Proč nepřijel Krejčí? Cítil se dobře, koleno ho nebolelo. Ale další zranění by znamenalo operaci

před 25 minutami

Hokejová reprezentace v noci přišla o zřejmě poslední možnou posilu z NHL. Start Davida Krejčího v Paříži kvůli problémovému kolenu nedoporučili lékaři Bostonu Bruins. O tom, že by realizační tým v případě vyřazení St. Louis oslovili Vladimíra Sobotku, se zatím neuvažuje. Parta Josefa Jandače je tak zdá se kompletní.

Paříž (od našeho zpravodaje) - Vedení hokejové reprezentace definitivně potvrdilo, že zřejmě poslední uvažovanou posilu z NHL nezíská. David Krejčí, hvězda Bostonu, v Paříži chtěl hrát. Start na turnaji mu ale zarazil jeho zaměstnavatel, Boston Bruins.

"S Davidem jsem mluvil v pátek. Říkal, že byl na ledě, cítí se dobře a koleno ho nebolelo. Následně ale musel k doktorovi pro požehnání, aby dostal od klubu svolení a doktor mu start nedoporučil z důvodu, že koleno není úplně doléčené, a kdyby se mu to stalo znovu, musel by na operaci, což byl velký risk pro Boston," vysvětlil českým novinářům v Paříži generální manažer českého týmu Martin Ručinský.

David Krejčí je nejlépe placeným hráčem Bruins, ročně si přijde na více než sedm milionů dolarů. až letos, poprvé po osmi letech, v sezoně zvládl porci všech 82 zápasů základní části. Zranil se až v play off, vynechal poslední tři zápasy svého týmu v sezoně.

A byť od té doby sám živil naději, že by si zahrál třetím mistrovství světa v kariéře, nakonec se k týmu připojit nemůže.

Ručinský zároveň naznačil, že vedení týmu možná neosloví ani Vladimíra Sobotku v případě, že jeho St. Louis vypadne ze Stanley Cupu. To se může klidně stát už dnes v noci, Blues jedou za stavu 2:3 na zápasy odvracet mečbol do Nashvillu.

"Sérii sledujeme, ale momentálně je St. Louis v play off, je to pro nás neaktuální," řekl Ručinský. Trenéři dnes dopsali na soupisku Tomáše Hyku, ten naskočí jako třináctý útočník už do zápasu s Běloruskem.