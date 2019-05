Na vlastní ligu doplatíte, udělejme visegrádskou, vyzývá Čechy šéf slovenského hokeje

před 40 minutami

Extraligovým šampionem se letos stal Třinec. Bude za pár let v play off hrát i proti slovenským, maďarským či polským týmům? | Foto: Lukáš Filipec / HC Oceláři Třinec

Před pár roky trpěl bojkotem reprezentantů, teď je slovenský hokej uprostřed reforem a chce zpátky do širší špičky. Kolik stojí zahraniční experti, kteří mají vzestup nastartovat? Jaké změny potkají mladé hráče? A co by přinesla česko-slovenská, respektive visegrádská liga? V rozhovoru pro Aktuálně.cz odpovídal šéf slovenského hokeje Martin Kohút.

Už je potvrzené, že svaz bude nově řídit nejvyšší slovenskou ligu místo společnosti Pro-Hokej. Proč?

Jako svaz vlastníme licenci na nejvyšší soutěž. Po letech, kdy řídicí práva přecházela na Pro-Hokej, jsme se rozhodli, že smlouvu už nepodepíšeme v takovém rozsahu. Pokud chceme reformovat hokej, potřebujeme nějak nastavit celý systém od nižších soutěží až po profesionální sport. V nejvyšší soutěži chceme limitovat cizince a dávat šanci mladým. Na to musíme mít práva, ne aby nám to diktovaly kluby.

Na dosavadním řízení vám tedy vadilo příliš mnoho cizinců a málo mladíků?

Ne, na svazu pracujeme na tom, abychom kromě zvýšení hráčské základny dali talentům další podmínky k rozvoji a pak šanci v profesionálním sportu. Dneska je na Slovensku neomezený počet cizinců, přitom moc nehrají v elitních útocích. Mladí hráči musejí místo projektu dvacítky hrát ligu, v každém týmu minimálně dva. A před mistrovstvím světa by měli v každém zápase hrát průměrně kolem deseti minut. Žádný profesionální klub samozřejmě nepotřebuje mladé hráče, nepotřebuje omezení. Jde ale o to, co potřebuje slovenský hokej. Svaz dlouhé roky financoval velkou část rozpočtu ligy. Pokud z ní kluby odejdou, můžou si založit vlastní a financovat si ji sami.

Chcete u mladíků regulovat přímo čas na ledě? Nemůže to být praktický problém?

Mladý hráč bude mít měsíční průměr deset minut. Pokud v jednom zápase odehraje sedm minut, v dalším jich musí mít třináct. Na všech stadionech budeme icetime kontrolovat pomocí kamer, statistik.

Budete kluby, které na desetiminutovou hranici nedosáhnou, pokutovat?

Chceme být pozitivní. Pokud klub bude nasazovat dva mladé hráče, dostane motivační příspěvek.

Martin Kohút Šéfem slovenského svazu ledního hokeje (SZLH) byl po mimořádném sledu událostí zvolen v létě 2016, do té doby působil ve výkonném výboru svazu. Ve funkci nahradil Igora Nemečka, který přitom rok předtím pozici obhájil. Přední slovenští hráči, kteří podporovali druhého kandidáta Richarda Lintnera, však označili volby za neregulérní a vyhlásili bojkot reprezentace. Ustoupili, až když Nemeček souhlasil s vypsáním nových voleb a změnou hlasovacího systému. Kohút, jenž působí také jako manažer v IT oblasti, dokončí funkční období už letos v červnu. Novým šéfem SZLH by se podle spekulací mohl stát současný manažer slovenské reprezentace Miroslav Šatan.

Kolik cizinců budou moct týmy maximálně využívat?

Sedm, ale postupně bychom chtěli dojít k nižšímu číslu. Ve Švýcarsku jsou tři. A podívejte se, jak jejich reprezentace hraje.

Zmínil jste reprezentační dvacítku, která doteď hrála nejvyšší ligu. Skončí už od příští sezony?

Ano, ale nahradí ji projekt osmnáctky v první lize.

Je to reakce na sestup slovenské osmnáctky z elitní kategorie mistrovství světa?

Ne, oznámili jsme to už dřív. Projekt osmnáctky potřebujeme nějaký čas, dokud nedobudujeme všechny ročníky akademií. Chtěli bychom jich postupně udělat osm, abychom měli pokrytou jakousi přípravu na draft, kterým hráči obvykle procházejí v 18 letech. Pak už je to vlastně profesionální sport.

Mimochodem, jaký máte názor na společnou česko-slovenskou ligu? Šéf českého hokeje Tomáš Král před časem řekl, že tahle myšlenka je momentálně nereálná.

