Bouře ve slovenském hokeji. Cíger viní svaz z podrazů: Neskutečné, co jsme zažili

před 1 hodinou

Čelní hokejoví představitelé po sobě štěkají, další osobnosti rozebírají, proč po úspěších přišel tak drsný pád. Slovenský hokej prochází hodně neklidným obdobím.

Praha - Slováci odehráli svůj nejhorší světový šampionát v historii, skončili čtrnáctí. Kdyby na poslední chvíli neotočili duel s Itálií, dost možná by sestoupili. Frustraci cítí fanoušci, ale i čelní hokejoví představitelé.

Stačil jediný rozhovor pro Hospodárske noviny, aby vypukla ostrá slovní přestřelka. Šéf svazu Martin Kohút čekal od trenéra Zdena Cígera a generálního manažera Róberta Švehly lepší výsledky, a tak řekl: "Na základě toho, co jsem viděl, určitě nebudu stát o to, aby tato dvojice pokračovala."

Cíger nejspíš čekal víc respektu, a tak novinářům prozradil, co všechno musel jako trenér Slovenska vytrpět: "Mrzí mě, že někteří lidé mi vědomě znechucovali práci. Na rovinu říkám, že bych odešel už dřív, ale kvůli klukům jsem to neudělal."

Kohúta, který na mistrovství strávil pár dní, ignoroval: "S takovým člověkem se vidět nechci. Dělá podraz za podrazem. Je neskutečné, co jsme zažili."

"Hráči vám možná povědí svoje," pokračoval Cíger. "Odpovědnost za výsledek beru na sebe, ale některé věci nefungovaly, jak měly. Nemůžeme před šampionátem šetřit na hokejkách, bruslích, pitném režimu či výživě. Vyměníme pět lidí, kteří tohle měli na starosti. Ne každý dokáže v takovém stresu pracovat."

Pomáhá Slovan, nebo škodí? Bratislavský Slovan hrající KHL měl být zásobárnou slovenské reprezentace. Jenže ho táhnou cizinci. Nejproduktivnější Slovák Patrik Lušňák letos skončil na šestém místě týmové produktivity, nasbíral jen 14 bodů. "Slovan v KHL je trošku společenská prezentace, na druhou stranu odčerpává obrovské množství financí, které by jinak slovenskému hokeji prospěly. Kluby by udržely kvalitní hráče v domácí lize," říká Antonín Stavjaňa, který na Slovensku osm let trénoval.

Rozčílil se také manažer Švehla, jenž nesehnal jedinou posilu ze zámoří. Odmítl ale, že by špatně komunikoval: "Před pár dny se Martin Kohút vyjádřil k tomu, proč jsme neletěli za hráči z NHL. My jsme přitom v lednu chtěli, ale on řekl, abychom zůstali doma, že budeme jen skypovat. Udělali jsme jen to, co chtěl."

Novinářům dále řekl: "Musíte se zeptat Kohúta, co myslel tou špatnou komunikací. Každému z našich hráčů v NHL jsem volal minimálně dvakrát. Není ale férové, když on jim poví, že když nemají formu, ať nejezdí. Proč jsem jim tedy volal? Je to na hlavu."

První muž slovenského hokeje Martin Kohút kritiku zachytil. Na Cígerova slova o neustálých podrazech reagoval následovně: "Jedna věc je přátelství, druhá management. Já se snažím chovat jako manažer."

Podotkl také, že reprezentace měla stoprocentní zázemí: "Zachoval jsem se správně. To, že mužstvo podávalo takové výkony, nesouviselo s vybavením. Slovenský hokej má větší problémy než brusle nebo hokejky."

Országh: Za 15 let jsme nikoho výrazného nevychovali

Nezanedbatelných potíží je jistě spousta, nezaobaleně o nich mluví řada osobností. "Máme před sebou zásadní otázku, jestli se vůbec udržíme v elitní kategorii," řekl agentuře TASR bývalý útočník Vladimír Országh. "Chybí nám celá jedna generace. Za deset patnáct let jsme nikoho výrazného nevychovali. V reprezentaci se sice ocitli hráči z kvalitních lig, ale je třeba si říct, na jakých postech nastupují a proč vlastně jsou ve třetích či čtvrtých pětkách."

O tom, proč po žních přišel drsný pád, mluvil také Ján Filc, trenér mistrů světa z roku 2002: "Souvisí to se zájmem státu o sport, s tím, jak fungujeme jako společnost v oblasti vztahů, korupce a tak dále. Vždyť jsme jediný stát, který od dob úspěchů postavil z veřejných peněz jediný stadion. Hokej přitom nejde hrát jinde než na ledě."