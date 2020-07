Touha zvítězit pohltí hráče i v létě, tvrdí Vrbata. Každý má šanci, sázkovky vydělají

Má na kontě 16 sezon a více než tisíc zápasů v NHL. Letní play off však Radim Vrbata nezažil a je rád, že se ho netýká ani to letošní. Přesto tvrdí, že hokejisté, kteří nechtěli sezonu dohrávat, mají po přesunu do kanadské bubliny v hlavě už jen Stanley Cup. Bývalý špičkový útočník dychtivě vyhlíží sobotní restart zámořské ligy.

Jak se těšíte na play off NHL? Budete sledovat letní zápasy?

Bude toho hodně, spousta zápasů se bude hrát i v příznivém českém čase. Nebudu vstávat ve dvě nebo ve čtyři ráno, ale večer se podívám. Byli jsme několik měsíců totálně bez sportu, takže jsem rád, že se to rozjíždí. Viděl jsem už pár přátelských utkání ze zámoří.

Co jste říkal na jejich tempo?

Čekal jsem to horší. U televize mi ani nevadilo, že na stadionu nejsou diváci, i když pro samotné hráče to musí být bez rachotu jiné. Co se týče hry, je sice vidět, že to je začátek po dlouhé době, ale tempo bylo dobré.

Někteří hráči byli skeptičtí k tomu, že se sezona dohraje, možná si přáli raději konec. Vy jste věřil, že NHL zvládne play off zorganizovat?

Určitě. Když přišli s tím, že chtějí sezonu dohrát, byl jsem si jistý, že to zvládnou. Organizaci a bezpečnost mají tak zmáknutou, že je všechno naprosto stoprocentní. Nastavili podmínky pro týmy, pro média. Moje zkušenost s NHL je taková, že tohle umí dokonale. Navenek to na mě působí tak, že je všechno pod kontrolou. Dostali 24 mužstev do dvou měst, dvou neprodyšných bublin. Je to až neuvěřitelné.

Všechno vypadá pokryté do puntíku. Hráči mají v souvislosti s hrozící nákazou například zakázáno mluvit ve výtazích.

To je přesně ono, člověk se až diví, jak na takové detaily přišli. Nemyslím si sice, že se hráči ve výtazích nebaví. (smích) Ale ne, jinak mě to opravdu nepřekvapuje, všechno mají podle mě připravené dobře.

Vy jste dlouho zastával názor, že se NHL dohraje. Jak byste se na to tvářil, pokud byste ještě sám hrál a musel byste v létě do Ameriky?

Samozřejmě by to bylo něco jiného a sám jsem to klukům říkal, když jsme se na jaře viděli na golfu nebo na tenisu. Oni spíš doufali, že zůstanou v Čechách, ale já jsem tvrdil, že se to dohraje. Je v tom hromada peněz, navíc se řešila kolektivní smlouva. Dohrává se to kvůli penězům pro obě strany. Jinak jsem ale klukům říkal, že jsem rád, že mám kariéru za sebou a nemusím tohle podstupovat. (úsměv) Pro kluky s rodinou to není nic lehkého, na druhé straně NHL nabídla hráčům, že se toho nemusí účastnit. Beztrestně.

Play off NHL: Letos do něj zasáhne netradičně 24 mužstev. Play off se netýká Detroitu, San Jose, Buffala, Ottawy, Los Angeles, Anaheimu a New Jersey. Šestnáctka celků rozehraje takzvané předkolo na tři vítězná utkání, první ostrý duel obstarají v sobotu od 18 hodin českého času Carolina a New York Rangers. Čtyři nejlepší týmy z obou konferencí předkolo nehrají, utkají se v zápasech mezi sebou o co nejlepší pozici do prvního kola play off, kam postoupí osm mužstev z předkola a které se bude hrát již tradičně na čtyři vítězná utkání. Kompletní play off se odehraje v prázdných halách Toronta a Edmontonu. Dvojice pro předkolo: Pittsburgh - Montreal, Carolina - Rangers, Islanders - Florida, Toronto - Columbus, Edmonton - Chicago, Vancouver - Minnesota, Nashville - Arizona, Calgary - Winnipeg. Mužstva, která začnou play off až v prvním kole: St. Louis, Colorado, Vegas, Dallas (západ), Boston, Tampa Bay, Washington, Philadelphia (východ). Držitel Stanley Cupu bude znám začátkem října, ve hře je 22 Čechů.

