Zájem z NHL být může, připustil Rutta. Teď to ale neřeším a soustředím se na turnaj

před 48 minutami

Jan Rutta podává na světovém šampionátu skvělé výkony, a tak se vyrojily spekulace o možném přestupu do NHL. | Foto: Michal Eger

Chomutovský obránce Jan Rutta odehrál na světovém šampionátu páté utkání a pomohl českému týmu k vítězství 5:1 nad Slovinskem. Rutta hraje v reprezentaci druhým rokem a po skvělé sezoně, v níž došel s Chomutovem do semifinále extraligy a vybojoval si stabilní místo v národním týmu, může pomýšlet na životní přestup. Zatím ale potenciální nabídky z NHL nehodlá řešit.

Jaké je hodnocení utkání proti Slovinsku v porovnání s Norskem?

Více jsme plnili pokyny a šli jsme důrazně do brány. Z toho nám v první třetině napadaly tři góly, což bylo super a hodně nám to pomohlo. Celkově jsme trochu zjednodušili hru oproti zápasu s Norskem.

Vyhráli jste počtvrté v řadě. Myslíte, že mohl mužstvo nastartovat obrat z 0:3 proti Finsku?

Tak s Finskem to byl takový klasický chomutovský zápas. Dotahovali jsme v poslední třetině, takže to pro mě nebylo letos nic nového (smích). Čtyřikrát jsme vyhráli, ale máme před sebou ještě dva zápasy ve skupině a rozhodovat se bude hlavně ve čtvrtfinále.

Ještě před pár lety jste hrával v Kadani a nyní máte pevné místo v sestavě národního týmu na mistrovství světa. Co na to říkáte?

Samozřejmě je to skvělé. Účast na světovém šampionátu řadím ve své kariéře nejvýše, ale doufám, že se stále budu zlepšovat. Nabývá to vzestupnou tendenci, což je lepší, než kdyby byla sestupná (smích).

Včera se na Twitteru objevila informace o nabídkách z NHL. Co k tomu můžete prozradit?

Zájem být může. Ale nevím, co bych k tomu měl více říct. Teď to neřeším a soustředím se na reprezentaci.

Jak se vám líbí prostředí v Paříži?

Paříž je krásné město. Trochu jsme se prošli po památkách, něco jsme už stihli poznat. Byli jsme na Eiffelově věži, na Vítězném oblouku, stihl jsem i Louvre.

Co říkáte na podporu od fanoušků, přijel za vámi někdo z rodiny?

Podpora fanoušků je tady úžasná. Je jich tady tolik, že si potom připadáme, jako by se mistrovství hrálo v Česku. Dneska to byl první zápas, kdy jich bylo trochu méně, ale i tak to bylo skvělé. Rodiče přijedou až zítra.

Co očekáváte od zápasů s Francií a Švýcarskem?

Obě utkání budou velmi těžká. Nejdříve jdeme na Francii, která si domácí šampionát ohromně užívá. Hrají skvělý hokej, takže to rozhodně nebude nic lehkého. Potvrdili to už v zápasech s Finskem a Kanadou. Švýcaři patří už dlouho do širší špičky, budou těžkým soupeřem.