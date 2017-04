Slováci se děsí fiaska, musejí doufat v český zázrak. Start na MS jim odmítli všichni hráči z NHL

před 41 minutami

Hvězdy slovenského hokeje se své reprezentaci obrátily zády: trenér Zdeno Cíger počítá nebývalé množství omluvenek, na mistrovství světa nechce jet žádný hráč z NHL a národní dres už odmítají dokonce i hokejisté z domácí soutěže. Místo spřádání plánů, jak by mohl tým po čtyřech letech postoupit do čtvrtfinále, se fanoušci bojí ostudného neúspěchu.

BRATISLAVA - Marián Hossa v letošní sezoně překonával další osobní milníky, stejně jako on i Tomáš Tatar nebo Richard Pánik pokořili hranici dvaceti branek za sezonu. Z osobního pohledu slovenských hokejistů stála tahle sezona v NHL za to, i když z bojů o Stanley Cup už jejich týmy vypadly.

Kdo se ze slovenských fanoušků těšil, že svou formu s chutí přivezou na mistrovství světa do Kolína a Paříže, aby zopakovali pět let starou stříbrnou senzaci, má smůlu.

Trenér Zdeno Cíger počítá nebývalé množství omluvenek, jejichž počet se dávno dostal do dvojciferných čísel. Hokejové Slovensko se začíná obávat, aby vrchol letošní sezony neskončil ostudou. Místo snu o medaili, holý strach o udržení elitní kategorie.

Komentář na serveru hokej.sk je více než výmluvný: Držme (současné) partě Zdeno Cígera palce. Ať se jeho výběru zadaří tak, aby si "unavení" po návratu z golfových hřišť řekli: "Škoda, že jsem tam nebyl."

Reprezentaci východních sousedů odmítlo všech deset volných hráčů z NHL v čele s dlouholetým kapitánem Zdeno Chárou, Mariánem Gáboríkem nebo zmíněnými Hossou, Tatarem či Pánikem. K nim se navíc přidalo i pár hokejistů působících v Evropě, včetně Tomáše Surového nebo Ladislava Nagyho hrajícího "jen" slovenskou extraligu.

Až na několik málo výjimek slovenské hvězdy spojovalo jedno: v průběhu sezony svou účast vedení týmu všichni slibovali. Když ale mělo přijít na činy, obrátili se reprezentaci zády. Únava z náročné sezony, konec smlouvy, zranění. Takové byly jejich důvody.

Dominik Graňák, s jedenácti starty na MS v kariéře nejzkušenější ze všech, dokonce tým opustil až v průběhu přípravného kempu. Řekl, že se necítí být ve formě. Sbalil si věci a odjel domů.

"Nevyřeším to, já se jen přizpůsobuju situaci," řekl v rozhovoru pro tv.hnonline.sk trenér Cíger. "Říká se, že všechno zlé je pro něco dobré. V našem případě, že další hráči dostanou šanci. Určitě to bude dobré, aby nabrali co nejvíce mezinárodních zkušeností. Dostal jsem hodně esemesek od fanoušků, kteří mí radí, koho vzít do týmu a koho ne. Budu velmi rád, když si to se mnou vymění a udělají si svojí sestavu a nominaci sami," dodal už s nadsázkou i úsměvem.

Fanoušci mu totiž radili třeba to, aby na šampionát vzal jednu formaci z výběru do osmnácti let, který na právě skončeném domácím šampionátu vypadl ve čtvrtfinále s Ruskem. To ale Cíger odmítl. "Kdybychom jeli na nějaký přípravný turnaj, klidně bych celou pětku vzal. Teď do toho nepůjdu. Možná jsem slabý, ale neudělám to," řekl.

V týmu je 13 hráčů z extraligy

Kdekoho možná napadne, že za nebývale vysokým počtem omluvenek hvězdných hráčů stojí něco jiného. Možná ani ne dva roky starý bojkot, jimž hokejisté hrozili v případě, že se nezmění vedení slovenského svazu.

"To se ukáže až časem. Každý musí zvážit, jestli chce reprezentovat," řekl smířeně Cíger. Raději nechtěl spekulovat.

