Nejen spolužáci ze školy. Trojice finalistů NHL zachraňovala český hokej v Polsku

Hned trojí zastoupení bude mít český hokej ve finálové sérii NHL mezi Coloradem Avalanche a Tampou Bay Lightning, která začíná v noci ze středy na čtvrtek. Trojice Ondřej Palát, Jan Rutta a Pavel Francouz se před lety sešla také na turnaji, který byl pro Čechy v určitém ohledu historický.

Spojuje je mistrovství světa hokejistů do 18 let 2008, které se hrálo v Toruni. Na severu Polska. Šlo totiž o šampionát nižší divize, kam Češi ostudně sestoupili o rok dříve.

Pád o úroveň níže neodvrátili ani Jakub Voráček či Vladimír Růžička mladší, kteří byli v osmnáctce v roce 2007 svěřenci Martina Pešouta. Hráči mladších ročníků proto museli bojovat o návrat.

"Jeli jsme autobusem na turnaj do Polska. Ani jsme se nemuseli zvlášť na zápasy připravovat a skoro každému jsme dali sedm osm kousků," vzpomínal ve svém příběhu na webu Bez frází zadák Radko Gudas.

Také on byl součástí z dnešního pohledu našlapaného výběru českého týmu, který se v Toruni utkal postupně s Litvou, Polskem, Ukrajinou, Kazachstánem a Slovinskem.

Brankářskou dvojici tvořili Dominik Furch a Pavel Francouz, který si však zachytal jen proti Slovincům. V obraně s Gudasem a Janem Ruttou hráli Michal Jordán nebo Michal Kempný. V útoku Ondřej Palát, Jan Kovář, Roman Horák či tehdejší tahouni Tomáš Vincour a Tomáš Kubalík.

Češi rozdrtili Litvu 7:1 a Polsko 9:0, proti Ukrajině se na výhru 5:2 dost natrápili, když těsně před koncem vedli o jediný gól. Utkání s Kazachy (7:0) a Slovinci (8:2) už byla znovu jen formalitou.

"Hráli jsme na turnaji o čest českého hokeje," říkal tehdy Zdeněk Moták, jenž dělal u týmu trenérského asistenta Marku Sýkorovi. Podařilo se napravit blamáž z předchozího roku a rychle se vrátit mezi elitu.

"Po posledním zápase jsme si jen sundali brusle, zapálili doutníky a ve výstroji tančili před zimákem, zatímco z kabiny řvalo We Are The Champions. Na krku zlaté medaile, jen z druhé strany vyrytá první divize," popisoval po letech s úsměvem Gudas.

Měl dojem, že NHL členy tehdejší osmnáctky mine. Už jen kvůli tomu, že se nemohli ukázat na sledovaném elitním MS. "Bylo nám jasné, že turnaj v Polsku nikoho v Americe nezajímá. Že jsme ztracený ročník," vyprávěl.

"Nikdo mě nekontaktoval, soustředil jsem se spíš na hokej než na to, kdo mě může sledovat. Základem bude dostat se do extraligy, ale rád bych se jednou i do NHL podíval," hlásil Palát. Se šesti brankami byli v Toruni s Kubalíkem nejlepšími střelci Čechů.

Dnes má společně s Ruttou dva prsteny pro vítěze Stanley Cupu a útočí na třetí triumf v NHL v řadě. Kempný vyhrál zámořskou soutěž v roce 2018, Gudas v ní odehrál deset sezon. Francouze čeká první finále.

Česká dvojice z Tampy jde proti krajanovi z Colorada. "Francíka znám z reprezentace, Honza Rutta s ním dokonce chodil na základní školu. Je to super kluk a výborný gólman. Jeho cesta do NHL nebyla lehká, moc mu to přeju. Ale teď budeme samozřejmě soupeři," řekl Palát před finále.

Trio Palát, Rutta, Francouz se sešlo rovněž na MS 2019 v Bratislavě, kde české reprezentaci těsně unikla bronzová medaile. Jejich společná série ve finále NHL startuje v Denveru v noci ze středy na čtvrtek.