Na Kubalíka prší chvála. Všechno mi vycházelo, zářil český střelec po rekordním duelu

Vysoký představitel teroristické skupiny Islámský stát (IS) v Afghánistánu a v Pákistánu Asadulláh Orakzáí byl zabit při sobotním útoku bezpečnostních sil ve východoafghánské provincii Nangarhár. Oznámily to místní úřady, podle nichž byl Orakzáí šéfem rozvědky afghánsko-pákistánské pobočky IS.

Afghánské speciální síly připravily Orakzáího o život poblíž města Dželálábád, uvedla v prohlášení afghánská zpravodajská služba NDS. Orakzáí, který byl původem z Pákistánu, se podle afghánských úřadů v minulosti podílel na několika smrtících útocích na vojenské i civilní cíle v Afghánistánu.

Afghánské úřady viní Islámský stát mimo jiné z březnového útoku na modlitebnu sikhů v Kábulu, při němž zemřelo nejméně 25 civilistů.

V dubnu zpravodajská služba NDS oznámila zadržení šéfa afghánsko-pákistánské pobočky Islámského státu Abdulláha Orakzáího, známého jako Aslám Farúkí, a dalších 19 členů IS.