Pytláctví v NHL se vrací, ale vyjde draho. Kdysi málem vyvolalo rvačku manažerů

před 1 hodinou

V hokejové NHL po čase ožívá téma, které jednou málem vedlo k pěstnímu souboji mezi dvěma znesvářenými manažery. Za vším byl takzvaný offer sheet, tedy nabídka smlouvy chráněnému volnému hráči cizího klubu.

Oním hokejistou byl v roce 2007 Dustin Penner. Jako nováček pomohl Anaheimu ke Stanley Cupu a po vypršení kontraktu právem očekával zvýšení platu. Nejlukrativnější podmínky však překvapivě dostal od Edmontonu. Překvapivě proto, že kvalitního hráče s označením RFA (chráněný volný hráč) prakticky vždy podepisuje jeho dosavadního tým.

Nabídku ale můžou vytasit i kluby, které na daného hráče nedrží práva. A to tak, že využijí kontroverzní offer sheet.

Tehdejší generální manažer Edmontonu Kevin Lowe nalákal Pennera na pětiletý kontrakt v hodnotě 21,5 milionu dolarů. Manažer Anaheimu Brian Burke mohl návrh dorovnat, ale neudělal to. Nechtěl platit tolik peněz ne zcela prověřenému hráči. Jako náhradu za "ukradené" zboží dostal podle pravidel volbu v prvním, druhém a třetím kole draftu. Nestačilo mu to.

"Mám rád Kevina Lowea, respektuji ho. Ale to, co udělal, bylo strašně stupidní," vzpomínal později Burke. Zároveň prozradil, že napětí mezi oběma muži dospělo do takové fáze, že si domlouvali pěstní souboj, který výhružným telefonátem zatrhl až šéf ligy Gary Bettman.

Od zavedení platových stropů před více jak 13 lety byl offer sheet využit jen osmkrát. Přestoupil akorát Penner, zbylé nabídky původní klub dorovnal. Ta poslední přišla v roce 2013, kdy Calgary chtělo Coloradu přebrat Ryana O'Reillyho.

Teď kontroverzní téma ožívá, "krást" se prý bude v Torontu. Pokud tamní opora Mitch Marner natáhne vyjednávání o nové smlouvě až do začátku července, což je reálné, budou se moct negentlemensky přidat další mužstva.

"Týmy stoprocentně připravují offer sheet pro Marnera," řekl spolupracovník stanice TSN Darren Dreger.

Generální manažer Toronta Kyle Dubas tvrdí, že jakoukoliv nabídku zvenčí dorovná, ale konkurence to přesto může zkusit. A dostat Maple Leafs do svízelné situace.

Křídelník Marner patří k největším mladým hvězdám soutěže. Díky 65 bodům (20+45) v 53 zápasech vede týmovou produktivitu a na nový kontrakt nespěchá. Hráčův agent chce zahájit jednání nejdřív po sezoně a jasno má taky v tom, že jeho klient si zaslouží stejné peníze jako všemi opěvovaný Auston Matthews. Ten nedávno podepsal smlouvu s ročním příjmem 11,6 milionu.

Jestliže někdo přihraje 21letému Marnerovi 12 milionů (a že šílených kontraktů pamatuje liga dost), manažer Dubas bude mít sedm dní na to, aby zapřemýšlel, zda má s ohledem na platový strop smysl nabídku dorovnávat.

Méně gentlemanští manažeři zase musí vzít v úvahu fakt, že jakýkoliv úspěšný offer sheet s průměrným platem přes 10 148 302 dolarů znamená ztrátu čtyř výběrů v první kole draftu. S nižším platem se počet ztracených draftových voleb úměrně snižuje.

Kromě Toronta může být v červenci ohrožená také Tampa, kde končí kontrakt 22letému Braydenu Pointovi, jenž má podobná statistiky jako Marner.

"Konferenční soupeři Tampy jí můžou zavařit tím, že nabídnou Pointovi monstrózní offer sheet," napsal na Twitter bývalý skaut Simon Boisvert. "Tampa má na příští rok 73 milionů v 16 hokejistech. Pokud by nabídku za Pointa dorovnala, musela by vyměnit alespoň dva dobré hráče."

Aktuálně je platový strop 79,5 milionu, po létě by se měl zvýšit na 83 milionů.

Mnozí považují offer sheet za pytláctví, ovšem nepopulární a zřídka využívané jsou i proto, že šroubují nahoru platy, což nakonec odnesou všichni manažeři.

Třeba detroitský Ken Holland už ale veřejně prohlásil, že tento negentlemanský tah v případě potřeby klidně využije. Kromě Marnera a Pointa by mohl v červenci lákat rovněž Patrika Laineho z Winnipegu, Mikka Rantanena z Colorada nebo Mathewa Tkachuka z Calgary.