Aktuální výběr slovenské reprezentace, devět dnů před startem turnaje, čítá třináct hokejistů z české extraligy, šest působících na Slovensku, po jednom hráči z Finska a Švédska a pět hráčů hrajících ruskou KHL.

Tým čeká před odletem do Kolína, kde odehraje svou základní skupinu, poslední přípravný dvojzápas v Norsku. Ve stejném složení by měl odcestovat příští týden i do dějiště MS, možných posil ve hře už totiž není moc. Přesněji řečeno jen dvě.

Andrej Sekera ale v noci na dnešek rozehrál s Edmontonem druhé kolo Stanley Cupu, útočník Peter Cehlárik zase bojuje za farmu Bostonu v play off AHL. Oba mohou Slováky posílit jen v případě, že jejich týmy vypadnou. A samožřejmě v případě, že sami budou chtít.

U sázkových kanceláři v Česku si na celkové vítězství Slováků na letošním mistrovství světa můžete vsadit v kurzu 60:1, řadí je tedy na osmé místo, které znamená postup do čtvrtfinále. To si přitom slovenská reprezentace, nikdy ne tak oslabená, nezahrála na posledních třech šampionátech za sebou.

Slováky čeká nevyzpytatelná skupina, narazí v ní na Rusko, Švédsko, USA, domácí Německo, Lotyšsko, Dánsko a Itálii.

Napodobí českou jízdu z roku 2010?

I proto jsou fanoušci spíše skeptičtí a musejí doufat v senzaci, papírově to zase vypadá na brzký konec, vzhledem k počtu omluvenek a pohled na soupisky ostatních soupeřů možná na boj o záchranu. Server hokej.sk ve svém kritickém komentáři volá po českém zázraku, který se v Kolíně odehrál v roce 2010.

"Hned ve svém druhém vystoupení Češi prohráli s Norskem a na výběr Vladimíra Růžičky se spustila lavina kritiky. V tom vyslovil Jaromír Jágr památné věty: "Stydět se nemají ti, kteří prohráli s Norskem. Ať se stydí ti, kteří odmítli reprezentační pozvánku."

Jaromír Jágr jim nastartoval odepisovaný tým k cestě za senzačním zlatem. Vladimír Růžička tehdy napočítal od českých hokejistů celkem 25 omluvenek, pořád mnohem víc než nyní Slováci.

Ti působí v elitní kategorii mistrovství světa nepřetržitě od roku 1996. Za celých jednadvacet let se ještě nestalo, aby na šampionát nepřijel žádný Slovák působící v zámoří. Vždy byli v nominaci minimálně dva. To se letos pravděpodobně změní.

Kdo všechno a z jakých důvodů slovenskou reprezentaci letos odmítl, si prohlédněte v přehledné fotogalerii nahoře v článku.

Tým Slovenska před posledním přípravným dvojzápasem v Norsku:

Brankáři: Július Hudáček (Örebrö), Ján Laco (Chomutov)

Obránci: Eduard Šedivý (Košice), Juraj Mikuš (Sparta), Martin Gernát (Sparta), Michal Čajkovský (Jekatěrinburg), Peter Čerešňák (Plzeň), Lukáš Kozák (Martin), Adam Jánošík (Liberec), Peter Trška (Kometa), Michal Sersen (Slovan Bratislava)

Útočníci: Martin Bakoš (Kunlun), Vladimír Dravecký (Třinec), Tomáš Hrnka (Plzeň), Jakub Suja (Košice), Patrik Lušňák (Zvolen), Lukáš Cingel (Sparta), Andrej Kudrna (Sparta), Andrej Šťastný (Dukla Trenčín), Dávid Skokan (Chomutov), Mário Bližňák (Liberec), Marcel Haščák (Kometa), Pavol Skalický (Slovan Bratislava), Tomáš Zigo (Slovan Bratislava), Tomáš Matoušek (Banská Bystrica), Michel Miklík (JYP Jyväskylä, Fin.)

*Tučně jsou vyznačení hráči působící v české extralize

autor: Sport | před 41 minutami

Související články