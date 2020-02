Zranění Hertla dorazilo Sharks. Místo Stanley Cupu výprodej, píší v NHL

Reakce na zranění hokejisty Tomáše Hertla dokládají, jak je český centr pro San Jose Sharks důležitý.

Dva a půl roku hrál NHL bez větších zdravotních potíží, ovšem teď média znovu probírají jeho koleno. S jedinou změnou - nejde o pravé, ale o levé.

Nešťastná situace z minulého týdne přitom nevypadala nikterak hrůzostrašně. Hertl nevyužil šanci a skončil na zadním mantinelu. Vzápětí sice ucítil bolest v noze, když mu do ní vletěl padající Christopher Tanev z Vancouveru, ale na střídačku zamířil bez pomoci. Při televizní přestávce pak znovu vyjel na led, chtěl pokračovat. Jenže nemohl.

Zranění Tomáše Hertla:

Proč, odhalila pozdější diagnóza - přetržený přední zkřížený i vnitřní postranní vaz v levém koleni.

Jediným řešením byla operace a alespoň půlroční rekonvalescence. Krutý konec sezony. A ne jen té Hertlovy (16+20 ve 48 zápasech).

San Jose ve zmíněném klání proti Vancouveru ještě živilo šanci na play off. Díky gólu českého centra otevřelo skóre. Nakonec ale padlo 2:5 a další mač proti Tampě prohrálo 0:3. Jak napsala stanice NBC: "Hertlovo zranění nejspíš vymazalo zbytky postupových nadějí Sharks."

Jelikož dlouhodobě marodí i Logan Couture, jenž léčí zlomený kotník, nemá San Jose žádného elitní centra. Práci hvězd tak zastává nevýrazný Barclay Goodrow nebo pomalu dohrávající veterán Joe Thornton.

"Naskytla se příležitost pro mladé kluky," uklidňoval trenér klubu Bob Boughner. Stejně jako generální manažer Doug Wilson.

Oba však vědí, že základní část skončí katastrofálně. San Jose kráčí natolik pomalým tempem, že získá kolem 74 bodů, tedy nejméně za posledních 17 let. Takový úpadek nikdo nečekal.

"Sharks šli do sezony s vysokým očekáváním a vizí, že budou hrát o Stanley Cup. Místo toho ztratili dva nejlepší útočníky. Vypadá to, že před uzávěrkou přestupů budou prodávat. Po zranění Hertla můžou oficiálně začít s přestavbou," usoudil Ken Campbell z kanadského časopisu The Hockey News.

Dodal, že období, v němž San Jose mělo šanci dobýt Stanleyův pohár, je definitivně u konce.

Klub z Kalifornie čtyřikrát za posledních deset let hrál konferenční finále, z něhož jednou proklouzl do toho ligového. Blyštivou tečku ale nepřidal. Teď spíš než k červnovým bitvám hledí k 24. únoru, uzávěrce přestupů. Poměrně vysoko v seznamu kandidátů na výměnu je bek Brenden Dillon. Také se spekuluje o možném návratu Thorntona do Bostonu.

Sharks za ně můžou získat přinejmenším draftové volby. Karty do budoucna.

Neštěstím pro San Jose je, že ačkoliv kvůli bídným výsledkům padá ke dnu tabulky, na lepší umístění v příští dražbě talentů nedosáhne. Svoji první volbu poslalo do Ottawy za hvězdného zadáka Erika Karlssona.

Hertlova kolena

Manažera Wilsona musí znepokojovat také zdravotní stav Hertla, který s kolenem marodí počtvrté. V prvních třech případech schytával rány do toho pravého.

Hned v nováčkovské sezoně před šesti lety musel na operaci vazů kvůli nevybíravému zákroku od Dustina Browna z Los Angeles. Finále Stanley Cupu z roku 2016 pro něj skončilo už ve druhém klání po srážce s Patricem Hornqvistem z Pittsburghu. Začátek následné sezony stihl, ale v jejím průběhu musel na další operaci pravého kolena.

Teď projde podobnou péčí lékařů to levé.

Co obnáší přetržené vazy v koleni, poznal také Thornton, a to hned dvakrát. V prvním případě kupodivu nezamířil na operační sál, alespoň ne hned. Radši oblékl hokejovou výstroj, aby pomohl mužstvu v play off. "Ale nikomu to nedoporučuju," prohlásil 40letý centr. "Jsem rád, že Tomáš tomu dá čas a projde si rehabilitací."

"Touhle těžkou cestou už kráčel, takže ví, co ho čeká," pokračoval. "Říkal jsem mu, že je mladý a že se vyléčí rychle. Doufejme, že bude připravený naskočit do příštího přípravného kempu (začíná v září, pozn. red.)."

Manažer Wilson s tím počítá. Otázkou je, v jakém stavu Hertl mužstvo nalezne. A jestli on sám po další operaci udrží vysokou výkonnost.