Poslední kolo: Liberec uhájil čtvrtfinále, Plzni nestačilo ani devět nasázených gólů

V neděli bylo na programu kompletní závěrečné 52. kolo hokejové extraligy. Rozhodlo mimo jiné o tom, že se v předkole play off hokejové extraligy utkají Plzeň s Olomoucí, Hradec Králové s Litvínovem, Pardubice s Karlovými Vary a Vítkovice s Brnem. Přímou vstupenku do čtvrtfinále uhájil Liberec.

Hokejisté Liberce výhrou 4:1 ve Vítkovicích v závěrečném 52. kole základní části extraligy uhájili před Plzní čtvrté místo a zajistili si účast ve čtvrtfinále. Ostravský celek nenavázal na předchozí tři vítězství, ale díky porážkám týmů pod sebou zůstal osmý. Předkolo play off načne ve středu doma proti brněnské Kometě.

Po dvou bodech si za Severočechy připsali Birner, Lenc, Musil a Vlach. Liberec zdolal Vítkovice potřetí v sezoně. Do čtvrtfinále vstoupí ve středu 17. března.

Mladá Boleslav porazila Spartu 3:2 a bodovala tak i ve čtvrtém vzájemném zápase s vítězem základní části. Dvěma góly se na výhře hostů podílel útočník David Cienciala. Pražané tak nevyužili možnost překonat klubový rekord v počtu získaných bodů, v dlouhodobé části jich vybojovali 108. Mladá Boleslav skončila se ziskem 97 bodů třetí.

Brno padlo na vlastním ledě s Pardubicemi 2:5. Kometa prohrála potřetí za sebou a promarnila šanci začínat předkolo play off na vlastním ledě. Do vyřazovací části tak vstoupí z devátého místa a začne na ledě Vítkovic. Pardubice, které dnes využily tři přesilové hry, měly už jisté sedmé místo a v úvodním kole play off vyzvou Karlovy Vary.

Mueller je prvním cizincem, který vyhrál bodování

Na prvním gólu Brna se dne podílel americký útočník Peter Mueller a vyhrál s 64 body jako první cizinec kanadské bodování základní části extraligy. Zaznamenal v 46 zápasech 29 branek a na 35 asistencí.

Hokejisté Plzně porazili Olomouc 9:1. Indiáni tak pošesté za sebou bodovali a z toho popáté vyhráli, na přímý postup do čtvrtfinále jim to ale při výhře Liberce na ledě Vítkovic nestačilo, zůstali pátí. Oba dnešní soupeři se tak ve středu na západě Čech utkají znovu v jedné ze sérií předkola play off.

Plzeňští o osudu utkání rozhodli především pěti brankami během druhé třetiny. Hattrickem se blýskl Filip Suchý, dvěma góly přispěl Milan Gulaš a brankou a dvěma asistencemi další útočník Jaroslav Kracík. Olomoučtí se rozloučili se základní částí dvěma porážkami bez bodového zisku.

Hokejisté posledních Českých Budějovic se rozloučili se sezonou porážkou s Třincem 0:4. Nováček si tak připsal šestou prohru za sebou. Druhý Třinec zabral po čtyřech prohrách a 33. gólem v sezoně k tomu přispěl útočník Matěj Stránský, který poprvé v kariéře vyhrál tabulku střelců. Brankář Jakub Štěpánek si připsal třetí čisté konto v sezoně.

Souboj v Budvar aréně nemohl nic změnit na konečném druhém místě třineckých Ocelářů, ani poslední příčce Madeta Motoru. Se střídačkou domácích se loučil trenér Václav Prospal a s kariérou slovenský obránce René Vydarený, ale rozlučka se nepovedla.

Předposlední Zlín se rozloučil domácí výhrou v 52. kole nad Litvínovem 3:0. Berani si tak připsali první úspěch po sedmi zápasech. Severočeši promarnili šanci na posun z 11. až na 8. místo a neuspěli poprvé po sérii šesti vítězství. Ve středu tak začnou předkolo play off na ledě Hradce Králové.

Konečná tabulka:

1. Sparta Praha 52 32 3 6 11 194:116 108 2. Třinec 52 31 4 5 12 187:130 106 3. Mladá Boleslav 52 26 6 7 13 167:126 97 4. Liberec 52 24 8 5 15 152:118 93 5. Plzeň 52 24 6 7 15 170:128 91 6. Hradec Králové 52 26 4 3 19 144:127 89 7. Pardubice 52 21 7 4 20 141:146 81 8. Vítkovice 52 20 4 6 22 130:142 74 9. Brno 52 19 5 6 22 144:152 73 10. Karlovy Vary 52 17 8 6 21 145:176 73 11. Litvínov 52 17 8 5 22 133:146 72 12. Olomouc 52 14 6 5 27 105:156 59 13. Zlín 52 11 3 4 34 108:178 43 14. České Budějovice 52 6 4 7 35 128:207 33

Pozn: O pořadí na 9. a 10. místě rozhodla bilance ze vzájemných zápasů Brno - Karlovy Vary 2:4, 3:0, 4:5 po sam. nájezdech, 3:1.

