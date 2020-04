Jak obejít virus a zachránit miliardy. Bludné plány. Skončete, slyší NHL od kritiků

Jestli v aktuální sezoně ještě bude k vidění hokej, tak díky NHL. Přerušená zámořská liga navzdory běsnící pandemii koronaviru stále nehodlá zcela zavřít krám a už vymýšlí netradiční řešení, jak sezonu dohrát.

Část médií však lpění na restartu kritizuje.

"Proč NHL s ukončím ročníku tak otálí?" ptá se Steve Simmons z deníku Toronto Sun.

A pokračuje: "Liga se tváří, že je všechno v pořádku, a přichází s bludnými plány, jak odehrát play off, ne-li celý zbytek sezony."

"Možná za tím ale stojí finanční motivace," zamýšlí se Simmons. "Protože nedošlo k oficiálnímu zrušení zápasů, kluby nemusejí fanouškům vracet peníze za lístky." Podle autora jde také o televizní stanice. Zaplatily za mače, které se možná neodehrají. Mají právo na kompenzaci.

Jestli ročník skončí předčasně, přijde NHL zhruba o 1,1 miliardy dolarů (asi 25 miliard korun). Což ale neznamená, že zbankrotuje. Pro představu - v minulé sezoně vydělal zámořský kolos 5 miliard, nejvíc v historii. Letos chtěl úspěch zopakovat, jenže přišel koronavirus.

"V jakém bodě NHL (a další ligy) ustoupí a prostě vytáhne zástrčku ze zásuvky na další tři měsíce?" ptá se Ken Warren z listu Ottawa Sun. "Pokud to znamená, že nikomu nepředáme Stanley Cup… Je snad přijatelnější alternativní možnost, že v dohledné budoucnosti naskládáme vedle sebe 15 nebo 20 tisíc lidí?"

Spojené státy americké, kde hraje 24 z 31 klubů soutěže, patří k zemím, které pandemie postihla nejvíce. Hlásí už kolem půl milionu potvrzených případů.

Prezident Donald Trump přitom chce, aby velké zámořské ligy obnovily svůj provoz - i s diváky v ochozech - co nejdříve. Ale i kdyby NHL tyto tužby vyslyšela, nemá jistotu, že všechno půjde podle jejího plánu. V řadě ohledů nic nezmůže.

Mnozí Evropané už s povolením soutěže odletěli domů. Při návratu můžou narazit na zavřené hranice. Další překážkou jsou lokální politická rozhodnutí. Například Calgary zrušilo všechny veřejné akce až do konce června.

Nicméně podle jednoho z návrhů by liga mohla pokračovat od července a skončit v září korunovací šampionů. Tomu nyní ještě víc nahrává odložení olympiády na příští rok. Hry jinak měly proběhnout na přelomu července a srpna a vyplnit spoustu vysílacího času stanice NBC, o kterou se NHL hodně opírá.

Prostor v televizi však není vše. Zbývá vyřešit spoustu otázek…

Hrát s diváky, nebo bez nich? Dokončit základní část, nebo přejít rovnou k play off? Půjde vůbec týmy vrátit za pár týdnů do jejich arén, nebo budou místní politici proti? Co když koronavirus neustoupí?

NHL tak spolu s hráčskou asociací zvažuje, že zápasy přesune do "zapadlých" míst, kde je elitní dospělý hokej občas k vidění jen v rámci přípravy.

Jednou z variant je Severní Dakota, která má čtvrtou nejnižší hustotu obyvatel v zemi a aktuálně hlásí "jen" desítky nakažených mezi 800 tisíci obyvateli. Konkrétně připadá v úvahu město Grand Forks, kde v tomto tisíciletí proběhlo mistrovství světa osmnáctek a dvacítek. Tamní (architektonicky zajímavá) aréna sice nenabízí ani 12 tisíc míst, ale stejně by se dost možná hrálo bez diváků.

Šéfové ligy si na mapě měli označit také Manchester v malinkém americkém státě New Hampshire.

NHL tak dává dohromady vskutku netradiční vyústění. Možná se ale stejně jako jiné soutěže bude muset spokojit s prostým zrušením sezony.