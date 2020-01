Třetí nejlepší na světě, vyzdvihují Pastrňáka v NHL. Sahá po prestižních trofejích

Jeho hvězda dál stoupá. David Pastrňák už podle žebříčků figuruje mezi nejlepšími hokejisty planety a má šanci vybojovat první velká individuální ocenění.

O víkendu převzal trofej pro nejužitečnějšího hráče All Star Game, což sám nečekal, teď ho v zámořské NHL čeká boj o prestižnější ceny - Art Ross Trophy (nejproduktivnější hráč), Hart Trophy (nejužitečnější hráč) a především Maurice Richard Trophy (nejlepší střelec).

Že Pastrňáka berou za Atlantikem vážně jako jednoho z favoritů na blyštivé poháry, dokazují aktuální žebříčky a ankety.

Například populární stanice TSN zhotovila žebříček nejlepších hokejistů současnosti, přičemž zohlednila především momentální výkonnost. Pastrňáka zařadila na třetí příčku za Connora McDavida a Nathana MacKinnona. Přitom před sezonou ho zapsala "až" na 25. místo.

Žádný jiný Čech mezi padesátkou nejlepších není.

Pastrňák získal určitý kredit také od samotných hráčů NHL. Téměř čtyři stovky z nich odpovídaly serveru The Athletic na různé otázky. Mimo jiné vybíraly nejlepšího hokejistu dneška. Díky 63 procentům hlasů drtivě zvítězil McDavid, poté následovali další Kanaďané MacKinnon (17 procent) a Sidney Crosby (15). Vcelku předpokládaný výsledek narušili akorát Jack Eichel a právě Pastrňák, oba získali po jednom procentu hlasů.

Třiadvacetiletý Čech skončil vysoko také v předběžném hlasování o Hart Trophy.

Má veškeré předpoklady. Vede tabulku ligových kanonýrů a body sbírá po hrstech. Z klubových parťáků mu v produktivitě stačí akorát Brad Marchand. A co je také důležité - Boston patří ke špičce soutěže.

Asociace profesionálních hokejových novinářů, která o Hart Trophy rozhoduje, tak ve své pololetní anketě zařadila Pastrňáka na třetí příčku. Za McDavida a MacKinnona. Bez procentuálního upřesnění.

Nejlepší střelci NHL Země Klub Zápasy Góly David Pastrňák Česko Boston 51 37 Auston Matthews USA Toronto 51 36 Alexandr Ovečkin Rusko Washington 50 35 Nathan MacKinnon Kanada Colorado 49 30 Jack Eichel USA Buffalo 49 29

Pastrňáka nicméně čeká plno práce, aby alespoň jednu z prestižních cen ukořistil. Do hry se vrací v noci na sobotu ve Winnipegu. Zbývá mu odehrát 31 zápasů.

Zatím nastřádal 70 bodů, ze čtvrtého místa produktivity NHL ztrácí na vedoucí dvojici McDavid - Draisaitl sedm bodů. Tabulce kanonýrů díky 37 trefám stále vévodí, ale už jen těsně. Auston Matthews ztrácí jediný gól, Alexandr Ovečkin dva.

Českého křídelníka by rád sesadil i Eichel. Byť pro něj jinak má jen slova obdivu. "Nikdy nevíte, co od něj čekat," spustil nedávno mladý Američan. "Má střelu na elitní úrovni, dokáže skórovat odkudkoliv a do všeho jde naplno."

Eichelova slova potvrzují brankáři. Třeba Andrej Vasilevskij z Tampy, který deptal české střelce na posledním mistrovství světa. Skoro by se dalo říct, že jim "ukradl" bronz.

"Málokdo v lize střílí z první tak dobře jako Pastrňák, s tím mám asi největší problémy," uznal maskovaný Rus. "Každá jeho rána je neuvěřitelná. A zkouší to odkudkoliv. Někdy je strašně rychlý. Pak se se nestačím přemístit a on toho využije."

Pastrňák rozjel mašinu na góly už v říjnu. Dokonce aspiroval na 50 gólů v 50 zápasech, za mořem zbožšťovanou metu, jenže v prosinci - jak mnozí předpokládali - zpomalil. Z 15 duelů si odnesl jen pět branek.

V novém roce znovu řádí, což dokládá osm tref z deseti zápasů. Přesto se konkurenti nebezpečně přibližují.

"Já stejně s nikým nezávodím. Jen hraju hokej," komentuje Pastrňák napínavou melu. "Je mi jedno, co z mých gólů a bodů na konci roku bude. Soustředím se na mužstvo. Samozřejmě mě baví dávat branky a bodovat, ostatně jsem za to placený."