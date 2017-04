Otočit zápas na takové úrovni není lehké, ocenil výkon týmu Jandač

před 1 hodinou

Trenér české reprezentace Josef Jandač přiznává, že nebylo příjemné dostat hned na úvod zápasu s Finskem dva góly. "Postupně jsme ale přidávali na obrátkách a zaslouženě to otočili," řekl.

České Budějovice - Otočení výsledku z 0:2 na 3:2 proti Finsku potěšilo trenéra české hokejové reprezentace Josefa Jandače. Jeho svěřenci již v 8. minutě prohrávali se Seveřany o dvě branky, ale v dalším průběhu dokázali soupeře přehrávat a svoji aktivitu proměnili i v góly. Češi tak vstoupili v Českých Budějovicích vítězně do domácích Carlson hokejových her.

"Neměli jsme nejšťastnější vstup do zápasu. Hráli jsme celkem dobře, ale soupeř se k nám dostal poprvé do třetiny a hned z toho byl gól. Vzápětí přišel po podobné situaci další. Moc příjemné to nebylo, ale na druhou stranu bylo ještě dost času se zápasem něco udělat," řekl Jandač novinářům po utkání.

Češi snížili již v 15. minutě, kdy se prosadil aktivní Roman Červenka. Ve druhé třetině vyrovnal Jan Rutta a ve třetí části dokonal obrat Robin Hanzl. "Postupně jsme přidávali na obrátkách a zaslouženě jsme utkání otočili," pochvaloval si Jandač. "Prohrávat a zápas otočit není na takové úrovni jednoduché. Cení se to," doplnil.

Jandač ocenil i výkon brankáře Petra Mrázka, jenž inkasoval gól hned z první střely. "Začátek byl pro něj nepříjemný, stejně tak pro celý tým. Pak se z toho oklepal a ve druhé třetině toho tolik neměl. A ve třetí už byl spolehlivý," řekl reprezentační kouč, jenž s předstihem potvrdil, že v sobotu proti Švédsku bude chytat Pavel Francouz a v neděli se do branky vrátí Mrázek.

O nominaci se stále rozhoduje

V současném kádru reprezentace je i s posilami Tomášem Plekancem a Davidem Pastrňákem, kteří se k týmu teprve připojí, 33 hráčů. Řada z nich tak bojuje o nominaci na MS.

"Samozřejmě se nám to nějakým způsobem krystalizuje, ale ještě máme před sebou dva zápasy. Musíme nakládat s informací, že nám přijedou Plekanec a Pastrňák. Máme tady pět útoků, tenhle počet budeme brát na šampionát. To znamená, že někdo nepojede," uvedl Jandač. Aktivitu hráčů si ale pochvaluje. "Všichni se o to rvou, za což jsme rádi. Nechceme dělat žádné závěry, nejsme ani o všem přesvědčení," dodal.

