"Někteří lidé nás mohli deset minut před konce za stavu 0:3 odepisovat, ale každý na střídačce věřil, že jsme schopni se ještě do zápasu vrátit. Ukázali jsme, jak jsme odolní," podotkl útočník Dallasu Jason Robertson, který poslal zápas do prodloužení. "Chtěli jsme zápas dohrát lépe. Ve finále jsme ale vyhráli a máme dva body, což je skvělé," řekl útočník Nashvillu Filip Forsberg, jenž se také prosadil v rozstřelu.

Jediný gól v Bostonu padl v 56. minutě. Zacha si najel před branku na přihrávku P.K. Subbana a jeho střelu usměrnil do sítě Kyle Palmieri. "Puk by šel pravděpodobně mimo, pokud by Kyle nestál na hranici brankoviště. Konečně se k nám přiklonilo štěstí, v poslední době jsme ho moc neměli. Pokud se ale budeme tlačit do brány ve větším počtu hráčů, budeme dávat více gólů," řekl trenér New Jersey Lindy Ruff.

Zacha neproměnil ve 26. minutě sólový únik, i tak ale bodoval ve dvanáctém z posledních čtrnácti utkání (4+10) a se stal druhou hvězdou zápasu. Předčil ho pouze gólman Scott Wedgewood, který kryl čtyřicet střel včetně deseti pokusů Pastrňáka. New Jersey zastavilo sérii pěti proher a v soubojích s Bostonem získalo v této sezoně 7 z 8 možných bodů.

Carolina porazila na svém ledě Floridu 4:2. Nečas podpořil výhru jednou asistencí, když zavezl puk do útočného pásma a po jeho přihrávce zvýšil z levého kruhu Nino Niederreiter na 2:0. Český útočník nasbíral v posledních čtyřech zápasech sedm bodů (2+5). Na straně poražených odehrál tisící zápas v NHL Keith Yandle, nastoupil k 890. utkání v řadě. Je to třetí nejdelší série v historii soutěže.

Washington zvítězil ve Philadelphii 3:1. Hosté rozhodli v rozmezí 36. až 45. minuty, kdy třemi góly překlopili skóre na svou stranu. U rozdílové trefy Dmitrije Orlova si připsal přihrávku Vrána. V brance vítězů dostal přednost Ilja Samsonov před Vítkem Vaněčkem, který byl v minulém utkání po čtvrtém gólu stažen ze hry.

Na střídačce zůstal i gólman Calgary David Rittich a sledoval prohru 3:4 po nájezdech s Ottawou. Flames sice smazali manko 0:2 a 1:3, ale ztratili i druhý zápas po odvolání trenéra Geoffa Warda. Obě utkání vedl asistent Ryan Huska, protože nový kouč Darryl Sutter může tým kvůli opatřením proti šíření koronaviru převzít nejdříve v pondělí.

Výsledky NHL:

Chicago - Tampa 3:6 (2:0, 1:4, 0:2)

Branky: 11. Kurashev, 16. Janmark (Kubalík), 24. Suter - 25. a 37. Gourde, 24. Palát, 28. Hedman (Palát), 55. Killorn, 58. Maroon. Střely na branku: 25:39. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Gourde, 2. Hedman, 3. Palát (všichni Tampa Bay).

New York Islanders - Buffalo 5:2 (0:0, 3:0, 2:2)

Branky: 27. a 58. Nelson, 26. Lee, 37. Cizikas, 53. Clutterbuck - 46. Skinner, 50. Miller. Střely na branku: 30:27. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Cizikas, 2. Nelson, 3. Clutterbuck (všichni NY Islanders).

Carolina - Florida 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)

Branky: 16. Trocheck, 25. Niederreiter (Nečas), 41. Aho, 44. Foegele - 31. Weegar, 44. Marchment. Střely na branku: 26:23. Diváci: 2924. Hvězdy zápasu: 1. Aho, 2. Trocheck, 3. Foegele (všichni Carolina).

Boston - New Jersey 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Branka: 56. Palmieri (Zacha). Střely na branku: 40:25. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Wedgewood, 2. Zacha (oba New Jersey), 3. T. Rask (Boston).

Philadelphia - Washington 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)

Branky: 12. Farabee - 36. Ovečkin, 40. Orlov (Vrána), 45. Jensen. Střely na branku: 37:27. Diváci: 3023. Hvězdy zápasu: 1. Orlov (Washington), 2. Farabee (Philadelphia), 3. Oshie (Washington).

Pittsburgh - NY Rangers 5:1 (3:1, 0:0, 2:0)

Branky: 17. Marino, 17. Kapanen, 18. Crosby, 54. Malkin, 57. Aston-Reese - 2. Zibanejad. Střely na branku: 24:24. Diváci: 2800. Hvězdy zápasu: 1. Kapanen, 2. Malkin, 3. Crosby (všichni Pittsburgh).

Dallas - Nashville 3:4 po sam. nájezdech (0:2, 0:1, 3:0 - 0:0)

Branky: 53. Faksa, 55. Pavelski, 60. Robertson - 16. Mikael Granlund, 17. Järnkrok, 34. Tolvanen, rozhodující sam. nájezd Josi. Střely na branku: 38:20. Diváci 3976. Hvězdy zápasu: 1. Tolvanen (Nashville), 2. Pavelski (Dallas), 3. Rinne (Nashville).

Calgary - Ottawa 3:4 po sam. nájezdech (0:2, 1:1, 2:0 - 0:0)

Branky: 24. Giordano, 44. Gaudreau, 53. Hanifin - 14. C. Brown, 16. Dzingel, 28. White, rozhodující sam. nájezd Batherson. Střely na branku: 34:22. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Dube (Calgary), 2. Anisimov, 3. Tierney (oba Ottawa).

Tabulky NHL:

Centrální divize:

1. Tampa Bay 23 17 2 4 83:48 36 2. Carolina 24 17 1 6 85:64 35 3. Florida 24 15 4 5 80:70 34 4. Chicago 26 13 5 8 82:80 31 5. Columbus 26 10 5 11 69:85 25 6. Nashville 25 11 0 14 61:82 22 7. Dallas 20 7 5 8 56:54 19 8. Detroit 26 7 3 16 54:87 17

Severní divize:

1. Toronto 26 18 2 6 90:63 38 2. Winnipeg 24 15 1 8 79:69 31 3. Edmonton 26 15 0 11 83:80 30 4. Montreal 23 11 6 6 78:66 28 5. Calgary 26 11 3 12 71:80 25 6. Vancouver 28 11 2 15 81:93 24 7. Ottawa 27 9 1 17 74:105 19

Východní divize:

1. NY Islanders 25 15 4 6 73:56 34 2. Washington 24 14 4 6 79:76 32 3. Boston 22 13 3 6 65:54 29 4. Pittsburgh 24 14 1 9 77:75 29 5. Philadelphia 22 12 3 7 71:69 27 6. NY Rangers 23 10 3 10 66:63 23 7. New Jersey 21 8 2 11 51:66 18 8. Buffalo 23 6 3 14 52:75 15

Západní divize: