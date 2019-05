Žádná vzpoura, jen se ozval starý systém, vysvětluje spor v kabině Lintner

před 1 hodinou

Herně potěšili, ale do čtvrtfinále nepostoupili. A na závěr překvapili kontroverzí. Výkony Slováků na domácím mistrovství světa zhodnotil pro Aktuálně.cz mistr světa Richard Lintner.

Bratislava (od našeho zpravodaje) - Předposlední zápas ve skupině nad Velkou Británií vyhráli slovenští hokejisté 7:1, ale svého kanadského kouče Craiga Ramsayho naštvali nedodržováním taktiky.

"Byl nervózní, že nehrajeme to, co po nás požaduje," přiznal forvard Libor Hudáček. A pak spustil: "Ale my jsme Evropané, Slováci. Hráli jsme to, co jsme chtěli my. Vypadalo to jinak, než si představoval trenér, ale potěšili jsme diváky."

Překvapivá slova ostře sepsul televizní expert Boris Valábik, který by v Ramsayho pozici Hudáčka vyřadil.

"Chtěl jsem jen vtipně poznamenat na náš účet, že při určitém vedení se začneme bavit a nedodržovat pokyny trenéra," hájil se kritizovaný útočník, přičemž zdůraznil, že obecně s dodržováním taktiky nemá problém. Trenérovi se omluvil.

"Nevěřím, že by kabina považovala systém realizačního týmu za špatný," komentuje kontroverzi Lintner.

Jak na vás celá situace působí?

Nevím úplně přesně, co Libor řekl. Víc kluků každopádně vyjádřilo nespokojenost s tím, jak v některých momentech toho zápasu přistoupili k řešení některých situací. Mužstvo pracuje na vytvoření jednoznačné identity. Slovenská reprezentace historicky hrála jiným způsobem, takže je logické, že v některých momentech se staré návyky ukážou. Libor to pojmenoval možná trochu nešikovně, ale pak to uvedl na pravou míru.

Měl jste někdy jako hráč chuť vystoupit proti trenérovi? Může to vůbec někdy být akceptovatelné?

Hodně jsem měnil ligy i kluby, ale na trenéry jsem měl asi štěstí. Někdy jsem věci viděl jinak než trenér, ale když jsem byl mladší, nemohl jsem nic říct. Jako starší už jsem v rámci hierarchie tu pozici měl, takže jsem ji využil a řekl si své. Nikdy ale ne veřejně, protože v tom nevidím smysl. Vždycky je efektivnější, když si s trenérem nebo s kýmkoliv jiným vyříkáte věci z očí do očí a ne přes média.

Richard Lintner Na mistrovství světa vyhrál se Slovenskem zlato (2002) a bronz (2003). Proslavil se jako ofenzivní bek. Vydělával si v osmi různých ligách včetně NHL, kde za Nashville, Pittsburgh a Rangers odehrál 112 zápasů. Po ukončení kariéry neúspěšně kandidoval na post prezidenta slovenského hokeje. Nyní šéfuje společnosti Pro-Hokej, která má na starosti nejvyšší slovenskou soutěž. Nicméně od příští sezony chce ligu řídit hokejový svaz.

Říkáte, že Slovensko hrálo historicky jiným způsobem než nyní. Vy jste podobnou situaci zažil na šampionátu 2010, kdy reprezentaci vedl Glen Hanlon. Netře se slovenský a kanadský přístup?

Netře. Je jasné, jakým směrem se hokej vyvíjí. Nejde o Kanadu nebo Slovensko, ale o styl. A ten efektivní dnes diktuje v podstatě NHL. Je logické, že k nám by ho mohli přinést právě odborníci, kteří v tomto systému fungují delší čas. Zavírat oči před tím, že hokej se globalizuje a jde určitým trendem, by bylo hloupé.

Zahraničního kouče tedy vítáte? Přinesl Craig Ramsay pozitivní změnu?

Jednoznačně, Mira Šatana jsem v tom rozhodnutí před dvěma roky podporoval. Byly dva způsoby, jak získat informace z hokejově úspěšných zemí. Buď jsme mohli vzít sto našich trenérů na rok do Kanady, nebo - což je jednodušší - sem přivést jednoho dva zahraniční odborníky, kteří našim lidem něco předají. Někdo si z toho samozřejmě vezme víc, někdo méně. Velmi jsme se poučili už z působení Glena Hanlona.

Jak? Sám Hanlon označil desáté místo na domácím šampionátu 2011 jako propadák.

Hodnotit dvouletou práci na základě dvou tří nevydařených zápasů na mistrovství světa se dá, ale není to objektivní. Na kratičkém turnaji rozhoduje tolik okolností, že je třeba poznat celý proces přípravy, aby člověk mohl hodnotit kvalitu práce.

Jak konkrétně tedy Hanlon slovenskému hokeji pomohl?

