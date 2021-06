Slováci dostali šest gólů a žehrají na sudí, dál jdou USA. V semifinále jsou i Němci

Hokejisté Spojených států amerických postoupili do semifinále mistrovství světa v Rize, porazili Slovensko 6:1. Mezi čtyři nejlepší týmy se dostalo i Německo, které zdolalo Švýcarsko 3:2 po nájezdech. Němci přitom vyrovnali teprve 44 vteřin před koncem třetí třetiny při power play.

Američané vykročili za jistotou účasti v zápasech o medaile hned během úvodní třetiny, kterou vyhráli 3:0. Všechny tři góly vstřelili mezi 14. a 20. minutou. Dvakrát se prosadili mezi střelce útočníci Colin Blackwell a Conor Garland. Po dvou nahrávkách posbírali obránce Christian Wolanin a útočníci Kevin Labanc, Eric Robinson a Trevor Moore.

Soupeř ale právem žehral na rozhodčí, kteří před jedním z gólů nepotrestali evidentní zásah americkou hokejkou do obličeje, v závěru pak měl za úmyslný úder holí do rozkroku dostat vyšší trest kapitán USA Brian Boyle. I on vyvázl bez potrestání…

Slováci, kteří hráli play off teprve podruhé od stříbra z MS 2012 v Helsinkách a Stockholmu, se prosadili až po polovině zápasu, kdy snížil na 1:3 Peter Cehlárik, jenž byl s 10 body (4+6) ze sedmi odehraných duelů nejproduktivnějším hráčem základních skupin. Stejně jako v roce 2013 však bylo nakonec čtvrtfinále jejich konečnou.

Němci se dostali mezi nejlepší čtyři týmy po jedenácti letech. Naposledy se jim to podařilo na domácím šampionátu v roce 2010 v Kolíně nad Rýnem, kde nakonec skončili čtvrtí. Tři roky po zisku stříbra z olympijských her v Pchjongčchangu tak mají možnost bojovat o další cenný kov.

Švýcarům nestačilo ani dvoubrankové vedení, které zařídili obránce Ramon Untersander a útočník Fabian Herzog. Ztrátu smazali forvard Tom Kühnhackl a obránce Leon Gawanke, který se trefil 44 vteřin před koncem třetí třetiny při power play. V páté sérii rozstřelu dovršil obrat Marcel Noebels slavnou kličkou po vzoru Petera Forsberga.

Mistrovství světa v hokeji v Rize - čtvrtfinále:

USA - Slovensko 6:1 (3:0, 1:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 14. B. Boyle, 16. Blackwell (Labanc, Robinson), 20. Garland (T. Moore, Z. Jones), 37. Blackwell (Robinson, Labanc), 46. Chmelevski (Wolanin), 59. Garland (Wolanin, T. Moore) - 33. Cehlárik (Lantoši). Rozhodčí: Schrader (Něm.), Tscherrig - Obwegeser (oba Švýc.), Merten (Něm.). Vyloučení: 3:3. Bez využití.

USA: Petersen - Wolanin, M. Roy, Z. Jones, Tennyson, Mackey, Hellickson, Ch. Wideman - Robertson, T. Moore, Garland - Donato, Drury, T. Thompson - Beniers, Blackwell, Labanc - Robinson, B. Boyle, Rooney - Chmelevski. Trenér: Jack Capuano.

Slovensko: Húska - Gernát, Kňažko, Rosandič, Nemec, Jánošík, Grman, Bučko, Ďaloga - Cehlárik, Hrivík, Lantoši - Studenič, Krištof, Slafkovský - Pospíšil, M. Roman, Kelemen - Buc, M. Sukeľ, Liška. Trenér: Craig Ramsay.

Švýcarsko - Německo 2:3 po sam. nájezdech (1:0, 1:1, 0:1 - 0:0)

Branky a nahrávky: 16. Untersander (Alatalo, Kurashev), 34. Herzog (Scherwey, Bertschy) - 38. Kühnhackl (Rieder, Nowak), 60. Gawanke (Kahun, Noebels), rozhodující sam. nájezd Noebels. Rozhodčí: Ansons (Lot.), Romansko - Lazarev, Šalagin (všichni Rus.). Vyloučení: 0:2, navíc Plachta (Něm.) 10 min. Bez využití. Bez diváků.

Švýcarsko: Genoni - Moser, Untersander, Diaz, Mirco Müller, Loeffel, Siegenthaler, Alatalo - Ambühl, Hischier, Kurashev - Simion, Corvi, Hofmann - Meier, Vermin, Andrighetto - Herzog, Bertschy, Scherwey. Trenér: Patrick Fischer.

Německo: Niederberger - Moritz Müller, Seider, J. Müller, Wagner, Holzer, Nowak, Gawanke - L. Reichel, Noebels, Pföderl - Plachta, Kahun, Eisenschmid - Kühnhackl, Loibl, Rieder - Kastner, Bergmann, Peterka - Krämmer. Trenér: Toni Söderholm.