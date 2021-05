Konflikt na Krymu ovlivnil i Lotyše. Přesto to v Rize byla nádhera, vypráví Sedláček

V Lotyšsku odchytal za Dinamo Riga čtyři sezony, našel si tam manželku a po kariéře se plánuje v Pobaltí dokonce usadit. 31letý Jakub Sedláček, bývalý brankář Zlína nebo pražské Sparty, hovoří před světovým šampionátem v Rize v rozhovoru pro Aktuálně.cz o lotyšském hokeji i nadšení místních fanoušků.

Lotyšsko ve vašem životě zanechalo výraznou stopu, viďte?

Rozhodně. Byly to krásné roky a vzpomínám na to v nejlepším. Rád se tam vracím, ta stopa je obrovská. Mám lotyšskou manželku, momentálně žijeme ve Zlíně, ale do Lotyšska se každý rok podíváme.

Vy jste šel do Dinama Riga v roce 2013 a hned v první sezoně jste byl u dosud posledního postupu týmu do play off KHL. O to silněji jste poznal, jakou mají Lotyši vášeň pro hokej?

Ano, hokej je v Lotyšsku spolu s basketbalem národní sport. Celé město žije hokejem, což by při MS platilo několikanásobně. Jsem přesvědčený, že i v covidové době Lotyši doma fandí. Mají hokej strašně rádi.

Čím to je, že zrovna hokej tam má takovou pozici?

Přiznám se, že historicky o tom moc nevím. Ale je pravda, že i dříve se někteří hokejisté z Lotyšska dostávali do NHL, kdežto třeba fotbalisté do velkých evropských klubů nepronikli. Třeba je to jeden z důvodů.

Ve zmiňované sezoně Lotyši ve čtvrtfinále olympiády v Soči ještě sedm minut před koncem hráli s Kanadou 1:1. A byť nakonec prohráli 1:2, bylo to vnímáno jako velký úspěch. Pozici hokeje ten turnaj ještě posílil, ne?

Může být, na ten zápas si dobře vzpomínám. Nechybělo moc, aby přes Kanadu postoupili. V Dinamu se nám dařilo, lotyšský národní tým byl tehdy asi nejsilnější. Pořád platí, že jsou nebezpeční a mohou potrápit každého. Ale tu základnu nemají tak širokou, takže je hodně znát, když jim vypadne pár klíčových hráčů.

Lotyšská reprezentace nikdy žádnou medaili nezískala, Dinamo čeká na play off už sedm let. Přesto i za vaší doby v Rize diváci pořád chodili a fandili, že?

Je to tak. Fandili, i když se nedařilo, což je třeba rozdíl oproti Česku. Ale co se týče Dinama, určitý zlom nastal v roce 2014 po konfliktu na Krymu. Do té doby byly peníze v KHL velké, i Riga si mohla dovolit angažovat kvalitní cizince. Když už budgety z Ruska nebyly tak tučné, už si Riga nemohla moc vyskakovat.

Takže krymská krize a sankce vůči Rusku ovlivnily i lotyšský hokej?

Ovlivnilo to celou KHL, takže Lotyšsko a Rigu také. Bylo to spojené už jen s obrovským propadem rublu. I proto dnes platí, že sestavit kvalitní tým je pro Dinamo mnohem těžší než třeba před deseti lety.

Jak jste poznal Lotyše jako národ?

Hodně pozitivně. Lotyši jsou hodní lidé, srdeční a vzdělaní. Za celé ty čtyři roky jsem vlastně nezažil žádný problém. Riga je nádherné město a trochu připomíná Prahu, i když co do počtu obyvatel je poloviční. Moc se nám tam s manželkou líbí, plánujeme, že po kariéře budeme žít tam.

Docela velkým tématem jsou problematické vztahy mezi Lotyši a Rusy, kterých žije v Lotyšsku dost. Jak jste to vnímal?

Člověk by tam musel žít déle a i mimo hokej, aby tohle mohl posoudit. Je to prostě úplně něco jiného, než když v Česku žije drtivá většina Čechů. V Rize to mají Lotyši a Rusové dokonce padesát na padesát. Těžko se mi to ale nějak více komentuje.

Když v lednu Mezinárodní hokejová federace (IIHF) odebrala MS Bělorusům, kteří ho měli s Lotyši pořádat, nevědělo se, co bude dál. Lotyše by určitě hodně mrzelo, kdyby o turnaj přišli, že?

Určitě, i po těch dlouhých přípravách by to byla velká škoda. Jsou rádi, že to pořádají a že to mohou pořádat sami. V Lotyšsku to berou jako velkou prestiž, jen je obrovská škoda, že nemohou přijít diváci.

Druhá hala vypadá den před startem MS hodně provizorně.

Snad to zvládnou zorganizovat. Tam, kde vznikl vedlejší zimák, je obvykle velký sportovní komplex s fotbalovými hřišti, kondičním centrem a snad i plaveckým stadionem. Udělali tam hokejovou halu, nebudou to podmínky jako v hlavní Aréně Riga, bude to ztížené.

Viděl jste, že šatny ve zmiňované druhé hale, kde bude hrát skupinu i český výběr, nemají strop? Jsou to narychlo vytvořené místnosti s přepážkami.

Bude to zvláštní, to je jasné. Jako hokejista si neumím moc představit, že mám šatnu s otevřeným stropem, kde jsou slyšet třeba další týmy a hráči, ozývá se řev.

Mohli by Lotyši na domácím šampionátu hokejově překvapit?

Proč ne, určitě by mohli postoupit do čtvrtfinále, třeba i do semifinále. Je pravda, že mají spoustu hráčů z Dinama Riga jako vždy, kdežto ostatním letos tolik opor nepřijelo. Mohlo by se jim povést udělat velký výsledek.

Je i vaším hokejovým snem si za Rigu ještě zachytat?

Nechávám to otevřené. Chtěl bych, ale neměl jsem teď takové sezony, abych na to mohl pomýšlet (v uplynulé sezoně chytal Sedláček v Košicích a rakouském Villachu, pozn. red.). Zaprvé uvidím, co bude příští rok a od toho se pak můžu odrazit.

Do Rigy nedávno odešel Matěj Machovský ze Sparty, kde jste dříve tvořili gólmanskou dvojici. Doporučoval jste mu Dinamo?

Ve Spartě jsem mu o Dinamu vykládal, říkal jsem mu o Rize to nejlepší. Možná si na něco vzpomněl a podpořilo to jeho rozhodnutí.