Kdybyste ještě hrál, jak byste trávil čas v uzavřené bublině?

Přemýšlel jsem o tom, že mi to připomíná delší mistrovství světa. Podle mě se ten letošní režim od obvyklého play-off tolik neliší. Ano, hokejista je sice doma s rodinou, ale stejně si lehne a odpočívá. A jinak chodí na zápasy a tréninky, lítá mezi městy, funguje na hotelu. Nebude to pro hráče až tak velká změna.

Myslíte, že ti, kterým se do Ameriky tolik nechtělo, na svou nechuť na ledě brzy zapomenou?

Určitě, zapomněli na to při prvním tréninku. Tak jak je připravena celá NHL, jsou připraveni i trenéři. Dobře ví, co dělat, aby hráče dostali do provozní teploty a rutiny. Týmy už jsou ve městech, začínají hrát zápasy. Každý se bude soustředit na sebe, aby podával co nejlepší výkony.

Přece jen stále jde o Stanley Cup. Na začátku cesty stojí 24 týmů, ale jakmile začnou ubývat, bude se touha po poháru zvyšovat, ne?

Přesně tak. Bavíme se o tom, že celý proces dohrání bude trvat nějakých 70 dní, ale to se bude týkat jen dvou finalistů. Za chvíli bude pryč půlka týmů z předkola a budou čekat až do prosince na další sezonu. Opravdu mi ten systém připomíná MS, ale spíš fotbalové. To trvá také delší dobu a jde to pyramidově nahoru. Já spíš vidím větší problém pro sedm klubů, které se nedostaly ani do předkola. Ti kluci nehrají od března až do prosince, z toho bych měl jako hráč mnohem větší strach.

Je vůbec možné, aby NHL vyhrál někdo z předkola? Musel by zvládnout pět sérií, nashromáždit celkem 19 výher.

Jenže kluci čtyři měsíce stáli. A když postoupíte z předkola, už za sebou budete mít ostré zápasy, kde jste museli hrát na sto procent. Půjdete sice proti papírově silnějšímu týmu, ale ten nebude ze zápasů o pozici do play off tolik rozehraný. V předkole můžete chytit slinu. Ale všechno jsou to jen spekulace, realita může být úplně jiná. Každý z těch 24 týmů může vyhrát, třeba se dočkáme velkých překvapení oproti předpokladům. Sázkovky se podle mě hodně napakují. (úsměv)

Takže ani nemáte svého koně? Tvrdil jste, že v základní části se vám hodně líbila Philadelphia s Jakubem Voráčkem.

Kubovi jsem říkal, že zrovna pro ně by byla škoda, kdyby se to nedohrálo. Ale jak jsem říkal, prognózy teď můžeme hodit do koše. Záleží na tom, kdo se nejlépe připraví, kdo zůstane zdravý. A můj kůň? Znám trenéra Davea Tippetta z Edmontonu, kde jsou Leon Draisaitl a Connor McDavid, a jsem na ně opravdu zvědavý. Tippett dokáže připravit mužstvo velmi rychle, má v týmu možná dva nejlepší hráče ligy. Nepřekvapilo by mě, kdyby došli daleko. Jenže zase začínají hned proti Chicagu s Patrickem Kanem a Jonathanem Toewsem. To by měla být dobrá série, možná Edmonton hned vyletí, netroufl bych si tipovat.

Co říkáte na dění v Arizoně, kde jste odehrál sedm sezon? Po osmi letech jsou Coyotes v play off, ale týden před jeho startem nečekaně skončil generální manažer John Chayka.

Překvapilo mě to. Zkoušel jsem zjistit nějaké informace, ale dostalo se ke mně jen to, co je v médiích. Jedna strana něco tvrdí, druhá říká opak. Rozhodně je to zajímavé, že se tým konečně dostal do play off, a stane se tohle. Proč došlo ke konci generálního manažera, to ví asi jen pár lidí.

Chaykovi je 31 let, byl nejmladším generálním manažerem v NHL. Co jste říkal na období jeho vlády v Arizoně?

Sám jsem ho zažil jednu sezonu, svou poslední v Arizoně. V tom klubu se dlouho táhnou různé problémy s vlastnictvím. V letech 2009 až 2012 se nám dařilo nejvíce v historii klubu, přitom se hledal nový majitel. Pak se to nějak stabilizovalo, mladý generální manažer si stavěl tým do své podoby a zrovna v tuto chvíli, kdy se má ukázat v play off, skončil.