Nečekaný comeback, Gulaš se vrací do národního týmu

před 16 minutami

K hokejové reprezentaci na mistrovství světa v Bratislavě se překvapivě znovu připojí Milan Gulaš z Plzně. Třiatřicetiletý útočník se přitom koncem dubna trenéru Miloši Říhovi omluvil kvůli zdravotním potížím.

"S Milanem jsem mluvil včera a potvrdil mi, že odcestoval do Bratislavy a připojí se k národnímu týmu. Kvůli nemoci má za sebou dlouhou herní pauzu, takže ho určitě čekají individuální tréninky a o jeho případném nasazení v turnaji rozhodne trenérský štáb naší reprezentace," potvrdil na facebookovém profilu Škody sportovní manažer Tomáš Vlasák.

Vedení reprezentačního týmu zatím hráčův návrat oficiálně nepotvrdilo. "Mohu potvrdit, že Milan Gulaš je v Bratislavě, ale zatím k tomu nemám více informací. Je to otázka na trenéra po utkání s Ruskem," řekl tiskový mluvčí týmu Zdeněk Zikmund.

Hokejista sezony Gulaš se měl původně připojit k týmu na startu pátého týdne přípravy 22. dubna na kempu v Nitře. Jeho příjezd se postupně odkládal o další dny kvůli střevním potížím, na něž dostal antibiotika. Nakonec se před dvěma týdny z účasti omluvil úplně.

"Bohužel se nepřipojí, protože se rozhodl, že jeho zdravotní stav je takový, že by nemohl ani do mistrovství světa nastoupit. Takže s ním počítat nebudeme," uvedl tehdy trenér Říha.

Již v minulosti přišel Gulaš z různých důvodů o start na pěti světových šampionátech a naposledy se zranil těsně před loňskými olympijskými hrami v Pchjongčchangu v závěru generálky proti Finsku, hrané v Soulu. V letech 2010 a 2014 byl v širším kádru již v dějišti MS, ale nakonec se nedostal na soupisku a odjel domů.

V posledních v sezonách ovládl Gulaš v extralize v základní části produktivitu a v té uplynulé se stal i nejlepším střelcem.

V této sezoně si Gulaš připsal v 51 zápasech základní části 62 bodů za 30 branek a 32 asistencí. Ve 14 utkáních play off si připsal 14 bodů za šest gólů a osm přihrávek. V této sezoně sehrál za národní tým dva duely na Švédských hrách ve Stockholmu a připsal si jednu asistenci.

Na soupisce týmu v Bratislavě zůstávají stále ještě tři volná místa. Jedno by mělo připadnout centrovi Radku Faksovi z Dallasu, jenž ale dohrával play off se zraněným ramenem a má svolení zasáhnout do turnaje až od čtvrtka. S týmem jsou ještě bek Petr Zámorský a útočník David Tomášek.