Změnili jsme celý tréninkový proces. Jsou dvě rozdílné filozofie. Celkem dlouho jsme se drželi té východoevropské, která fungovala. Neříkám, že je špatná. Byla postavená na vysoké kreativitě reprezentantů. Fungovala tak, že hráči na ledě reagovali na rozhodnutí hráče s pukem. Teď na nic nečekají. Reagují na situaci a ještě předtím, než hráč s pukem něco udělá. Je to o hodně strojovější, vědomější a tím pádem rychlejší. A dnes je hokej hlavně o rychlosti. Když si někdo dovolí říct něco jiného, rád bych s ním o tom polemizoval.

Pojďme k letošnímu mistrovství. Souhlasíte s názory, že Slovensko hraje nejlepší hokej od vancouverské olympiády 2010?

Určitě hraje dobrý hokej. Připravovalo pod vedením nového trenéra Ramsayho poslední dva roky. Už na minulém mistrovství byla znát nová identita. Mám na mysli živelnější, hodně bruslivý a atraktivní hokej. Současné mužstvo má stejnou identitu, ale je vyspělejší a na papíře kvalitnější. Přišlo víc kluků z NHL. Proto se čekalo víc než minule. Výsledky sice byly lepší, ale bohužel nestačily na postup.

Slováky zradily hlavně koncovky zápasů s Kanadou a Německem. Měli prostě smůlu, nebo projevili psychickou labilitu?

Před rokem zase pokazili vyhraný zápas proti Česku. Asi by bylo třeba se na to podívat, ale protože jsem s týmem nebyl, těžko můžu odpovědět. Věřím, že trenéři důvod našli a do budoucna se z něj poučí. Podle mě není hokej moc o náhodách. Kdo je lépe připravený a jde víc naproti úspěchu, většinou na něj dosáhne. Štěstí, smůla, náhoda. Na to moc nevěřím.

Rarita Jestliže Slováci v posledním utkání košické skupiny porazí v základní hrací době Dánsko, budou prvním týmem, který od zavedení nového formátu MS v roce 2012 nepostoupí s 12 body do čtvrtfinále.

Když Kanada porazila Slováky gólem z poslední vteřiny, diváci v Košicích naházeli na led plastové lahve a další předměty. Pak vypískali kanadskou hymnu. Byl jste u toho?

Nebyl jsem přímo na místě. Tohle je samozřejmě něco, co na stadion nepatří, už to moc často nevidíme. Chtěl bych slovenského fanouška omluvit. Je emotivní, ale zároveň inteligentní. Takhle se projevil kvůli frustraci. Jsem si jistý, že se to nebude opakovat.

V dalším zápase Slovenska se objevily transparenty s omluvnými vzkazy pro Kanadu…

A oficiálně se omluvil taky organizátor, což je správné. Zase zopakuji, že hokejový fanoušek je inteligentní. Tohle nebyl projev nenávisti nebo nerespektu vůči Kanadě.

Koho před play off považujete za největšího favorita šampionátu?

Nejtalentovanější je mužstvo Ruska. Já si ale myslím, že ve finále uvidíme Ameriku a Finsko.

Rusko ve skupině porazilo Itálii 10:0. Obránce sborné Nikita Zadorov pak prohlásil, že mu nedává smysl, aby hrál proti týmům z nižší kategorie. Vám současný formát mistrovství vyhovuje?

Podle mě je srozumitelnější a celkově lepší než ten předchozí. Tento rok tady máme papírově slabší mužstva, jako jsou Velká Británie a Itálie (rozhovor vznikal předtím, než si tyto reprezentace překvapivě zajistily záchranu, pozn. red.). Příště se ale vrátí Bělorusko, které asi nikdo nebere jako úplného outsidera, a Kazachstán. U něj je to podobné. Nemám nic proti subjektivnímu pocitu Zadorova, ale jsem zastáncem současného formátu. Nevím, jak by se dal vylepšit.

Mimochodem, během šampionátu proběhne los skupin Ligy mistrů. Bude v osudí Bánská Bystrica, která před časem odřekla svou účast kvůli finanční zátěži?

Tohle téma jsme interně řešili s vedením Champions Hockey League nebo směrem ke Slovenskému svazu ledního hokeje. Našli jsme řešení, které umožňuje Bánské Bystrici účastnit se příští sezony.

Jak tohle řešení vypadá?

Problém s Bánskou Bystricou nebyl sportovní, ale ekonomický. Vím, že tohle téma se řeší, hlavně v Čechách. Takže se hledají cesty, aby formát Champions Hockey League pokračoval. Jsem rád, že jsme společnými silami našli řešení, jak ekonomicky zajistit bezpečnou účast Bánské Bystrice.

To znamená, že účast Bánské Bystrice někdo dotuje?

Je běžné, že hokejové svazy své účastníky podporují. Takže jsme našli řešení, jak to provést v rámci našeho slovenského nastavení. Liga a hokejový svaz našly jisté prostředky.