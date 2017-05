Jak se Češi nenechali převést. Zoufalí Finové už nevidí chybu jen v trenérovi, tým nemá lídry

před 46 minutami

Vlastně je to paradox: neztratit Finsko s Českem vedení 3:0, chtějí dnes novináři, aby výsledky vysvětloval Josef Jandač. Jenže Češi tenhle zápas zvládli, i díky tahům trenéra. A to i přesto, že zpočátku hrálo všechno proti nim. Tým má na rozdíl od soupeře charakter i odhodlání, to je před čtvrtfinálem dobré vědět. Jen bacha na ty začátky.

autor: Adam Sušovský | před 46 minutami

