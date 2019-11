Jsem nepřemožitelný, říkal si. Nehoda a drogy ho srazily na dno, teď má práci snů

Po boku má Connora McDavida a Leona Draisaitla, aktuálně nejlepší hokejové duo, a konečně naplňuje svůj potenciál. Kdysi byl Zack Kassian na dně. Trvalo mu roky, než opustil životní styl plný alkoholu a drog.

Zhruba před čtyřmi roky Kassian málem nadobro skončil v NHL, zámořské lize, kde měl coby třináctka draftu 2009 zářit.

Od Montrealu tehdy dostal už třetí šanci, jak hvězdnou kariéru nastartovat. Předtím selhal v Buffalu a Vancouveru. Nový start nicméně nezvládl. Tři dny před úvodním zápasem ročníku skončil v nemocnici. Poté, co prohýřil celou noc, nasedl coby spolujezdec do auta, s nímž jistá žena brzy ráno nabourala do stromu.

Když Kassian později opouštěl nemocnici s dlahou na noze a zlomeným nosem, problesklo mu hlavou, co po podpisu smlouvy slyšel od generálního manažera Montrealu Marca Bergevina: "Jestli to poděláš, poletíš."

A tak se i stalo.

Vyhlášený král večírků nedokázal ani napotřetí uniknout své neblahé pověsti. Zamířil proto do kalifornského Malibu na odvykací kúru. "Tam mi všechno došlo," svěřil se před časem stanici TSN. "Spadl jsem na úplné dno. Uvědomil jsem si, že ve 24 letech už možná nikdy nenastoupím v NHL, což mě dost vyděsilo."

Kanaďan Kassian neprožil idylické dětství. V osmi letech ztratil otce, který zemřel na infarkt. Malého Zacka tak vychovával starší bratr a dvě sestry. Matka trávila celé dny v práci, aby rodinu uživila.

Přesto Kassian procházel mládežnickými soutěžemi tak bravurně, že v dražbě talentů NHL skončil třináctý. Výš než třeba všestranný lídr Ryan O'Reilly.

Úspěch měl však stinnou stránku. "Vybrali si mě vysoko, začal jsem vydělávat peníze a myslet si, že jsem nepřemožitelný," prozradil Kassian. "Večírky, na které jsem chodil, zcela pohltily začátek mojí kariéry."

Tvrďák, jenž měl vyklíčit v prvotřídního silového forvarda, ničil svůj talent alkoholem a kokainem, což se po lize brzy rozkřiklo.

"Jako vysoká volba v draftu máte pocit, že vám všechno náleží. Ne kvůli nafoukanosti nebo aroganci, prostě jste mladí. Pak vám může uniknout, jak náročná NHL je a jak v ní rozhoduje především byznys. My jako hráči jsme investice," řekl Kassian.

A doplnil: "Jestliže se o vás začne povídat, že rádi pijete a dopřáváte si až moc zábavy, pomalu vás začnou házet přes palubu."

Proto Kassian skončil v Buffalu, které ho draftovalo, a neusadil se ani ve Vancouveru. Montrealská epizoda pak skončila vyloženě katastrofou. Do hry nicméně vstoupil Edmonton, který nechvalně proslulého raubíře získal výměnou za gólmana Bena Scrivense.

Risk vyšel. Kassian už čtyři roky nepije a na nové adrese spokojeně žije s manželkou Cassandrou a půlroční dcerkou Ellery.

"Narození dítěte, obzvlášť dcery, vám změní život," líčil 28letý křídelník. "Když máte děti, život už není jen o vás, ale mnohem bohatší. Uvědomíte si to až ve chvíli, kdy dceru držíte v náručí."

Jako by u Kassiana skutečně nastal zlom. Celou profesionální kariéru byl platný především silou a tvrdostí, ovšem letos víc než kdy jindy přidává hokejový um. Je tak schopný zapadnout k superhvězdnému duu McDavid - Draisaitl, které dohromady nastřádalo už 95 bodů (34+52).

Sám Kassian má po 26 kláních na kontě 18 bodů (8+10). Pokud nepoleví, nasbírá jich přes 50, čímž by znatelně vylepšil své maximum (29).

"Díky Zackovi mám lehčí práci," chválí parťáka McDavid. "Soupeři se ho bojí, nejsou si jistí, co zrovna udělá. Řekl bych, že díky tomu máme já a Leon víc prostoru. Zack každopádně umí i útočit, takže k nám dobře pasuje."

Nejvíc však Kassian vyčnívá svým životním přerodem.

"Jsme na něj vážně pyšní," líčí kapitán Edmontonu McDavid. "Není lehké něčím takovým projít a kompletně změnit svůj život."