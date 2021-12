Nic nefungovalo, na hotelu hokejistů měla být svatba. Ukončené MS je pod palbou

Fiasko. Jak jinak označit, že tradiční mistrovství světa hokejových dvacítek skončilo už po třech dnech. Kritika na pořadatele míří ze všech stran.

"Jsem naštvaný, protože problémem nebyl covid, ale špatná organizace," řekl deníku Ilta-Sanomat trenér mladých Finů Antti Pennanen.

Ve středu večer tuzemského času měl koučovat své svěřence proti Česku. Zápas však kvůli nakaženému hráči na české straně skončil kontumační výhrou 1:0 pro Suomi.

Krátce nato Slováci stejným způsobem "porazili" Rusko. Ještě předtím skončili v karanténě Američané. Sprška nepříznivých a s hokejem nesouvisejících zpráv vyústila v odpískání celého šampionátu.

Loňské mistrovství, které také hostil kanadský Edmonton, přitom proběhlo v plné délce. Neobešlo se bez komplikací, třeba Němci měli hned několik hráčů nakažených covidem. Ti zdraví ale hráli dál. "Letos se to mělo dělat stejně," prohlásil Pennanen.

Problémem v posledních dnech nebyla jen přísná karanténní opatření, kdy i při jediném nakaženém skončilo v izolaci celé mužstvo, které tím pádem nemohlo hrát.

Tvrdou kritiku schytala samotná "bublina". Před rokem přinesla úspěch, ale tentokrát s sebou nesla nedostatky. "Bylo v ní plno děr," napsal hráčský agent Allan Walsh. "Jsem v kontaktu s několika hokejisty v dějišti turnaje a ti mi říkali, že na hotelech potkávají plno cizích lidí."

"Bublina žádnou bublinou nebyla," potvrdil trenér slovenské dvacítky Ivan Feneš. "Od prvního dne nic nefungovalo tak, jak jsme čekali. Sice jsme se pohybovali jen mezi pokojem, jídelnou, stadionem a hotelem, ale tam už od začátku byli cizí hosti. Vrcholem všeho byla plánovaná svatba ve středu večer přímo na hotelu. Je to pro mě nepochopitelné."

Klíčový bek Slováků Šimon Nemec přidal: "Každý si mohl dělat, co chtěl. Není přece možné, aby mezi námi hokejisty normálně chodili lidé. Ze strany organizátorů to nebylo zvládnuté."

"Na hotelu to letos nebylo tak přísné," uznal český forvard Pavel Novák, který zažil i loňský šampionát. "Tehdy se k nám opravdu nikdo nedostal. Tentokrát jsem pár lidí zahlédl, ale zase to nebylo nic hrozného." Přesto se v českém mužstvu objevila nákaza.

Předčasný konec šampionátu rozhněval všechny účastníky, ostrými slovy nešetřil třeba švédský brankář Calle Clang, který deníku Expressen řekl: "Přijde mi to úplně absurdní, hlavně jsem v šoku. Minulé mistrovství jsme normálně odehráli, ale letos to nejde, což je hodně zvláštní."

Ačkoliv IIHF turnaj oficiálně ukončila, existuje šance, že se dohraje později a na jiném místě. V červnu, červenci nebo srpnu 2022 by ho mohlo hostit Finsko.

Navíc by na něm mohli startovat stejní hokejisté jako v Edmontonu a Red Deeru, přestože někteří dosáhnou 20 let a už nebudou spadat do juniorské kategorie.

"Doufám, že ještě není konec," prohlásil šéf světového hokeje Luc Tardif. "Ano, tento šampionát jsme zrušili, ale pokud to bude možné, chci, abychom ho dohráli. Nevzdáváme se. V následujícím měsíci o tom popřemýšlíme a možná přijdeme s příjemným překvapením."