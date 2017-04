Hašek, Martinec, Doktor, Machek nebo Jelínková. Pardubice odhalily svůj chodník slávy

před 22 minutami

Pardubice dokončily chodník slávy sportovních legend. Čítá osmadvacet osobností, které uspěly v hokeji, plavání, cyklistice, basketbalu, dostizích, fotbalu, kanoistice, stolním tenisu nebo krasobruslení.

Pardubice - Na žulové dlaždice před pardubickou hokejovou arénou každý rok doplní město dvě další jména. Sportovce, trenéry a funkcionáře tradičně zařazuje do takzvané Síně slávy, dosud je ale evidovalo jen takzvaně papírově.

"Doufám, že ta jména budou vzory pro další generace a že z toho chodníku slávy bude jednou obří třída," řekl náměstek primátora Jakub Rychtecký (ČSSD).

"Oslovili jsme architekty, aby vytvořili před arénou, nebo uvnitř ní hmatatelný prostor. Nejvíc se nám právě líbil sportovní hollywoodský chodník slávy," řekl Rychtecký.

Chodník slávy upozorňuje na sportovce z minulého století, jako například prvního českého aviatika Jana Kašpara, legendy, které svoji kariéru završily před desítkami let i poměrně nedávno.

Je mezi nimi například i pardubický rodák a bývalý československý reprezentant v cyklistice Václav Machek. Dnes je mu 92 let a je držitelem medailí z olympiády nebo mistrovství světa.

"Aktivně jsem sportoval do 38 let, to už psaly noviny, že jsem starý. Potom jsem 15 let dělal trenéra," řekl Machek.

Bývalý hokejista Vladimír Martinec je rád, že mu na chodníku slávy dělají společnost například hokejový brankář Dominik Hašek nebo kanoista Martin Doktor.

"Byla to zábava, koníček i povolání. Hokeji se věnuji od 15 let. Je to velké uznání a velká čest mít své jméno na chodníku," řekl Martinec.

Šedesátiletá Ludmila Jelínková se stala první Češkou, která v roce 1988 přeplavala Kanál La Manche z Anglie do Francie. Byla i první ženou z vnitrozemského státu, které se podařilo kanál zdolat. Vytrvalost má podle svých slov v povaze.

"Když si něco umanu, vytrvám. Cítím to na sobě i teď. Do 20 let jsem byla bazénovou plavkyní, deset let jsem dělala dálkové plavání. Sem tam jsem si odskočila na atletiku hodit koulí. Sportu jsem se věnovala hodně, moje rodina také," řekl ČTK Jelínková.

Město vydalo za chodník slávy 760.000 korun. Cestu po chodníku zahajuje interaktivní válec, do kterého lze vstoupit a vyfotit se jako zlatý, stříbrný a bronzový medailista. Zároveň si lidé uvnitř mohou přečíst jména sportovců. S pomocí QR kódů a chytrých telefonů se navíc dozvědí podrobnosti o jejich kariéře.