Čím dříve se obě ligy spojí, tím lépe. Myslím, že by mělo dojít k vážným debatám a schůzkám, aby se to udělalo co nejdřív. Současný stav neprospívá českému ani slovenskému hokeji. Naše kultury jsou si velmi blízké. A nebavme se o tom, že by nějaký český tým vstoupil do slovenské ligy, nebo naopak. To se nikdy nestane.

Český hokej je na tom momentálně o hodně lépe, co se týče peněz a infrastruktury, ale zároveň už je saturovaný. Velmi těžko bude hledat cestu ještě výš. Potřebuje větší trh. My rozvíjíme ten maďarský a k němu bychom chtěli přidat polský trh. Myslím, že takovýto visegrádský projekt by byl zajímavý i pro české kluby. Dnes navíc vidíme, že výkonnostní rozdíly nejsou až tak velké, jak jsme si mysleli. Třeba maďarské týmy ve slovenské lize jsou celkem konkurenceschopné. Pokud v Čechách rychle nepochopí, že klubový hokej míří někam jinam, tak český hokej na to brzy doplatí.

Mohly by slovenské týmy těm českým něco přinést?

Například konfrontaci s jiným typem hokeje, ale v první řadě je to větší trh. Máme desetimilionový český a pětimilionový slovenský. V Polsku je 40 milionů lidí, v Maďarsku dalších deset. Tím se dostáváte na úplně jinou úroveň, k nedozírným věcem, které nikdo nepochopil. Před rokem zase nikdo nechápal, proč maďarské týmy pouštíme do slovenské ligy. My usilujeme o integraci. Pokud se v Čechách chtějí dál rozvíjet a nesoupeřit jen ve svojí bublině, podle mě to bez Slovenska nepůjde. Nebo se můžou otočit na západ, ale tam to budou mít o dost těžší.

Není visegrádská liga, kterou jste nakousl, příliš ambiciózní kvůli výkonnostním rozdílům? Třeba Poláci hrají až třetí nejvyšší úroveň světového šampionátu.

Ale jeden dva nejlepší polské nebo maďarské týmy můžou konkurovat, i když samozřejmě ne těm nejlepším českým. Jeden maďarský tým, o kterém si všichni mysleli, že bude vysoko prohrávat, letos skončil v první osmičce slovenské ligy a někdy porážel mistrovskou Banskou Bystricu. Je to jen o tom, abychom zahodili předsudky.

Máte konkrétní představu, jak by taková visegrádská liga vypadala?

Už mnohokrát jsem se o tom bavil s kolegy z Česka. Je třeba si sednout a v pracovní skupině vytvořit z obou stran stran nějaký model. Mohl by být takový, že po určitou dobu by se hrály národní ligy a pak by proběhla společná nadstavbová část, do které by postoupil určitý počet týmů z každé země. Myslím si, že tenhle model je reálný, protože není náročný ani na cestování, ani na náklady. Máme to i na papíře. Podle mě je to jediná šance, jak se posunout dál.

Předhodil jste už tuto myšlenku české straně?

Bavíme se. Jinak je to o odvaze, nastavení. Já nebudu chodit s prezentací na český svaz, ale budu rád, když tam vznikne pracovní skupina, která se spojí s tou slovenskou a připraví návrh. To nemůže být návrh jednoho člověka.

Slováky na posledních dvou šampionátech a olympiádě vedl kanadský kouč Craig Ramsay. Měl na starosti jen trénování, nebo ovlivnil koncepci slovenského hokeje?

To je další věc, kterou v Čechách asi nemáte. Nebáli jsme se k nám pustit zahraniční odborníky. I tady se říkalo: 'My všechno víme. Proč by nás měli učit nějací Finové, které jsme dřív učili my? Na co nám je kanadský trenér, který už je v důchodu?' Když Craig Ramsay přišel, ze všeho nejdřív se zeptal, co od něho očekávám. Já mu řekl, že mi nejde o žádné umístění na mistrovství světa. To mě vůbec nezajímá. Zajímala mě jediná věc. Aby za dva roky naučil lidi okolo sebe to, co se on naučil za 40 let v NHL. Proto rotovali asistenti, proto proběhla školení trenérů.

Dlouho jsme stagnovali, přičemž hokej se posouvá - v rychlosti, taktice. Zaostat nějakých 15 let znamená zaostat výrazně, na ledě je to potom vidět. Dnes vidíte, že reprezentace hraje úplně jinak než dřív. Craig Ramsay dřív nebo později odejde (skončila mu smlouva a není jisté, zda bude pokračovat, pozn. red.), ale zanechá tu výraznou stopu. Naši lidé budou vědět, jak hrát, jak se tvoří strategie. Další věci jsou profesionální přístup, komunikace.

Dalším odborníkem, kterého jste přizvali, je Fin Jukka Tiikkaja.

