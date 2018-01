Voráček potvrdil, že je nejlepším nahrávačem v NHL, k výhře Philadelphie přispěl dvěma asistencemi

před 3 hodinami

Hokejový útočník Jakub Voráček ve čtvrtečním zápase NHL potvrdil pozici nejlepšího nahrávače v soutěži, když dvěma asistencemi přispěl k výhře Philadelphie 6:4 nad New Yorkem Islanders.

New York - Vladimír Sobotka se přihrávkou podílel na vítězné akci St. Louis, které porazilo Vegas 2:1. Také centr Martin Hanzal nahrávkou dopomohl k vítěznému gólu Dallasu, jenž zdolal New Jersey 4:3.

Jaromír Jágr z Calgary nenastoupil do zápasu s Los Angeles Kings, kteří podlehli Flames 3:4. Kanadský klub příčinu Jágrovy absence neuvedl, k situaci druhého nejproduktivnějšího hráče v dějinách ligy by se jeho vedení mělo vyjádřit dnes.

Calgary po první třetině prohrávalo 0:2, ale zásluhou čtyř různých střelců ve druhé třetině obrátilo stav na 4:2. Kalifornské mužstvo už pouze v 59. minutě upravilo konečné skóre.

Střelecký účet zápasu Flyers proti Islanders otevřel nejlepší střelec Philadelphie Sean Couturier v deváté minutě, kdy do branky Thomase Greisse usměrnil Voráčkovu střílenou přihrávku z pravého kruhu. Newyorčané stačili do konce první třetiny srovnat. Flyers o osudu utkání rozhodli v prostřední části, v níž se čtyřikrát prosadili a odskočili do vedení 5:2.

Islanders se sice v závěrečné dvacetiminutovce podařilo snížit na rozdíl jediné branky, ale ruský obránce Ivan Provorov po přihrávkách Voráčka a Clauda Girouxe druhým gólem večera zpečetil vítězství Flyers při power play hostů. Newyorský tým prohrál počtvrté za sebou.

"Nedohráli jsme zápas tak, jak jsme chtěli. Tvrdě jsme bojovali. Přehrajeme si zápas na videu, poučíme se z chyb a zlepšíme se," řekl Provorov. Dvacetiletý bek před zraky své rodiny ke dvěma brankám přidal i nahrávku a byl zvolen první hvězdou utkání.

Osmadvacetiletý Voráček zaokrouhlil počet nahrávek v sezoně na 40, k nimž ve stejném počtu zápasů přidal osm branek. V kanadském bodování soutěže mu náleží sedmá pozice.

Střední útočník St. Louis Paul Stastny ve 46. minutě zlomil proti Vegas nerozhodný stav 1:1. Ve skrumáži před brankou Marca-Andreho Fleuryho se zorientoval nejlépe ze všech hráčů, našel zdánlivě ztracený puk a doklepl ho za brankovou čáru.

Série vítězných utkání Vegas se tak kvůli prohře s Blues zastavila na čísle osm. Golden Knights odešli bez bodu poprvé od 1. prosince (4:7 s Winnipegem). Nevadské mužstvo vytvořilo nejdelší nováčkovskou řadu výher v historii NHL.

"Musíme teď načít novou sérii a oklepat se z dnešní prohry. Nehráli jsme špatně, ale k výhře to nestačilo, přestože jsme na konci zápasu měli pár slušných šancí. Brankář St. Louis Carter Hutton předvedl klíčové zákroky," ocenil výkon soupeře trenér Vegas Gerard Gallant.

Rovněž vítězný gól Dallasu se zrodil ve třetí třetině. Útočník Alexandr Radulov zblokoval tvrdou střelu zadáka Samiho Vatanena, odraženého kotouče se ujal Hanzal, vyrazil do přečíslení dvou na jednoho a v rozhodující chvíli zvolil přihrávku na lépe postaveného Mattiase Janmarka, který se trefil do odkryté branky. Radulov si z duelu odnesl tři body (1+2). New Jersey už výsledek pouze zkorigovalo.

"Radulov se dnes předvedl jako lídr. Dal první gól, přidal k němu asistence, ve třetí třetině zblokoval střelu. Ukázal nám jak vyhrát a všichni jsme ho následovali," vyzdvihl výkon první hvězdy duelu spoluhráč Tyler Seguin.

Švýcarský forvard Nino Niederreiter hattrickem oslavil návrat do sestavy Minnesoty po pětizápasové absenci zaviněné zraněním kotníku. Wild zdolali Buffalo 6:2. Pětadvacetiletý Niederreiter prožil druhý třígólový večer v NHL, ten první se mu v roce 2014 povedl rovněž proti Sabres.

