Radši bych sezonu skončil, pálí Frk do nadějí NHL. Karanténa je někdy až na palici

Šesti góly v sedmnácti zápasech NHL si v hokejovém Los Angeles vystřílel smlouvu na další dva roky. Teď ale Martin Frk svou pověstnou pumelici nevyužívá. Stejně jako velká část populace uvízl kvůli koronaviru v karanténě. "Někdy je to až na palici," líčí 26letý křídelník ze svého kalifornského domova.

Začnu basketbalovou vsuvkou. Tomáš Satoranský nedávno přiznal, že už nevěří v dohrání NBA. Jak to vidíte u NHL?

Těžko říct. Podle e-mailů, co nám liga posílá, zatím musíme být v karanténě do půlky dubna. Pak nám řeknou, co a jak. Čísla nakažených v Americe ale jdou nahoru. Jak tak poslouchám zprávy, nemyslím si, že by se NHL brzy otevřela. A jestli sezonu nakonec dohrajeme, nebo skončíme, to vidím tak padesát na padesát. Každopádně my jsme zrovna ten tým, který není v play off, takže nám v nadsázce může být jedno, jestli sezonu dohrajeme.

Část hráčů před časem navrhla zajímavý jízdní řád - přípravné kempy v červenci, finále Stanley Cupu v září a po pouhé měsíční pauze nová sezona. Dává to smysl?

Všichni chtějí vyhrát Stanley Cup, takže pro týmy, které na rozdíl od nás mají naději, to smysl dává. Takže na jednu stranu to chápu, ale záleží, jak zareaguje NHL. My se podle toho budeme muset řídit.

Zvažuje se, jestli dohrávat základní část, nebo přejít rovnou k play off, třeba i rozšířeného. P. K. Subban by v něm rád viděl všech 31 týmů. To by klubu jako L.A. přišlo vhod, že?

To by bylo super, ale taky se dívám na to, že už jsme měsíc nebyli na ledě. Než bychom se dostali zpátky do tréninkového režimu, museli by nám dát alespoň dva týdny. Můžete trénovat i doma, jenže nebruslíte…

Když teď sedíte doma a vidíte, co se kolem vás děje, máte vůbec ještě chuť přerušený ročník dokončit?

Na jednu stranu by bylo dobré ho dohrát, ale vzhledem k tomu, jak dlouho už sedíme doma, bych byl radši, kdyby to skončilo a začalo se od nové sezony. V létě bychom trénovali a v září šli normálně na kempy.

Pro jistotu se ale pořád udržujete, nebo ne?

Snažím se, ale je to těžké. Posilovny jsou zavřené. Cvičím jen s tím, co mám doma, co jsem si objednal. Ale potřeboval bych chodit na led. Bruslení mi chybí.

Dostáváte nějaké pokyny od klubu?

Přeposílají nám různé e-maily od ligy, abychom byli v obraze. Doktor se nás každý den ptá, jak se cítíme. Kontroluje, jestli se někdo z nás nenakazil. A co se týče cvičení doma, kondiční trenér s námi komunikuje taky.

Co děláte, když zrovna netrénujete? Moc možností asi není, že?

Snažím se být co nejvíc doma. Se snoubenkou máme dva psy, takže je musíme chodit venčit. Jinak hodně televize a hodně hraní na Xboxu… Trochu mi chybí rána s kluky na zimáku. Snad brzy budeme moct být víc venku než doma, jelikož někdy je to až na palici.

Jste v kontaktu se spoluhráči?

Hodně kluků tady zůstalo, takže občas si popovídáme. Je sice karanténa, ale máte aspoň hezky, když někdy jdete na procházku. Na východě země, odkud kluci často pocházejí, je větší zima. Nemyslím si, že víc hráčů letělo zpátky do Kanady nebo Evropy, protože pak by je kvůli zavřeným hranicím nemuseli pustit zpátky.

Jak Spojené státy, respektive Kalifornie a přímo Los Angeles zvládají pandemii? Víte pro porovnání, jaká je situace v Česku?

Rodina mi říká, jaké to tam mají. Prý se musí nosit roušky. Tady zatím ne, ale čísla naskákala nahoru, takže si myslím, že se to změní a že po nás taky budou chtít nošení roušek. Snad to brzy přejde, aby se všechno rozběhlo, jak má.

Nebyl byste radši jinde?

Zatím se to tady dá, není to tak strašidelné. Některé restaurace jsou zavřené, ale lidi venku vidíte, takže ekonomika nějakým způsobem funguje.

V Los Angeles jste prodloužil smlouvu o dva roky už v únoru. Nechtěl jste vzhledem ke slušné formě počkat do konce sezony? Třeba byste pak měl lepší vyjednávací pozici.

Nejspíš jsem počkat mohl, ale taky jsem chtěl mít jistotu. V lednu se L.A. ozvalo, že by mě chtělo podepsat na další rok, ale já jsem požadoval minimálně dva roky, abychom někde mohli bydlet delší dobu. S budoucí manželkou to tady máme moc rádi. Konečně v teple. Není to jako v Michiganu. Agent mi samozřejmě říkal, že můžu počkat do konce sezony, ale já jsem neváhal, když mi vyhověli.

Do kempu jste šel s tím, že chcete udělat první tým, ale nevyšlo to. Nepřemýšlel jste na farmě o odchodu do Evropy?

Ani ne, jelikož si vždycky říkám, že když někde podepíšu smlouvu, chci tam sezonu dohrát. Zaplaťpánbůh, že se mi v AHL dařilo, měl jsem dobrá čísla, takže mě zavolali nahoru. Tam jsem taky dal pár gólů. Ukázalo se, že tam můžu hrát.

Dokonce jste hrál skoro čtrnáct minut za zápas, což je o dost víc než v Detroitu, vašem předchozím působišti. Takhle jste si to představoval?

V Detroitu jsem mohl hrát kolik? Sedm osm minut? Tady čtrnáct. Čím víc jsem na ledě, tím větší šanci mám dát gól nebo posbírat nějaký ten bod. Za to jsem moc rád. Škoda, že došlo k tomu přerušení. Určitě bych nějaké body ještě posbíral a udělal si místo na příští rok.

Mimochodem, v týmu jste potkal Ilju Kovalčuka, který si přešlapy v minulosti nadělal dost kritiků. Nedodržel smlouvu v New Jersey, Rusy po prohraném finále na mistrovství světa předčasně odvedl do kabiny… Jak působil na vás?

Já si pamatuju, že jsem na něj koukal v televizi, když mi bylo asi čtrnáct let. Takže jsem rád, že jsem s ním teď mohl trénovat. Škoda, že mu to tady nedopadlo. (po předčasném ukončení smlouvy podepsal v Montrealu a před uzávěrkou přestupů odkýval výměnu do Washingtonu - pozn. red.) Jinak nevím… Myslím, že média někdy až moc přehání. Mně přišel úplně v pohodě. Nemůžu o něm říct nic špatného.