52. kolo hokejové extraligy:

HC Sparta Praha - BK Mladá Boleslav 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 19. D. Vitouch (Kalina, Prymula), 25. M. Sukeľ (A. Kudrna) - 6. Cienciala (Allen, Jääskeläinen), 39. Bičevskis (A. Zbořil, Bernad), 53. Cienciala (Claireaux, Bernad). Rozhodčí: Pražák, Sýkora - Pešek, Malý. Vyloučení: 4:3. Využití: 0:1. V oslabení: 1:0. Bez diváků.

Sparta: Machovský - Košťálek, T. Pavelka, Polášek, Kalina, M. Jandus, Tomáš Dvořák - Řepík, R. Horák, Buchtele - Tomášek, Sobotka, Zikmund - A. Kudrna, M. Sukeľ, Říčka - Dvořáček, D. Vitouch, Prymula. Trenéři: Hořava a Jandač.

Mladá Boleslav: Schwarz - Pláněk, D. Moravec, Fillman, Allen, Jasečko, Dlapa, Vacík - Jääskeläinen, Claireaux, Cienciala - P. Kousal, O. Najman, Flynn - Závora, A. Zbořil, Bernad - V. Polák II, Bičevskis, Půček. Trenéři: R. Rulík a P. Patera.

HC Kometa Brno - HC Dynamo Pardubice 2:5 (1:1, 1:3, 0:1)

Branky a nahrávky: 8. P. Holík (Mueller), 38. T. Šoustal (F. Král, Vincour) - 17. Blümel (O. Rohlík, J. Kolář), 26. Ďaloga (Kusý), 27. O. Roman (Paulovič), 40. Kusý (Ďaloga), 53. Formánek. Rozhodčí: Kika, Lacina - Frodl, Zíka. Vyloučení: 6:3. Využití: 1:3. Bez diváků.

Brno: Klimeš - Zámorský, F. Král, Holland, Kučeřík, Svozil, Gulaši, Bartejs - Mueller, P. Holík, Zaťovič - Schneider, Klepiš, Plášek - Vincour, Rákos, Valský - T. Šoustal, Kusko, D. Bondra. Trenér: L. Zábranský st.

Pardubice: Barulin - J. Kolář, Hrádek, Ďaloga, Bučko, Vála, T. Jelínek, Chabada - Paulovič, O. Rohlík, Blümel - L. Horký, O. Roman, Kusý - Pochobradský, M. Kratochvil, A. Kosticyn - Koffer, T. Zeman, Formánek. Trenér: R. Král.

HC Vítkovice Ridera - Bílí Tygři Liberec 1:4 (1:3, 0:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 12. L. Doudera (M. Kalus, Flick) - 7. A. Musil (J. Vlach, Rosandič), 9. Hanousek (Gríger, J. Vlach), 15. Knot (Lenc, Birner), 58. Lenc (A. Musil). Rozhodčí: Mrkva, Obadal - Gebauer, Lederer. Vyloučení: 5:7, navíc J. Hruška (Vítkovice) 10 min. Využití: 0:1. Bez diváků.

Vítkovice: Miroslav Svoboda - R. Polák, Pyrochta, L. Kovář, Koch, R. Černý, L. Doudera, od 21. navíc Machů - Lakatoš, J. Hruška, L. Krenželok - Irgl, J. Mikyska, Svačina - M. Kalus, Flick, Mallet - Dej, Werbik, Fridrich. Trenér: Holaň.

Liberec: Kváča - Knot, Vitásek, Kolmann, Rosandič, T. Hanousek, Derner - Lenc, A. Musil, Birner - Bulíř, Gríger, A. Najman - D. Špaček, P. Jelínek, J. Vlach - R. Pavlík, J. Šír, Rychlovský. Trenér: P. Augusta.

HC Energie Karlovy Vary - Mountfield Hradec Králové 1:6 (1:2, 0:2, 0:2)

Branky a nahrávky: 12. Flek (T. Mikúš, O. Beránek) - 1. Orsava (V. Růžička ml., J. Sklenář), 6. Smoleňák, 31. Kevin Klíma (J. Sklenář, F. Pavlík), 34. Pilař (Smoleňák, Koukal), 48. Kelly Klíma (Kevin Klíma), 60. Orsava (Graňák, J. Sklenář). Rozhodčí: R. Svoboda, Šindel - Hynek, Brejcha. Vyloučení: 1:3. Využití: 0:1. Bez diváků.

