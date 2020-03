Nejnavštěvovanějším hokejovým klubem Evropy zůstal Bern, v Česku vládne Sparta

Bern vládne už devatenáctý rok za sebou evropskému žebříčku návštěvnosti v domácích hokejových soutěžích. Švýcarský klub měl v této sezoně v základní části ligy průměr 16.237 diváků na zápas a opět zůstal těsně za rekordem z ročníku 2016/17. Tehdy na jeho duely chodilo v průměru 16.399 příznivců.

V České republice je největší zájem o pražskou Spartu, která se s průměrnou návštěvností 10.330 diváků zařadila v Evropě na osmou pozici. Následují patnácté Pardubice (7852) a sedmnáctá Kometa Brno (7428).

Nejnavštěvovanější soutěží byla opět švýcarská NLA s průměrem 7074 fanoušků na zápas před německou DEL (6523) a KHL (6486). Mezi kluby drží druhé místo Petrohrad z KHL (13.594) a na třetí příčku se posunul Kolín nad Rýnem z DEL (13.333).

Česká extraliga se s průměrem 5724 diváků na zápas drží na pátém místě v pořadí soutěží. Mezi zástupci druhých nejvyšších soutěží vládnou opět České Budějovice s průměrem 5843 diváků na zápas, celkově jsou na 44. pozici. Za Motorem s velkým odstupem následuje Frankfurt nad Mohanem (4829).

Návštěvnost evropských hokejových klubů v sezoně 2019/20:

1. SC Bern (Švýcarsko) 16.237 diváků, 2. SKA Petrohrad (KHL) 13.594, 3. Kolín nad Rýnem (Německo) 13.333, 4. Eisbären Berlín (Německo) 12.901, 5. Adler Mannheim (Německo) 11.891, 6. Dinamo Minsk (KHL) 10.666, 7. Frölunda HC (Švédsko) 10.579, 8. HC Sparta Praha 10.330, 9. Curych Lions (Švýcarsko) 9349, 10. Spartak Moskva (KHL) 8913, 11. Jokerit Helsinky (KHL) 8845, 12. Düsseldorf EG (Německo) 8642, 13. Lausanne HC (Švýcarsko) 8548, 14. CSKA Moskva (KHL) 8092, 15. HC Dynamo Pardubice 7852, …17. HC Kometa Brno 7428, 22. Bílí Tygři Liberec 6829, 36. HC Škoda Plzeň 6134, 40. HC Verva Litvínov 5946, 44. ČEZ Motor České Budějovice 5843, 55. HC Vítkovice Ridera 5291, 63. PSG Berani Zlín 4885, 68. Mountfield Hradec Králové 4793, 72. HC Oceláři Třinec 4676, 82. HC Olomouc 4303, 85. Rytíři Kladno 4193, 88. HC Energie Karlovy Vary 4095.

Pořadí jednotlivých soutěží v Evropě a Asii:

1. Švýcarsko (NLA) 7074, 2. Německo (DEL) 6523, 3. Rusko (KHL) 6486, 4. Švédsko (SHL) 6056, 5. ČR (extraliga) 5724, 6. Finsko (Liiga) 4236, 7. Rakousko/ČR/Maďarsko/Itálie (EBEL) 3163, 8. Velká Británie (Elite Ice Hockey League) 3043, 9. Slovensko (extraliga) 2379, 10. Francie (Ligue Magnus) 1940, 11. Dánsko (Metal Ligaen) 1632, 12. Norsko (Get Ligaen) 1626, 13. Korea/Japonsko/Rusko (Asijská liga) 919, 14. Polsko (Polska Liga) 872, 15. Bělorusko (extraliga) 833, 16. Itálie/Rakousko/Slovensko (Alpská liga) 650, 17. Maďarsko/Rumunsko (Erste Liga) 632, 18. Kazachstán 598, 19. Nizozemsko/Belgie (BeNe League) 576, 20. Ukrajina 506.

Pořadí návštěvnosti druhých nejvyšších soutěží:

1. Německo (DEL2) 2855, 2. Švédsko (Allsvenskan) 2606, 3. Švýcarsko (NLB) 1799, 4. Rusko (VHL) 1568, 5. ČR (Chance Liga) 1428, 6. Finsko (Mestis) 764.

Pořadí návštěvnosti v Severní Americe:

1. NHL 17.423, 2. AHL 5543, 3. ECHL 4280, 4. WHL 4119, 5. OHL 3900, 6. QMJHL 3117, 7. NCAA 3178, 8. SPHL 3136, 9. USHL 2238.

Pozn.: Jde o čísla ze základní části do 15. března (například NHL a AHL jsou zatím kvůli pandemii koronaviru přerušené). Nejsou započítané zápasy hrané kvůli koronaviru bez diváků a zápasy, kde hrají výběry do 20 či do 18 let.