Famózní Mrázek. Český gólman pomohl Carolině do play off a byl první hvězdou utkání

Český hokejový brankář Petr Mrázek vychytal ve čtvrtečním utkání NHL výhru Caroliny doma proti New Jersey 3:1, díky které Hurricanes poprvé od roku 2009 postoupili do play off. Mrázek si připsal 36 úspěšných zákroků a byl za svůj výkon zvolen první hvězdou duelu. U jediné branky Devils asistoval útočník Pavel Zacha.

V programu celkem 12 duelů bodovali ještě další tři Češi. David Pastrňák se podílel svým 38. gólem v sezoně na výhře Bostonu na ledě Minnesoty 3:0. Odchovanec Havířova necelé tři minuty před koncem zařídil po akci Jakea DeBruska Bruins dvoubrankový náskok. Slovenský gólman Jaroslav Halák pochytal všech 26 střel Wild a připsal si páté čisté konto v ročníku. Tomáš Hertl se radoval se San Jose z vítězství v Edmontonu 3:2 a přispěl k němu asistencí, po které obránce Brent Burns zajistil v deváté minutě Sharks vedení 2:1. Obránce Filip Hronek z Detroitu se podílel přihrávkou na úvodní brance utkání v Pittsburghu, kterou vstřelil Matt Puempel, ale Red Wings nakonec podlehli 1:4 a neuspěli poprvé po sérii šesti vítězství. Penguins si díky obratu zajistili účast v bojích o Stanleyův pohár. Výsledky NHL: Buffalo - Ottawa 5:2, Carolina - New Jersey 3:1, Florida - NY Islanders 1:2 po sam. nájezdech, Pittsburgh - Detroit 4:1, Toronto - Tampa Bay 1:3, Washington - Montreal 2:1, Minnesota - Boston 0:3, Nashville - Vancouver 3:2, St. Louis - Philadelphia 7:3, Colorado - Winnipeg 3:2 v prodl., Edmonton - San Jose 2:3, Vegas - Arizona 1:4. Infografika Přehledně: Tampa už je jistým vítězem základní části v play off zbývají čtyři místa

autoři: Sport, ČTK | před 16 minutami