Karlovy Vary: F. Novotný - Šenkeřík, D. Mikyska, Plutnar, Krajčík, Kowalczyk, L. Zábranský ml., Tureček - Flek, T. Mikúš, O. Beránek - Šik, Hladonik, Osmík - Kohout, Černoch, Koblasa - Vondráček, Skuhravý, Redlich. Trenér: Pešout.

Hradec Králové: Mazanec - F. Pavlík, Nedomlel, Graňák, Šalda, Gaspar, Čáp, Kukla - Jergl, Kevin Klíma, Kelly Klíma - Orsava, V. Růžička ml., J. Sklenář - J. Veselý, Lev, Zachar - Smoleňák, Koukal, Pilař. Trenér: V. Růžička st.

PSG Berani Zlín - HC Verva Litvínov 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 17. Karafiát (Gazda, Fořt), 21. Václavek (Honejsek), 50. Ferenc (Okál). Rozhodčí: Hejduk, Pilný - Kis, Lučan. Vyloučení: 8:7, navíc Havelka (Litvínov) 10 min. Využití: 1:0. Bez diváků.

Zlín: Huf - Žižka, Řezníček, Ferenc, M. Novotný, Suhrada, Gazda, Matyáš Hamrlík - Vopelka, Fořt, Kubiš - Václavek, Honejsek, Okál - Luža, P. Sedláček, Sebera - J. Ondráček, Karafiát, Frömel. Trenér: R. Svoboda.

Litvínov: Godla - Balinskis, Cibulskis, Demel, D. Zeman, Irving, Ščotka, Kudla - P. Zdráhal, M. Hanzl, Jarůšek - P. Svoboda, Gerhát, M. Látal - L. Stehlík, Slavík, Žejdl - Havelka, Helt, Zygmunt. Trenér: Országh.

HC Škoda Plzeň - HC Olomouc 9:1 (2:0, 5:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 5. F. Suchý (Kodýtek), 17. F. Suchý (Mertl, V. Lang), 27. Kracík, 31. Gulaš (Mertl), 37. Gulaš (P. Musil), 38. F. Přikryl (Kracík, Rob), 40. Malát (Kvasnička, Kracík), 45. F. Suchý (Rob), 55. Jiříček - 21. Ondrušek (Navrátil). Rozhodčí: Horák, Veselý - Špringl, Šimánek. Vyloučení: 5:5. Využití: 1:1. Bez diváků.

Plzeň: Frodl - Stříteský, Budík, Jiříček, Kvasnička, L. Kaňák, V. Lang, Vráblík - Gulaš, Mertl, P. Musil - Rob, Kodýtek, F. Suchý - Malát, Kracík, P. Straka - Eberle, F. Přikryl, Dočekal. Trenér: Čihák.

Olomouc: Lukáš (39:30-40:00 Mokrý) - A. Rutar, Ondrušek, Dujsík, Švrček, Škůrek, Vyrůbalík - Kunc, Nahodil, J. Káňa II - Olesz , Kolouch, Ostřížek - Navrátil, J. Knotek, Klimek - Bambula, Gřeš, Burian. Trenéři: Moták a J. Tomajko.

Madeta Motor České Budějovice - HC Oceláři Třinec 0:4 (0:2, 0:0, 0:2)

Branky a nahrávky: 10. M. Stránský (Martin Růžička, Gernát), 19. Hrňa, 51. Dravecký (Freibergs, Hrehorčák), 58. Hrehorčák (Jaroměřský). Rozhodčí: Pešina, Micka - Votrubec, Klouček. Vyloučení: 8:5. Bez využití. V oslabení: 0:2. Bez diváků.

České Budějovice: Čiliak - Plášil, Vydarený, Štencel, Slováček, M. Beránek, Š. Kubíček - Z. Doležal, R. Přikryl, Martin Novák - Gilbert, M. Toman, Alderson - Holec, D. Voženílek, Jonák - Karabáček. Trenér: Prospal.

Třinec: J. Štěpánek - Gernát, M. Doudera, Kundrátek, D. Musil, M. Adámek, Freibergs, Jaroměřský - Martin Růžička, Rodewald, M. Stránský - Hrňa, Marcinko, Kurovský - Kofroň, Michael Špaček, M. Kovařčík - Dravecký, Miloš Roman, Hrehorčák. Trenér: Varaďa.