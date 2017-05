Válka ve slovenském hokeji pokračuje. Aby lidé ohrožovali můj život? Katastrofa, zuří Cíger

před 20 minutami

Slováci klesli v žebříčku IIHF o tři příčky, spolu s Mexikem tak zažili nejvýraznější sešup. Hrozí, že ztratí jisté místo na přespříští olympiádě. Důležité bude, jak hokejoví činovníci zvládnou současné problémy. Zatím moc úspěšní nejsou.

Praha - Slovenský hokej zažívá asi nejhorší období v samostatné historii. Po mizerném mistrovství světa je situace následovná: Naštvaný Zdeno Cíger nebude dál trénovat reprezentační áčko, jelikož mu končí smlouva. Novou nechce. Šéf svazu Martin Kohút zůstává, ale přitahuje kritiku. Už po roce ve funkci slyší, že by měl odejít.

Cíger a Kohút, klíčoví muži posledních dní, se v úterý večer střetli v debatě TV Markíza. Půlhodinová speciální relace dostala příhodný název "Krize ve slovenském hokeji".

Především 47letý kouč dorazil nabroušený, na nedávném šampionátu v Německu a Francii o Kohútovi prohlásil: "Dělá podraz za podrazem." V rozhovoru pro deník Šport krátce před debatou ostrý tón neopustil: "Možná měl dobrou vizi, ale ať hokej radši nedělá, když mu nerozumí."

Kohút překvapil, když dal během mistrovství veřejně najevo, že nechce, aby Cíger pokračoval na reprezentační lavičce. Za to se v úterní diskuzi omluvil. "Považuji to za profesionální chybu," řekl mimo jiné. Ke smíření však nedošlo. "Já to beru osobně a jsem naštvaný," prohlásil trenér.

Zásadní informace každopádně nezazněla, možná ani nemohla. Ožehavý spor, respektive hokejovou krizi už řešila (a pořád řeší) snad všechna slovenská média.

Na celou debatu se můžete podívat zde

Práve teraz! Sledujte NAŽIVO mimoriadnu reláciu Kríza v slovenskom hokeji – Cíger vs. Kohút. Kto vás presvedčil viac? Hlasujte v ankete tu: https://www.facebook.com/TelevizneNoviny/photos/a.190580651409.156134.170612431409/10155390159711410/?type=3&theater Zveřejnil(a) Televízne noviny TV Markíza dne 24. Květen 2017

Cíger: Aby lidé ohrožovali můj život, to je katastrofa

Samotný Cíger debatoval v rádiu a poskytl několik rozhovorů. Novinářům odpovídal hned po příletu ze šampionátu, na němž Slováci stěží uhájili příslušnost mezi elitou.

"Zodpovědnost za výsledek beru na sebe, ale abych snášel podrazy, to ne. Aby lidé nadávali mojí rodině a ohrožovali můj život, to je katastrofa," rozohnil se bývalý vynikající útočník.

Během dvou let ve funkci reprezentačního lodivoda nerozdýchal řadu věcí. Ze všeho nejdřív obvinil svaz z přílišného šetření, třeba na hokejkách, bruslích či pitném režimu, což zopakoval i ve včerejší televizní debatě.

O podrazech konkrétněji hovořil po mistrovství. Prozradil například, že mu šéf svazu Kohút nedal vědět, když se v létě potkal s hráči z NHL. Zvláštní je, že sraz proběhl kousek od domu Cígera. Ten novinku zjistil od sousedů.

Další podraz - četné omluvenky. Ze zámoří nedorazila do Kolína nad Rýnem jediná slovenská posila, podle Cígera za to mohl i Kohútův příkaz, že komunikace s hráči má probíhat nikoliv osobní formou, ale prostřednictvím Skypu.

Cíger neměl moc možností ani při sestavování realizačního týmu. Nabídku dostali nedávní lídři Ľubomír Višňovský, Michal Handzuš a Vladimír Országh. Všichni odmítli. "Ne" řekl Jerguš Bača. "Ten mě zklamal nejvíc," sdělil Cíger deníku Nový Čas. "Pověděl mi, že máme málo hráčů a že bez nich to nejde."

Na olympiádu přes kvalifikaci?

Prošedivělý kouč už se na slovenské střídačce trápit nebude, končí mu kontrakt a nový nedostane. Ani ho nechce. Bude se věnovat vlastní hokejové akademii.

Prezident svazu Martin Kohút zůstává, ale nemá zrovna silnou pozici. Na jeho místo se tlačí třeba Andrej Gmitter, jenž deníku Šport řekl: "Pan Kohút nemá dost zkušeností ze živého hokeje. Tohle není řízení firmy podle obecných vzorců. Je zodpovědný za vážné chyby před i během mistrovství světa, měl by odejít."

Zkrátka - slovenský hokej má ke stabilitě daleko. Je na tom zle. Za dva roky přitom pořádá světový šampionát.

A to není vše. Reprezentační áčko kleslo v žebříčku IIHF o tři místa (spolu s Mexikem nejvýraznější sešup). Momentálně drží 11. příčku. Pokud nezabere, na přespříští olympiádu nepostoupí přímo. Podle stávajících pravidel má jisté místo osm nejlepších zemí a pořadatel. Další tři účastníci vzejdou z kvalifikačních bojů.

Takto se ke krizi ve slovenském hokeji obsáhlém a emotivním statusu vyjádřila Cígerova přítelkyně Xenie