V jeho věku hrát na farmě? Pošetilé, vysvětluje peripetie s Kovářem šéf Islanders

před 1 hodinou

Během několika týdnů by mělo být jasné, jak dopadne další Kovářův pokus o proniknutí do hokejové NHL.

New York/Praha - Sloupl ze sebe nálepku druhého Vadima Šipačova. Na rozdíl od Rusa, který po zádrhelech v Severní Americe utekl zpět do KHL, zůstává Jan Kovář věrný svému snu. Aby si udržel šanci na NHL, podepsal zkušební kontrakt s farmou Bostonu.

"Vysoce talentovaný centr, který umí tvořit hru," popsal českou posilu Jay Leach, trenér Providence Bruins. "Podle mě chce zdejším lidem ukázat, co v něm je. Samozřejmě má hodně zkušeností z KHL."

Kovář může na jedné zkoušce odehrát nanejvýš 25 zápasů. Během této doby hodlá zaujmout vedení Bostonu.

"Jeho možnosti v NHL vyhodnotíme zhruba za tři týdny," podotkl hráčův zámořský agent Allan Walsh.

Aby bylo jasno, Kovář momentálně nemá žádný smluvní vztah s Bostonem, pouze s jeho farmou v Providence. Zároveň už není vázaný u newyorských Islanders, s nimiž v létě podepsal roční smlouvu na dva miliony dolarů. K ukončení kontraktu došlo poté, co český útočník zamířil na bezpodmínečnou listinu volných hráčů.

V New Yorku Kovář pomýšlel na post druhého či třetího centra, ale v konkurenci neobstál. Po kempu tak měl odejít na farmu do Bridgeportu. Jenže neodešel. Podle zpráv ze zámoří se tam zkrátka neohlásil, respektive přesun odmítl.

"To ale není pravda," řekl pro hokej.cz Vladimír Vůjtek mladší z agentury, která hráče zastupuje. "Honza byl přípraven na farmu jít a bojovat. V klubu mu ale řekli, že chtějí hrát mladší útočníky."

V AHL platí pravidlo omezující počet starších hokejistů. Z 18 bruslařů v konkrétním utkání jich musí 13 spadat do kategorie "hráči v rozvoji". Menšinu soupisky pak tvoří matadoři, kteří už odehráli určitý počet zápasů mezi profesionály. Logicky jde o starší hráče. A protože Islanders mají dle věkového průměru třetí nejstarší farmu, na Kováře nezbylo místo.

Osmadvacetiletý reprezentant tak na Long Islandu stihl akorát čtyři přípravné duely, v nichž dvakrát bodoval. "Pak Honzovi řekli, že ho nechtějí, přitom původní informace hovořily jinak. Nedostal pořádnou šanci," podotkl Vůjtek.

"Pokud ho nechali jít a podepsat smlouvu s někým jiným, tak v něm nevidí platného hráče," okomentoval počínání Islanders novinář Arthur Staple ze serveru The Athletic. "Může to být drahá chyba, jestli Kovář nakonec uspěje."

Generální manažer newyorského klubu Lou Lamoriello zřejmě nečekal, že český centr zkusí štěstí u konkurence. Deníku Newsday sdělil: "Rozhodnutí bylo takové, že odejde zpátky do KHL, pokud neudělá první tým. A on ho neudělal. Podle pravidel jsme mu tak mohli ukončit kontrakt."

"Nemluvil jsem s ním ani s jeho zástupci," pokračoval Lamoriello. "Zkrátka si ale musel říct, že to ještě zkusí jinde. Nemáme nic proti. Je to skvělý člověk. Takhle se rozhodl. My jsme se zase rozhodli, že pokud neudělá první tým, tak by bylo pošetilé, aby v tomhle věku hrál na farmě."

Zatímco v Islanders nevídal Kovář žádného Čecha, na farmě Bostonu bude mít brankáře Dana Vladaře a beka Jakuba Zbořila.

Není až tak překvapivé, že Kováře chtějí vidět v akci právě Bruins. "Rádi by získali zkušeného útočníka, ideálně centra," informoval nedávno Darren Dreger ze stanice TSN.

Jasným prvním centrem Bostonu je Patrice Bergeron, druhým David Krejčí. Pozice číslo tři je relativně volná. Aktuálně na ni hraje David Backes, ale ten má pod kůží i práci na křídle. Mužstvo obecně trpí tím, že kromě první lajny, kde září i David Pastrňák, podávají útočníci dost nestabilní výkony.

Podle spekulací by Bruins mohli přivést třetího centra výměnou za některého z mladíků. Prozatím však dávají přednost Kovářovi, v němž vidí investici s minimálním rizikem.

Providence odehraje příští zápas v noci na sobotu, shodou okolností na půdě farmy Islanders. Kovář však nejspíš nenastoupí, neboť podle trenéra Leache toho poslední dobou moc nenabruslil.