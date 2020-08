Velká rošáda v NHL. Hvězdný mladík Kapanen bude nově hrát za Pittsburgh

Finský hokejista Kasperi Kapanen vymění v NHL od příští sezony Toronto za Pittsburgh.

Čtyřiadvacetiletý útočník se vrátí do klubu, který si ho v roce 2014 do zámořské ligy vybral v 1. kole draftu jako celkově 22. v pořadí. V kanadském celku hrál Kapanen posledních pět let. V Pittsburghu podepsal smlouvu do roku 2022, která mu v průměru zaručí 3,2 milionu dolarů ročně.

Penguins rovněž z Toronta získali dalšího útočníka Pontuse Aberga a obránce Jestera Lindrena výměnou za právo volby v 1. kole letošního draftu a útočníky Evana Rodriguese, Filipa Hallandera a obránce Davida Warsofskyho.

V aktuální sezoně, kterou narušila nucená pauza kvůli koronaviru, dal Kapanen v dresu Maple Leafs v 69 zápasech 13 gólů a na 23 nahrál. V play off Toronto vypadlo v kvalifikačním kole s Columbusem.

Celkem Kapanen v NHL nasbíral 202 startů, všechny za Toronto. Do statistik si zapsal 90 bodů za 41 gólů a 49 asistencí.