Očkování? Ne, díky. Vránův hvězdný parťák z Detroitu raději přijde o devět milionů

NHL chce ročník bez "covidových" problémů. Zlomek hokejistů ale odmítá vakcínu. Nejznámějším z nich je forvard Tyler Bertuzzi z Detroitu.

Nemáš vakcínu, máš padáka. V zámořské NHL už přišlo o práci několik trenérských asistentů. Z různých důvodů, například zdravotních, totiž odmítli očkování proti covidu-19. To totiž jde proti nově nastaveným pravidlům.

Ale co hráči? Pro ně striktní pravidla neplatí, přesto kluby usilují o to, aby vakcínu dostali všichni v kabině. Někteří generální manažeři tak dali hráčům jasný povel: "Pokud nejsi očkovaný, nejezdi na přípravný kemp."

Realita je taková, že vakcinovaní už jsou takřka všichni. Řada klubů hlásí stoprocentní proočkovanost. Najdou se ale problémoví jedinci, zpravidla jde o méně známé tváře.

Výjimkou je hvězdný Bertuzzi.

On pozvánku na kemp dostal. Detroit si jeho nepřítomnost nemůže dovolit. "Je to jeho rozhodnutí. Nejsem v pozici, abych někoho nutil k očkování. To ani nemůžu," prohlásil generální manažer Red Wings Steve Yzerman. "Osobně očkovaný jsem, moje rodina taky. Tím bych to uzavřel."

Šestadvacetiletý Bertuzzi minulý ročník téměř kompletně promarodil kvůli bolavým zádům. Rok předtím ale nasbíral 48 bodů (21+27) v 71 zápasech. Silně podprůměrné mužstvo držel jako nejlepší střelec alespoň trochu nad vodou a právem dostal přidáno. A pak znovu. Momentálně pobírá 4,75 milionu ročně (asi sto milionů korun).

V sezoně by měl nastupovat s centrem Dylanem Larkinem a českým křídelníkem Jakubem Vránou, byť variant je více.

Už teď je ale jisté, že některé zápasy vynechá, konkrétně devět duelů. Kvůli proticovidovým opatřením totiž nebude moct smysluplně cestovat do Kanady.

"Je to moje osobní rozhodnutí, svoboda volby, životní rozhodnutí," odpovídal Kanaďan Bertuzzi, proč si nenechal píchnout vakcínu.

Jak prohlásil manažer Yzerman, kluby nemůžou hokejisty do očkování nutit. Můžou jim ale osekat plat za nepřítomnost na ledě. Kvůli devíti zmeškaným zápasům v Kanadě tak Bertuzzi přijde o 400 tisíc dolarů, což je v přepočtu skoro devět milionů korun. "Přemýšlel jsem o tom, ale stejně jsem se rozhodl, jak jsem se rozhodl," doplnil střelec.

"Je to jeho rozhodnutí," neoponoval kapitán týmu Larkin. "Tyler se o očkování zajímal, zvážil všechny možnosti… V kabině je hodně oblíbený, určitě je její důležitou součástí. Na ledě nám v těch několika zápasech bude chybět, ale dá se říct, že má naši podporu."

Někteří novináři však křídelníka zkritizovali, například Nancy Armourová z deníku USA Today. "Devět neodehraných zápasů v Kanadě bude Bertuzziho stát 400 tisíc dolarů, ale o kolik bodů přijdou Red Wings?" ptala se.

"Jeho spoluhráči jsou teď smířliví, dokonce mu vyjadřují podporu. Ale pokud těch devět duelů zapříčiní rozdíl mezi postupem a nepostupem do play off, dokážu si představit, že ostatní najednou budou k Bertuzzimu mnohem méně shovívaví," dodala.