Čech udělal nejbezvadnější věc, děkují Britové. Jejich hokejová pohádka pokračuje

Největším zjevením hokejového mistrovství světa jsou Britové. Důkazem budiž, že proti Česku nastoupí po neuvěřitelných 73 letech. Už teď je navíc jasné, že jejich pohádka bude pokračovat.

Riga (od našeho zpravodaje) - V průběhu světového šampionátu ve fotbale by si největší britská hvězda těžko našla čas na exkluzivní rozhovor pro české médium. Na hokejovém mistrovství to takový problém není.

Ostrovní novináři totiž britskou družinu v Rize nijak bedlivě nesledují. Hokej je ve Velké Británii na okraji zájmu.

Kromě fotbalu tam nejvíc letí kriket, ragby a tenis. Nebo taky golf, atletika, plavání a pozemní hokej. Ten lední strádá, přestože třeba v Kanadě, bývalé části britského impéria, se z něj stala jednička.

"Chceme hokej v Británii zpopularizovat," říká útočník ostrovní reprezentace Brett Perlini.

Silný britský přízvuk od něj neuslyšíte. Na ostrovech sice strávil velkou část života, ale jako jeden z pěti členů mužstva pochází z Kanady. Jinak jsou ve výběru rodilí Britové - jeden Skot, tři Velšané a hlavně Angličané včetně asi největší hvězdy Liama Kirka.

Společný cíl, kterým je popularizace hokeje v nepříliš hokejových končinách, naplňují nad očekávání dobře.

Ještě před čtyřmi lety hráli na mistrovství světa v jedné divizi s Chorvatskem a Nizozemskem. Rok nato už postoupili mezi elitu. Po 25 letech!

Podle předpokladů měli předloni na Slovensku poznat, jak vypadá špičkový hokej, a rychle zamířit zpátky mezi trpaslíky. V závěrečném vystoupení ale senzačním obratem z 0:3 poslali místo sebe dolů Francii, čímž na chvilku upoutali pozornost ostrovních médií. Příslušnost k elitě navíc neztratí ani tentokrát, protože kvůli zrušeným divizním šampionátům výjimečně nikdo nesestupuje.

"Ale nepřijeli jsme sem na výlet," upozorňuje Perlini. "Pořád máme o co hrát, třeba o body v žebříčku, které rozhodnou o našem postavení pro příští rok. Tohle je navíc nejvyšší úroveň hokeje, takže chcete ukázat všechno, co ve vás je."

Těsně před mistrovstvím přišli Britové o muže, který režíroval předloňské udržení. Trenéra Petera Russella. Zůstal doma s rodinou, protože ji kvůli novému angažmá v Německu a cestovním restrikcím devět měsíců neviděl.

"Ani mě to nepřekvapilo," říká Kirk. "Poslední rok byl kvůli covidu těžký pro hodně lidí. Pete se musel rozmyslet, jestli rodinu znovu opustit, nebo ne. Jeho rozhodnutí plně chápu."

"Ale pořád jsme s ním v kontaktu přes videohovory. Sice nebude na lavičce, ale může na zápasy koukat v televizi a dávat nám zpětnou vazbu," dodává.

Sheffield před Plzní

Zodpovědnost za britskou reprezentaci každopádně převzali kanadští asistenti Adam Keefe a Corey Neilson. Pod sebou nemají žádného hokejistu se zkušenostmi z NHL či významné evropské soutěže. Většina kádru pochází z nejvyšší britské ligy EIHL.

"Hraje se tam lepší hokej než dřív," líčí Kirk.

Něco o tom ví extraligový Hradec, který v Lize mistrů potkal britské týmy čtyřikrát. A třikrát prohrál.

Před dvěma roky neuspěl ve velšském Cardiffu, který je zajímavý také tím, že mezi roky 2014 a 2017 mu dvojnásobně stoupla návštěvnost. Na tři tisíce diváků, což je i průměr celé EIHL.

Na Sheffield, nejnavštěvovanější britský klub, chodilo v předposlední sezoně, kterou ještě zcela neovlivnil covid, víc než šest a půl tisíce lidí, čímž trumfl třeba Plzeň a České Budějovice, tuzemské hokejové bašty.

"Popularita hokeje v Británii se během let hodně zvedla," myslí si Kirk. Přispěl k tomu i on sám. Před třemi roky prošel draftem NHL. Jako historicky první hráč, který se narodil a vyrůstal v Anglii.

Smlouvu s Arizonou, která si ho zamluvila v sedmém kole, sice stále podepsanou nemá, ale dělá pokroky. V kanadské juniorce sbíral bod na zápas a v britské lize měl čtvrtý nejlepší bodový průměr. Válí i na mistrovství světa, kde skóroval v obou úvodních zápasech. Češi ho čekají v sobotu.

Chvála Čechovi

Ostrovnímu hokeji pomohla před časem také fotbalová posila. Petr Čech. Bývalý brankář Chelsea a české reprezentace způsobil na podzim 2019 menší bouři, když se postavil do brány hokejového Guildfordu ze čtvrté nejvyšší britské ligy.

Za vychytané vítězství v nájezdech dostal cenu pro nejlepšího hráče utkání, ale hlavně strhl mediální pozornost. Do maličké haly dorazilo místo obvyklých 50 diváků skoro tisíc zvědavců.

Legendární gólman, který momentálně pracuje jako poradce fotbalové Chelsea, zatím odchytal za Guildford šest zápasů. Svým přechodem mnohé překvapil, nicméně jak prozradil ve své autobiografii, hokejistou chtěl být už jako kluk. Nakonec ale přesedlal na méně nákladný fotbal.

Hokeji ve Velké Británii každopádně udělal dobrou reklamu.

"Bylo to fakt zábavné," usmívá se Kirk. "Pro náš hokej je jedině dobře, když ho hraje někdo takový."

Čech si svou hokejovou premiéru odbyl na místě, které dobře zná forvard Perlini. "Chytal v Guildfordu, kde jsem vyrůstal," vypráví. "Pár mých kamarádů, kteří tam hráli, vyprávěli, jak Petr přišel do šatny a trénoval s nimi. Říkal jsem si, že to je ta nejbezvadnější věc. A pak dokonce nastoupil do zápasů, prostě paráda. Rozhodně tím upoutal pozornost britských médií. Vítám cokoliv, co pomůže rozvoji hokeje. Myslím, že lidé, kteří ho v Británii sledují, jsou hodně vášniví. Kéž by jich bylo ještě víc, třeba i z řad fotbalových fanoušků."

Rozmach britského hokeje z posledních let nemusí být u konce. Ostrovní stát má podle aktuálních dat víc juniorských hokejistů než Dánsko a skoro stejně krytých zimních stadionů jako Slovensko.

"Náš hokej je teď určitě populárnější než pár let nazpět," dodává Perlini. "Víc se o nás zajímají média. A děti, které nás teď uvidí hrát na mistrovství světa, začnou víc makat, aby jednou byly na našem místě."