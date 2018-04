Stres Slovákům odpadá, cílí na čtvrtfinále. Do Dánska vyrazí s lídrem Sekerou a bez hráčů Slovanu

před 1 hodinou

Slováci chtějí na mistrovství světa smazat hrůzný dojem z loňského roku a projít do čtvrtfinále. | Foto: Reuters

Slovenští hokejisté se chystají na první světový šampionát pod vedením Craiga Ramsayho a Miroslava Šatana. Tým bez hráčů Slovanu a zatím s třemi přírůstky ze zámoří by rád do čtvrtfinále.

Praha - Pod rukama kanadského trenéra Craiga Ramsayho a manažera Miroslava Šatana vzniká mužstvo, které by na mistrovství světa v Kodani chtělo po pěti letech postoupit aspoň do čtvrtfinále. "Je to náš základní cíl," stanovil Šatan, jenž byl jako hráč u všech čtyř slovenských medailí.

Postup mezi nejlepších osm a případné trápení čtvrtfinálového favorita je teď asi stropem možností Slováků. Hlavně touží po šampionátu, na němž předvedou důstojné výkony a nebudou se třást na chvostu skupiny jako soubor kouče Zdena Cígera vloni v Kolíně, kde mu reálně hrozil sestup.

Slováci nevyhráli v Německu jediné utkání v základní hrací době, zvládli jen upachtěné vítězství v prodloužení proti Itálii. Až na konci skupinové fáze je zachránila výhra Dánů právě nad soupeřem z jižní Evropy.

Takový stres letos slovenskou reprezentaci svazovat nebude. Příští rok se šampionát koná v Bratislavě a Košicích, Slováci jako pořadatelé tedy spadnout nemohou. Což rozhodně ztěžuje například pozici Rakušanů.

K jisté stabilizaci slovenského hokeje by měli pomoct i tři hráči ze zámoří. Role lídra se jednoznačně očekává od Andreje Sekery, beka Edmontonu, který má ve sbírce stříbro z MS 2012 a zahrál si za Evropu na Světovém poháru. Jednatřicetiletý zadák překonal trable s kolenem a je připraven.

Třetí šampionát odehraje útočník Tomáš Jurčo. Ten v sezoně balancoval mezi prvním týmem Chicaga a farmou v Rockfordu, ale v reprezentaci by měl patřit k oporám. Triumvirát zámořských posil dotváří mladý obránce Christián Jaroš, který letos nakoukl do NHL ve dvou duelech za Ottawu.

Ve hře o Stanley Cup zůstávají Tomáš Tatar, Marko Daňo, Peter Budaj a Zdeno Chára. O jejich příletu do Dánska je Šatan připraven jednat stejně jako v případě hráčů AHL (Martin Marinčin, Peter Cehlárik, Erik Černák).

V přípravě Slováci vítězí, Korea je potrápila

Stejně jako na únorové olympiádě, také na mistrovství světa nevezmou Slováci ani jednoho hráče ze Slovanu Bratislava. "Neuvažujeme nad nimi," řekl dříve Šatan na adresu Michala Sersena, Ivana Švarného či Martina Réwaye. Jediným zástupcem KHL je tak Michal Čajkovský.

V přípravných utkáních se Slovákům daří podobně jako českému výběru. Po dvou porážkách ve Švédsku najeli na vítěznou vlnu, dvakrát zdolali Němce, dvakrát Lotyše a naposled si v Piešťanech poradili s Korejci.

Asijský soupeř však slovenský tým zle potrápil. "Netušili jsme, co od nich očekávat, nebyli jsme připraveni na jejich rychlost. Musíme pochopit, že se zápas hraje 60 minut," podotkl k těsné výhře 2:1 trenér Ramsay. Jeho svěřenci otočili utkání až ve třetí třetině zásluhou Jurča a Jánošíka.

Sekera ještě proti Korejcům nehrál, představit by se měl v generálce na mistrovství světa proti Francii (dnes v 17:00 a zítra v 18:00). To by měli do boje zasáhnout také Marek Čiliak, Marcel Haščák a Tomáš Marcinko, kteří v kádru po skončení finále extraligy doplnili osmičku hráčů z Česka.

Mladá krev v kontrastu s nestárnoucím Nagym

Pokud čerstvě dvojnásobný brněnský mistr Čiliak do Dánska odcestuje, bude to pro něj první velký turnaj v kariéře. Naváže-li na výkony z Brna, měl by zastat pozici jedničky. Před příchodem Čiliaka chytali v přípravě Patrik Rybár a Denis Godla, bronzový hrdina z MS juniorů v roce 2015.

Je otázkou, zda se v sestavě udrží mladíci Martin Fehérváry, Mário Grman nebo Michal Krištof. Aktuálně však ostře kontrastují s věkem Ladislava Nagyho, který odehrál proti Koreji v 38 letech sté utkání v národním týmu. Košický útočník pamatuje ještě zlato z Göteborgu.

Nagy si zápas osladil gólem v doplňkových nájezdech, bojoval však zejména s klimatickými podmínkami. "Je to nádherné číslo a krásný pocit. Užil jsem si to, jen kdyby nebylo takové teplo," hodnotil jubilant.

Se zbylými třicátníky Sekerou, Graňákem, Marcinkem a Hovorkou by měli nést vedle trenérů hlavní zodpovědnost za výsledky mužstva, jež chce rozjet novou éru slovenského hokeje. Ten si prošel turbulentními časy a rád by se vrátil do širší špičky, odkud v posledních letech vypadl.