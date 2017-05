Když se zblázní Zamboni. Rolbař v Paříži měl problémy vyžehlit led, aréna mu začala fandit

před 1 hodinou

Lidé v aréně nejprve nechápali, pak se smáli a nakonec aplaudovali. Zápas mezi Švýcarskem a Slovinskem přinesl vyloženě bizarní moment: přestávka před samostatnými nájezdy se protáhla na dlouhých patnáct minut. Důvod? Rolbař měl problémy uřídit svou Zamboni, ne a ne se trefit do posledního nevyžehleného pruhu. Navigovat rolbu mu nakonec musel pomoct kolega.

Paříž (od našeho zpravodaje) - Vyjma mistrovství světa se v pařížské aréně Bercy hrají nanejvýš dva hokejové zápasy za rok a jakoby chybějící zkušenosti byly znát. Zatímco finští fanoušci dumají nad tím, jak do haly propašovat alkohol, zdejší pořadatelé se učí ovládat tak základní věc, jakou je rolba.

Jinak si bizarní situaci ze zápasu Švýcarsko - Slovinsko (5:4 po nájezdech) vysvětlit ani nejde. Kvůli problémům rolbaře uřídit svůj stroj se protáhla přestávka mezi prodloužením a nájezdy téměř na čtvrt hodiny.

Rolbař se nemohl trefit do posledního pruhu, který mu chyběl vyžehlit, protože předtím řídil svůj stroj křivě. A tak několikrát objížděl ledovou plochu naprázdno. Fanoušci v hale nejprve nevěřícně koukali, jiní se posmívali. Když kotel Švýcarů začal nešťastného rolbaře povzbuzovat, přidali se baviči arény: do reproduktorů pustili hit "I want to break free".

Nervózního šoféra z prekérní situace nakonec vysvobodil kolega, který původně na bruslích přijel na led navrtat kolíky držící brankovou konstrukci. Když už se na trápení řidiče nemohl vynadívat, zavěsil se za rolbu a prstem rukou řidiče navigoval. Pak musel ještě sám hráblem shrabat sníh, který po rolbě uprostřed kluziště zůstal.

Jak těžké je urolbovat ledovou plochu, si můžete zkusit sami ve hře Aktuálně.cz.

"Jo, byla to legrace. Ale my se v tu chvíli soustředili hlavně na to, jak vyhrát zápas," řekl slovinský útočník Robert Sabolič, který se gólem a asistencí postaral o první vyloženou senzaci turnaje. Slovinci zápas, ve kterém po první třetině prohrávali 0:4, dokázali dostat do penaltového rozstřelu. Padli až v něm.

Mimo jiné i proto, že Sabolič - po dlouhé pauze první ze slovinských exekutorů - svůj nájezd neproměnil.

"Každý rok padáme a postupujeme z elitní skupiny. Letos jsme si řekli, že se v ní zkusíme udržet. Tohle je dobrý začátek," řekl Sabolič. Z pohledu slovinského cíle nicméně ani zisk nečekaného bodu nic neřeší. Důležité zápasy o záchranu teprve přijdou.