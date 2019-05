Začíná "domácí" MS. Češi jsou nebývale posílení z NHL, ale lehčími kalibry

před 16 minutami

Pokud kývne ještě centr Radek Faksa, odehrají Češi hokejové mistrovství světa s dvanácti posilami z NHL. Víc jich měli pouze třikrát v historii při výjimečných příležitostech.

Ne že by letošní šampionát v Bratislavě a Košicích byl jen jedním z mnoha. Pro český hokej rozhodně ne.

Češi čekají na medaili sedmým rokem, nejdéle v historii. Touha po úspěchu je tedy silnější než kdykoliv předtím. Na prolomení chmurné šňůry povolal svaz prověřeného trenéra Miloše Říhu, který disponuje papírově zajímavým kádrem. Jedenáct posil z NHL je jistých, navrch může přibýt Faksa.

Víc než tucet zámořských trumfů měl naposledy Alois Hadamczik na mistrovství světa 2008 v Kanadě. Bylo jich 16. Výsledek však nepotěšil. Prodloužení klíčového čtvrtfinále vyhráli Švédové.

Soupisku napěchovanou 16 jmény zpoza oceánu předtím vytáhl také Slavomír Lener. Jenže domácí světový šampionát 2004 skončil katastrofou. Češi na turnaji neprohrávali ani vteřinu, přesto brzy skončili. Ve čtvrtfinále podlehli v nájezdech Američanům.

O rok později bylo veseleji. Vladimír Růžička mohl díky výluce NHL povolat všechny hvězdy a ve Vídni s nimi vyhrál zlato.

To je osud tří "nejnabitějších" českých soupisek.

Dosud poslední radostí je ubojovaný bronz z mistrovství světa 2012. Rok předtím mířili Češi ke zlatu. Kvůli jediné porážce (semifinále proti Švédsku) však skončili znovu třetí. Místem, kde herně zářili, byla Bratislava. Hadamczikovi svěřenci měli v podstatě domácí prostředí, ale vyhnuli se tlaku, pod nímž domácí mužstvo nastupuje.

Teď je situace stejná. V Říhově výběru jsou i dva pamětníci bronzového úspěchu - kapitán Jakub Voráček a Michael Frolík.

"V Bratislavě byla fakt neuvěřitelná atmosféra," zavzpomínal Voráček. "Kéž bychom zase dosáhli na nějakou medaili, jiný cíl ani mít nemůžeme."

Ryšavý tvůrce hry byl tehdy jednou z jedenácti zámořských posil, ale zdaleka ne tou největší. Pobíral "skromný" nováčkovský plat. Teď je nejlépe placeným českým hokejistou. Celkově má zámořská část soupisky hodnotu 30,7 milionu dolarů. Bronzový rok 2011 ovšem přivál těžší kalibry. Patrik Eliáš, Marek Židlický, Martin Havlát a další by při současné výši platového stropu dali dohromady částku 46,3 milionu.

I proto Češi tentokrát nepatří k papírovým favoritům na medaili.

Jejich skutečnou sílu prověří hned první dny turnaje, kdy kromě Norska potkají Švédsko a Rusko. "Podle mého vypadají jako nejsilnější celky na mistrovství," uznal generální manažer reprezentace Petr Nedvěd.

V košické skupině čiší síla z Američanů, kteří už dávno nevozí druhořadé výběry, a pochopitelně z Kanady, byť na své poměry představila nenápadnou soupisku. Finové bez hvězd vzbuzují otazníky.

Sázkové kanceláře nejvíc favorizují Rusko, které překvapilo nominací 15 hráčů NHL. Víc jich na světovém šampionátu nikdy nemělo.

Na sbornou Češi vyjedou v pondělí, dnes od 20:15 zkusí pokořit Švédy, kteří při honu na zlatý hattrick přibrali dokonce 20 krajánků ze zámoří, přičemž cílili na kvalitu. Švédská posila z NHL v průměru vydělává o milion dolarů víc než ta česká.

Nicméně rozhodne výkon. Stejně jako na nedávných Českých hrách, kde domácí porazili severského soka 3:0. Čisté konto udržel extraligový mág Patrik Bartošák, jenž zřejmě dostane šanci i tentokrát.

Voráček a spol. chtějí ve skupině zdolat alespoň jednoho z velkých favoritů, aby měli reálnou šanci na první či druhé místo. Pak by na čtvrtfinále nemuseli cestovat do dalekých Košic. "Když splníme, co si říkáme každý den, zdravotní stav bude v pořádku a přijde k nám troška štěstíčka, tak tu šanci máme," prohlásil Říha.

Podobné je to s medailí. Češi nejsou hlavní favorité, ale šanci mají.