To je chlap, který byl u reformy finského hokeje, pak šel rozvíjet hokej do Číny. Vrátil se zpátky a my si ho vytáhli z univerzity na dva roky. Nastavuje nám kompletní metodiku rozvoje mládeže. Potřebujeme se dostat z bubliny, ve které stále žijeme. Trenérům často říkám: 'Přestože všechno víte a jste nejlepší, z NHL si vás nikdo nevezme.' Proto vytváříme podmínky, aby si jich jednou někdo všiml.

Skepse části Slováků vůči koučům z ciziny možná vychází ze silně neúspěšného angažmá Kanaďana Glena Hanlona, nemyslíte?

Nerad bych porovnával období 2010 až 2011 s tímto, protože je tu jeden zásadní rozdíl. Lidé, kteří teď mají zodpovědnost, mají také pravomoci. Já ani nikdo jiný jsme žádným způsobem neovlivňovali rozhodování Craiga Ramsayho. To je velký rozdíl oproti Hanlonovi.

Je využití zahraničního odborníka finančně nákladné?

Craig Ramsay sem nešel pro peníze. Šel sem, protože poznal Slováky, které trénoval v Americe. Byl už v důchodu a mohl se vyhřívat na Floridě, ale když ho kluci poprosili, přijal výzvu. To, co ví on, nevěděl nikdo na Slovensku. A finance? Vzhledem k tomu, co nám přináší, je cena tak malá, že se o ní ani nemá smysl bavit. Při příjmech, které měl v NHL, tady má akorát tak na kávu.

To je kolik?

Okolo deseti tisíc eur měsíčně. Nic závratného.

Jako hokejový svaz jste ohlásili novou vizuální identitu nedlouho po tom českém. Je to náhoda, nebo jste čekali, jaké reakce vzbudí změna v Česku?

Myslím, že reakce veřejnosti byla ještě trošičku horší na Slovensku. Došli jsme až k přijímání nových zákonů. Jinak je pravda, že máme s českým svazem společného partnera, který nám dodává výstroj, sadu dresů pro běžné mezistátní zápasy. Tato firma komunikuje s oběma svazy, takže si myslím, že měla informaci, kdy a jakým způsobem se co spouští.

Změnou jste mimo jiné chtěli přinést do hokeje více peněz, že? Nové logo si můžete na rozdíl od státního znaku právně chránit.

Chtěli jsme zabránit tomu, aby dresy prodávali příživníci. Nevím, jak jinak je nazvat. Tyhle firmy se nevěnují sportu ani výchově mládeže. Jakmile ale vznikne produkt, na kterém můžou vydělat, vyrobí si dresy. Přitom do hokeje nedali ani korunu. Na jejich místě bych se nemohl podívat do zrcadla. Nevím, proč si nevyrobí dres s logem jejich firmy. Uvidíme, kolik lidí si něco takového koupí.

Reprezentanti ale podle novely zákona nakonec stejně musí nosit dres s dominantním státním znakem. Je to problém?

Žijeme v demokratické společnosti a akceptujeme zákon, i když podle nás není správný. Věděli jsme, že ho poslanci asi schválí navzdory vetu prezidenta, takže jsme tomu přizpůsobili dresy už před mistrovstvím. Logo svazu ale určitě měnit nebudeme. Lidl ho stále nemůže použít na reprezentační dres. Myslím, že už jsme poslali žaloby asi pěti společnostem, které naše logo použili, aniž by se s námi dohodli. Teď se chtějí bavit. Chceme je připravit na to, že vrcholový sport musí podporovat, nejen na něm vydělávat.

Můžete fanoušky přesvědčit, aby podporovali hokej kupováním dresů, kde bude kromě státního znaku také logo svazu?

Budeme se snažit. Chtěli jsme, aby byl dres jasně odlišitelný, tedy s dominantním logem svazu, a Lidl už ho nemohl vyrábět. Takhle se přiživovat může. A dělá to ve velkém. Pak je na každém rohu spousta malých příživníčků. Právní ochrana každopádně nebyla naše priorita. Hlavně chceme budovat silnou značku, která nebude jen natahovat ruku pro státní peníze a dokáže si na rozvoj vydělat sama.

Dres každopádně zůstane v podobě, jakou fanoušci viděli na mistrovství?

Uvidíme. Za půl roku máme parlamentní volby. Nikdo neříká, že ten zákon bude platit napořád. Může se změnit, pokud noví zákonodárci pochopí, že nám nejde o zneuctění státního znaku ani neutočíme proti státnosti. Vždyť hokejisté za naši zemi bojují. Jen chceme, aby tady nemohli fungovat příživníci. Třeba najdeme takové řešení, že na dresech bude státní znak, ale nikdo se na nich nebude moct přiživovat. Je to čistě právní věc.