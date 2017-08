Měl bych pověsit brusle na hřebík, říkal si při arbitráži klíčový bek Vegas. Frustraci řešil psaním

před 29 minutami

Obávanou arbitráž letos včasným podepsáním smlouvy odvrátil třeba Ondřej Palát. Při o plat nechal dojít až k nezávislému soudu pouze Nate Schmidt, který nemohl najít společnou řeč s Vegas Golden Knights. Nyní má lepší kontrakt, ale zároveň vstřebává nepříjemné zážitky.

Praha - V minulém ročníku si vydělal 875 tisíc dolarů, na poměry zámořské NHL jde o drobné. Nyní má Schmidt mnohem lepší smlouvu. Nezávislý soud mu přiřkl celkem 4,45 milionu na dva roky.

Americký obránce přišel do Las Vegas z Washingtonu v rámci rozšiřovacího draftu. Byť nemá hvězdný status, v dresu ligového nováčka by měl díky solidní rozehrávce a slabší konkurenci dostat hodně prostoru.

Nejdřív ale musí zapomenout na arbitráž, kde od zástupců Golden Knights rozhodně neslyšel jen příjemné věci.

"Někdy je to během těchto setkání těžké," řekl 26letý bek rozhlasové stanici KSHP. "Do půlky je to skvělé. Jen sedíte a (od zástupců klubu) posloucháte, jak jste úžasní. Jenže pak přijde další část, kdy si říkáte: 'Co to vlastně dělám? Měl bych pověsit brusle na hřebík.'"

Schmidt narážel na známý fakt, že klub hokejistu co nejvíce haní, aby snížil jeho cenu. Hráči dělají pravý opak. Tvrdí, jak jsou pro mužstvo nepostradatelní, aby jim soudce určil nejvyšší možný plat.

Často padají tvrdé a absurdní argumenty. Ne všichni sportovci dokážou po smršti slov zůstat nad věcí. Například brankář Tommy Salo na konci 90. let brečel, když ho drsně kritizoval Mike Milbury, nechvalně proslulý generální manažer newyorských Islanders (více zde).

Byť Schmidt slzy v očích nejspíš neměl, úplně v klidu nezůstal: "Abych řekl pravdu, měl jsem poznámkový blok, do kterého jsem si psal: 'Tohle je jen byznys, není to osobní, takhle to určitě necítí.' Několikrát jsem si to musel zopakovat, byl jsem trochu frustrovaný."

Bek, jenž několik let rozdával nahrávky také Alexandru Ovečkinovi, však nedává najevo rozhořčení. Naopak je rád, že podepsal nejlepší smlouvu v kariéře.

Už v půlce září začíná historicky první přípravný kemp Golden Knights. Schmidta boj o místo nečeká, ale řadu ostatních - včetně dvou Čechů - ano. Na hraně prvního týmu je Tomáš Nosek, překvapit může Tomáš Hyka.