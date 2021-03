Zemřel jeden ze strůjců olympijského Zázraku na ledě, útočník Pavelich

Hokejisty Vítkovic povedou i v příští sezoně kouč Miloš Holaň s asistentem Radkem Philippem. Vedení klubu uplatnilo opci a prodloužilo s nimi smlouvu. Ostravský celek o tom dnes informoval na svých internetových stránkách.

"Byla to jasná volba. Od příchodu nových trenérů jsme si v prosinci slibovali zlepšení výkonů, hry a především výsledků. Vše se povedlo. Náš hokej je pohledný, daří se nám vyhrávat, porážet i největší favority, mužstvo v každém zápase podává výkon na hranici maxima," uvedl sportovní ředitel Vítkovic Roman Šimíček.

Holaň se týmu, v němž v minulosti působil jako hráč a jako trenér už v letech 2005 až 2007, ujal na začátku prosince. Pod jeho vedením Vítkovice v 35 zápasech získaly 55 bodů a kolo před koncem základní části jim patří osmé místo s jistou účastí v předkole play off.

"Mám velkou radost a je to pro mě velká čest. Stejně jako tomu bylo na začátku, když jsem dostal příležitost vrátit se do Vítkovic a znovu je vést. Šestnáctiletá absence byla u mě dost znát. Pro mě a nejen pro mě, ale pro celou moji rodinu včetně táty a rodičů je to opravdu velká pocta, uvedl Holaň.

"Doufám, že to je ocenění mé práce, kterou jsem tady zatím ukázal. Tímto to ale nekončí, pokračujeme dál v tvrdé práci, která je před námi a ještě je toho hodně, i z pohledu té nadcházející sezony i z pohledu té současné," přidal devětačtyřicetiletý Holaň.