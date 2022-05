Hlas zvedat nebudu, hráči na ledě nechávají všechno, překvapil po blamáži Jalonen

Česko poprvé v historii podlehlo rakouským hokejistům. V zápase mistrovství světa, který na střely sotva vyhrálo 25:19. "Čas zvednout hlas ale nenastal, v žádném případě," prohlásil Kari Jalonen, který se pod historickou prohru 1:2 po nájezdech podepsal jako trenér.

Co jste po zápase říkal hráčům v kabině? Jaká panovala atmosféra?

Všichni jsou zklamaní, to není žádné tajemství. Jedna věc, které nerozumím, jsou naše první třetiny. Jako bychom se nedokázali správně dostat do zápasu od začátku. Druhá a třetí třetina byly lepší, góly jsme ale dát nedokázali. Snažím se být pozitivní, máme jeden bod. Budu doufat, že nám pomůže do první čtyřky ve skupině.

Kde vidíte příčiny porážky?

Měli jsme čtrnáct super šancí. Když z nich dáme jeden gól, nevyhrajeme. To je nejzásadnější důvod.

Myslíte, že jste rakouského brankáře Bernharda Starkbauma otestovali dostatečně?

Když máte čtrnáct super šancí, tak si myslím, že je to dost.

V přípravě na šampionát jste dominovali, třeba Rakousko jste porazili 5:1 a dvakrát 4:1. Teď se trápíte. Čím si propad výkonů vysvětlujete?

Švédské hry jsou Švédské hry, tohle je mistrovství světa. Úroveň hokeje je tu mnohem vyšší. Nemůžeme se dívat zpátky, týmy jsou totálně odlišné. Jsme zklamaní, musíme tenhle výsledek hodit za hlavu.

Nenastal čas zvednout v kabině hlas?

Ne, v žádném případě. Já tohle nedělám. Nevěřím, že je to cesta. Že řvaní někoho posune. Já chci trénovat úplně jinak.

Cítíte z hráčů, že jsou naštvaní?

Všichni jsou hrozně zklamaní.

Před zápasem jste zamíchal s lajnami. Z útoku pohromadě zůstal jen ten první s Davidem Krejčím, Romanem Červenkou a Matějem Blümelem. Jak se vám jevily zbylé formace?

Musíme si to zanalyzovat. Krejčího lajna opět pracovala velmi dobře. Jaký přínos měla Hertlova lajna a tak dále, si ještě musíme rozebrat. Dva noví hráči jsou na cestě. Čekáme na ně; musíme vymyslet, kam je umístíme.

Co od Davida Pastrňáka s Davidem Kämpfem čekáte?

Oba jsou to velmi dobří hráči, pomůžou nám. Tohle je ale tým, musíme jim najít vhodné místo.

Jakub Vrána je po třech zápasech na nule. Snaží se z vašeho pohledu dost?

Myslím, že hraje velmi dobře. Líbil se mi v utkání se Švédy i dnes. Jakub ale potřebuje góly - do šancí se dostává, ale neproměňuje je. Možná proto vypadá, že se nesnaží. Pracuje ale tvrdě, je to týmový hráč.

Řekl byste, že všichni hráči musí pracovat tvrději?

Nemyslím si, všichni na ledě nechávají všechno. Jsme tým, který vyhrává i prohrává společně. To je hlavní věc, které všichni rozumíme.

Jak je na tom brankář Lukáš Dostál, který musel na vyšetření do nemocnice?

Má menší zranění. Stále platí, že zůstává s týmem, ale hrát nemůže.

V týmu naopak skončil Dominik Simon. Jak hektický to byl den?

Nebyla to pro tým nejlepší situace. Jsme tu, abychom hráli hokej. Toho bychom se měli držet.