Výsledky NHL:

Toronto - San Jose 3:2 po sam. nájezdech (1:1, 1:1, 0:0 - 0:0)

Branky: 19. Matthews, 33. Kadri, rozhodující sam. nájezd Bozak - 20. Dillon, 39. Tierney. Střely na branku: 28:35. Diváci: 19.132. Hvězdy utkání: 1. Matthews, 2. Andersen (oba Toronto), 3. M. Jones (San Jose).

Philadelphia - NY Islanders 6:4 (1:1, 4:1, 1:2)

Branky: 27. a 60. Provorov (na druhou Voráček), 9. Couturier (Voráček), 22. Raffl, 23. Simmonds, 34. Konecny - 16. a 33. Clutterbuck, 47. Tavares, 55. Pulock. Střely na branku: 32:31. Diváci: 19.358. Hvězdy utkání: 1. Provorov, 2. Couturier, 3. Konecny (všichni Philadelphia).

Pittsburgh - Carolina 0:4 (0:0, 0:2, 0:2)

Branky: 50. a 53. Aho, 27. Skinner, 37. Teräväinen. Střely na branku: 21:33. Diváci: 18.595. Hvězdy utkání: 1. Aho, 2. C. Ward, 3. Skinner (všichni Carolina).

Montreal - Tampa Bay 2:1 po sam. nájezdech (0:0, 1:1, 0:0 - 0:0)

Branky: 21. Pacioretty, rozhodující sam. nájezd P. Byron - 22. Kučerov. Střely na branku: 38:45. Diváci: 21.302. Hvězdy utkání: 1. Price (Montreal), 2. Vasilevskij (Tampa Bay), 3. Pacioretty (Montreal).

Arizona - Nashville 3:2 v prodl. (0:0, 1:1, 1:1 - 1:0)

Branky: 33. Duclair, 58. Cousins, 63. Fischer - 40. Ellis, 41. Craig Smith. Střely na branku: 25:39. Diváci: 13.190. Hvězdy utkání: 1. Fischer, 2. Duclair, 3. Raanta (všichni Arizona).

Minnesota - Buffalo 6:2 (3:0, 3:0, 0:2)

Branky: 2., 14. a 25. Niederreiter, 3. Winnik, 34. M. Koivu, 40. Coyle - 42. S. Reinhart, 59. E. Kane. Střely na branku: 27:31. Diváci: 19.017. Hvězdy utkání: 1. Niederreiter, 2. M. Koivu, 3. Mikael Granlund (všichni Minnesota).

Dallas - New Jersey 4:3 (0:1, 3:1, 1:1)

Branky: 27. A. Radulov, 32. B. Ritchie, 39. Seguin, 50. Janmark (Hanzal) - 20. B. Boyle, 40. T. Hall, 56. Palmieri. Střely na branku: 33:42. Diváci: 18.114. Hvězdy utkání: 1. Radulov (Dallas), 2. T. Hall (New Jersey), 3. J. Klingberg (Dallas).

Colorado - Columbus 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Branky: 33. Rantanen, 59. Nieto. Střely na branku: 32:34. Diváci: 13.763. Hvězdy utkání: 1. Bernier, 2. Rantanen, 3. MacKinnon (všichni Colorado).

Calgary - Los Angeles 4:3 (0:2, 4:0, 0:1)

Branky: 23. Ferland, 28. Brouwer, 35. Jankowski, 40. Monahan - 20. a 59. Pearson, 5. Forbort. Střely na branku: 41:31. Diváci: 19.206. Hvězdy utkání: 1. Ferland, 2. Jankowski, 3. Monahan (všichni Calgary).

Edmonton - Anaheim 2:1 po sam. nájezdech (0:0, 1:0, 0:1 - 0:0)

Branky: 32. K. Russell, rozhodující sam. nájezd Nugent-Hopkins - 41. Kesler. Střely na branku: 34:34. Diváci: 18.347. Hvězdy utkání: 1. McDavid, 2. Talbot (oba Edmonton), 3. Gibson (Anaheim).

St. Louis - Vegas 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

Branky: 10. A. Steen, 46. P. Stastny (Sobotka) - 30. Haula. Střely na branku: 39:33. Diváci: 18.976. Hvězdy utkání: 1. Hutton, 2. A. Steen (oba St. Louis), 3. M.-A. Fleury (Vegas).

Utkání Boston - Florida bylo kvůli sněhové bouři odloženo.