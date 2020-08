Napadli Pastrňáka hackeři? ptali se v NHL. Česká hvězda podivnou zprávu objasnila

Hokejová NHL po koronavirové pauze znovu rozjíždí svůj program. Nejlepší střelec ligy David Pastrňák k ostrému zápasu nastoupí až v neděli, ovšem už teď stihl strhnout pozornost zámořských médií.

Už dnes v 18:00 zažije NHL svůj restart. Ve speciálním kvalifikačním kole před boji o Stanley Cup se newyorští Rangers střetnou s Carolinou.

O den později půjde do akce největší česká hvězda v soutěži Pastrňák. Bostonští Bruins se v Torontu střetnou s Philadelphií. Později narazí ještě na Tampu a Washington, aby se rozhodlo o tom, z jakého místa budou nasazeni do play off.

Boston má v Pastrňákovi velkou zbraň. Čtyřiadvacetiletý Čech je - spolu s Alexandrem Ovečkinem - čerstvým vítězem Maurice Richard Trophy pro nejlepšího kanonýra ligy.

Svůj um prokázal ve čtvrtek, kdy v přípravě proti Columbusu (1:4) vstřelil jediný gól svého mužstva.

Ještě předtím však zaujal zámořská média podivným tweetem:

In my opinion Tom Wilson is the best goal scorer in the league — davidpastrnak (@pastrnak96) July 29, 2020

"Podle mého názoru je Tom Wilson nejlepším střelcem v soutěži," napsal.

Novináře a fanoušky zarazil, protože Wilson ve Washingtonu proslul spíš jako slušně produktivní rabiát. V aktuální sezoně posbíral více trestných minut (93) než gólů v celé kariéře v NHL (78).

"Dejte Pastovi jeho telefon zpátky," reagoval na záhadný tweet novinář Scott Wheeler. Také další osobnosti vyřkly názor, že někdo se musel Pastrňákova twitterového účtu zmocnit.

Po utkání s Columbusem však Pastrňák potvrdil, že tweet skutečně napsal on sám. "Prostě jsem to tak cítil," citoval křídelníka web MassLive.com. "Chtěl jsem to napsat. Byl to můj názor. Nikdo mi účet nehacknul. Byl jsem to já, napsaly to mé prsty."

Posléze však hvězda dodala, že šlo o důsledek sázky s Wilsonem. Pastrňák ji zřejmě prohrál. A o co přesně šlo?

"Tak tady bych tohle téma rád ukončil," zůstal český tahoun tajemný.

Z Česka se do zámoří vrátil začátkem července a nastoupil na čtrnáctidenní karanténu. Proto se mohl k omezenému počtu parťáku připojit v tréninku v půlce července.

Jenže v dalších dnech opět chyběl. Ukázalo se, že důvodem byla další karanténa, která souvisela s přípravou Pastrňáka a Ondřeje Kašeho na ledě haly na předměstí Bostonu. Za jejich přístup je nepřímo kritizoval i prezident Bruins Cam Neely.

"Předně bych chtěl říct, že jsem nebyl za tu dobu vůbec nikdy nemocný," vysvětloval Pastrňák. "Nemyslím si, že bych udělal něco špatného. Co se stalo, to se bohužel stalo. A já ztratil nějaký čas v přípravě. Musel jsem být doma. Přijímám za to plnou zodpovědnost a mrzí mě to. Ale teď jsem zpátky a cítím se dobře, to je důležité."