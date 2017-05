Červenka po hladké výhře: Žádný stres, hlava si odpočine. Takový zápas jsme tady neměli

před 1 hodinou

V první třetině nasázeli odevzdanému soupeři tři góly a pak už se jen dohrávalo. Po včerejším utrápeném výkonu proti Norsku hokejisté zapnuli alespoň na chvíli vyšší obrátky a tentokrát v suchém triku smetli Slovince 5:1. "Takový zápas jsme tady neměli, hlava si alespoň odpočine. Nemuseli jsme se stresovat, v pohodě jsme si to pohlídali," řekl Roman Červenka, autor pátého gólu.

Paříž (od našeho zpravodaje) - Žádná senzace, žádné další komplikace. Čeští hokejisté už podobné drama jako včera s Norskem nepřipustili a zápas s největším outsiderem skupiny zvládli velmi hladce: Slovince porazili 5:1, dohrávali v klidném tempu.

"Při vší úctě ke Slovincům, tak myslím, že Norové hráli podstatně lépe. Vyšla nám taky první třetina, ta rozhodla zápas," prohlásil Roman Červenka, autor jednoho gólu.

Češi v prvních dvacet minutách nasázeli tři góly. A bylo rozhodnuto.

V tabulce skupiny B jim s deseti body patří druhé místo. K jistotě postupu do čtvrtfinále by jim měl stačit už jen jeden bod. V Paříži je čekají ještě dva zápasy: V neděli proti Francii a v úterý se Švýcarskem.

První dva góly jste Slovincům dali v přesilovce, to taky zvedne sebevědomí, že?

"Určitě. Každá přesilovka je dobrá. Když se formace furt mění, je těžké si na všechno zvyknout, ale každý zápas, až na ty Nory, nám tam nějaký gól spadne. Hlavně, aby nám to tam spadlo i v tom důležitém zápase."

A co váš gól na 5:1 z brejku a samostatného úniku, věděl jste, co uděláte?

"Já tam chtěl hlavně dojet (směje se). Pak už jsem ale docela věděl, on byl brankář vyjetý. Věděl jsem, že jestli tu kličku stihnu udělat, tak že by mohla vyjít. Zaplaťpánbůh jsem jí stihl. I když mi do toho sekl, tak to tam spadlo. Dobrý gól."

Bylo fajn si zahrát takový zápas, ve kterém bylo víceméně od prvních minut jasné, že vyhrajete?

"Samozřejmě. Hlavně psychicky je to lepší. Takový zápas jsme tady ještě neměli. I když tělo pořád musí jet, hlava si přece jenom trošku odpočine. Člověk se nemusí stresovat, tak nějak jsme si to hlídali."

Čtvrtá výhra v řadě, byť některé byly vyloženě vydřené, vás posunují hodně blízko ke čtvrtfinále. To je taky dobře, že?

"Na druhou stranu pořád plníme jen to, s čím se počítá. Čekají nás ještě dva těžcí soupeři. Francie hraje výborně a Švýcaři taky. Tyhle zápasy budou podstatně složitější. Musíme se připravit, bude o co hrát. Obě skupiny jsou vyrovnané a zamotané, takže ani nejde koho vybírat."

Francouzi tady porazili Finsko, do posledních vteřin trápili Kanadu. Co se vám na nich líbí?

"Jsou nepříjemní. Bruslí a jsou silní. Mají přímočaré hráče z NHL, jsou i takoví siloví. Není to proti nim jednoduché. I se Švýcary to budou velmi podobné zápasy. Hodně bruslení a možná i kontaktů."