Co říkáte na tu kalamitu, pane Iginlo? Stanice nepoznala legendu a baví internet

Uhnat k rozhovoru hokejovou legendu nemusí být jednoduché. Stanici Boston 25 News se to nicméně povedlo. Před kameru dostala Jaromea Iginlu. Úsměvné je, že o tom ani nevěděla, dokud reportáž nezačala kolovat sociálními sítěmi.

Málokdo si během hokejové kariéry vydobyl větší respekt. Iginla v NHL nastřádal 1300 bodů a dlouhá léta vedl Calgary coby kapitán. Nedávno vstoupil do Síně slávy.

Ne všichni ho ale na ulici poznávají. V "anonymitě" kupodivu zůstává i před některými novináři, jak dokázala lokální stanice Boston 25 News.

V nedělní reportáži, která teď baví hokejovou komunitu, informovala o nehostinném počasí ve státě Massachusetts. "Pokud musíte ven, mějte na paměti, že silnice jsou nebezpečné," upozornila moderátorka Nicole Oliveriová a předala slovo kolegyni Litse Pappasové.

Ta rozebírala, jak všudypřítomný sníh, déšť a silný vítr komplikují život řidičům. Získala také názory kolemjdoucích, jisté Nancy Nievesové a Jaromea Iginly.

Kanaďan z mrazivé provincie Alberta, který má za sebou stovky rozhovorů, spustil: "Mám rád sníh a zimu, ale tohle už je možná trošku moc."

Divočina na silnici ho však na rozdíl od druhé respondentky příliš nerozhodila: "Jsme z Kanady, takže to pro nás až tak šílené není. Jsme na to zvyklí a taky máme zimní pneumatiky. Není to lehké, ale pokud nejedete moc rychle, dá se to."

Iginla zůstal v "anonymitě" i poté, co televiznímu štábu vyhláskoval své jméno. Nevšedního respondenta si později nevšimla ani moderátorka ve studiu. "Na svou obranu musím říct, že to nebyl můj rozhovor," diskutovala pak pobavená Oliveriová na sociální síti.

Ačkoliv Iginla strávil většinu kariéry v kanadském Calgary, momentálně žije v americkém státě Massachusetts, kde chvíli nastupoval za Boston. Během bohaté kariéry se dvakrát stal nejlepším střelcem ligy a jednou ovládl bodování. Vyhrál mistrovství světa, olympiádu a Světový pohár. Ke Stanley Cupu mu scházela jediná výhra.

Jak je ale vidět, lidé ho přesto nepoznávají na každém rohu.

Není to poprvé, co novináři nevědomky pořídili rozhovor s hokejovou superhvězdou. V roce 2009 ulovila stanice The Weather Network respondenta jménem Roberto Luongo, tehdejšího kapitána Vancouveru. Také on mluvil o počasí.