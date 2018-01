Hertl zazářil dvěma góly, Simon posbíral vedle Crosbyho dvě nahrávky

AKTUALIZOVÁNO před 7 hodinami

Simon sbíral asistentce vedle Crosbyho, který ovládl utkání na ledě Islanders. Při výhře 4:0 byl u všech gólů (1+3).

New York - Hokejový útočník Tomáš Hertl vstřelil v pátečním utkání NHL dvě branky, ale se San Jose promarnil ve třetí třetině vedení 5:2 a prohrál 5:6 v prodloužení. Dvěma asistencemi podpořil Dominik Simon výhru Pittsburghu 4:0 na ledě New Yorku Islanders. Martin Frk si připsal přihrávku u vítězné branky Detroitu, který porazil Floridu 4:2.

Hertl otevřel skóre v oslabení, když sólový únik zakončil přesnou ranou nad lapačku Craiga Andersona. Odchovanec pražské Slavie pak v druhé třetině se štěstím zvýšil na 5:2. Český útočník obkroužil branku a poslal puk do brankoviště, kde si ho gólman Ottawy srazil hokejkou do sítě. Hertl, který byl vyhlášen třetí hvězdou zápasu, dal poprvé v sezoně a celkově podeváté v NHL v utkání více než jeden gól.

Na obratu domácích se dvěma zásahy podílel Matt Duchene, který rozhodl prodloužení už po sedmi sekundách a překonal klubový rekord Radka Bonka. Český útočník byl v roce 2003 o 21 vteřin pomalejší. "Konečně jsme byli odměněni za všechny správné věci, které děláme a které nebyly ve výsledcích vidět," oddechl si Duchene. Ottawa totiž prohrála od poloviny listopadu 18 z 22 zápasů a klesla na předposlední místo ve Východní konferenci.

San Jose svedlo o den dříve těžkou bitvu v Torontu, kde zápas ztratilo až v nájezdech, ale kolaps ve třetí třetině tím hráči neomlouvali. "Je jedno, jak moc jsme byli unavení. Pořád jsme měli dost síly na to, abychom hráli lépe. Když vedete o tři góly, čekáte, že už vyhrajete. Ale nebudeme kvůli tomu věšet hlavy," prohlásil Joe Pavelski.

Simon dosáhl stejné bilance dvou přihrávek jako ve svém úvodním utkání této sezony, v dalších šesti zápasech pak ale vyšel naprázdno. Pražský rodák si připsal dvě druhé asistence hlavně díky šikovnosti Sidneyho Crosbyho, po jehož boku nastupoval v první formaci Pittsburghu. Lídr Penguins figuroval u všech branek a zaznamenal gól a tři přihrávky. Crosby, Simon i Daniel Sprong, který dal dvě branky, získali ve statistice plus/minus tři kladné body.

"Hráli jsme rychle, hodně jsme stříleli a vytvářeli si spoustu šancí. Potřebujeme, abychom takhle hráli pořád," podotkl Crosby, lídr obhájců Stanleyova poháru, kteří jsou v polovině základní části mimo postupová místa do play off. Pittsburgh podržel také gólman Tristan Jarry, který kryl 31 střel a vychytal druhou nulu v sezoně.

Frk za nerozhodného stavu 2:2 vypálil v 49. minutě v přesilové hře z levé strany a Anthony Mantha usměrnil hokejkou puk do branky mimo dosah Jamese Reimera. "Měl jsem štěstí. Jeho střela je moc rychlá na to, abych mohl takhle reagovat. Měl jsem hokejku dole a předpokládám, že mi ji trefil," řekl autor vítězné trefy.

U zbývající branky si připsal Henrik Zetterberg jubilejní 600. asistenci v NHL. Hlavním strůjcem čtvrté výhry Detroitu za sebou byl ale gólman Jimmy Howard, který kryl 38 střel. Naopak Reimer čelil jen 19 pokusům domácích hráčů.

Mužstvo Vegas, které před touto sezonou rozšířilo počet účastníků NHL na 31, v lize rozhodně není jen do počtu. Po polovině soutěže to naopak vypadá, že se z nováčka stává jeden z kandidátů na zisk Stanleyova poháru. Tým s Tomášem Noskem v sestavě zvítězil v Chicagu 5:4 a potvrdil pozici nejlepšího týmu Západní konference.

"Nebudu říkat, že jsem to čekal. To by mi asi nikdo nevěřil," uvedl trenér Vegas Gerard Gallant. "Věděl jsem ale, že jsme v rozšiřovacím draftu získali dobré hráče a že máme dobré gólmany. Nespoléháme jen na jednu řadu, máme je vyrovnané. Chlapi jsou soutěživí, dřou. Sedlo si to, proto vyhráváme," vysvětlil. V dresu Chicaga zůstali opět mezi náhradníky obránci Jan Rutta i Michal Kempný.

NHL:

NY Islanders - Pittsburgh 0:4 (0:0, 0:3, 0:1)

Branky: 21. a 54. Sprong (na první Simon), 24. Malkin, 36. Crosby (Simon). Střely na branku: 31:38. Diváci: 13.641. Hvězdy zápasu: 1. Crosby, 2. Jarry, 3. Sprong (všichni Pittsburgh).

Ottawa - San Jose 6:5 v prodl. (1:2, 1:3, 3:0 - 1:0)

Branky: 49. a 61. Duchene, 11. Dzingel, 25. Mark Stone, 41. Brassard, 51. Hoffman - 7. a 34. Hertl, 13. M. Karlsson, 23. Tierney, 24. Burns. Střely na branku: 43:35. Diváci: 16.061. Hvězdy zápasu: 1. Duchene, 2. Mark Stone (oba Ottawa), 3. Hertl (San Jose).

Detroit - Florida 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)

Branky: 1. Athanasiou, 28. Tatar, 49. Mantha (Frk), 56. Nyquist - 40. Matheson, 44. Barkov. Střely na branku: 19:40. Diváci: 19.515. Hvězdy zápasu: 1. Howard, 2. Athanasiou (oba Detroit), 3. Barkov (Florida).

Winnipeg - Buffalo 4:3 (2:1, 1:1, 1:1)

Branky: 10. Byfuglien, 16. Trouba, 27. Wheeler, 41. Little - 12. Scandella, 39. J. Larsson, 53. S. Wilson. Střely na branku: 29:29. Diváci: 15.321. Hvězdy zápasu: 1. Wheeler, 2. Byfuglien (oba Winnipeg), 3. J. Larsson (Buffalo).

Chicago - Vegas 4:5 (1:2, 2:1, 1:2)

Branky: 19. Hinostroza, 28. Sharp, 40. Schmaltz, 41. J. Toews - 5. Tuch, 16. Marchessault, 26. W. Karlsson, 46. Eakin, 54. R. Smith. Střely na branku: 32:43. Diváci: 21.933. Hvězdy zápasu: 1. R. Smith (Vegas), 2. Hinostroza, 3. J. Toews (oba Chicago).