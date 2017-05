Jandač po Finsku: Mám vztyčený prst, ale byla to dobrá show. Udělali jsme neuvěřitelný obrat

před 45 minutami

Nebál se podržet svého brankáře, vyšly mu rošády v sestavě a do toho ukázal správně na možná překvapivého autora vítězného nájezdu Robina Hanzla. Trenér Josef Jandač odkoučoval skvělý zápas: čeští hokejisté s Finskem velmi brzy prohrávali 0:3, stejný stav platil ještě dvanáct minut před koncem. A přesto slaví výhru: "Mám vztyčený prst, jak špatně jsme zápas rozehráli. Pro diváky to byla ale dobrá show, nepoložili jsme se a udělali skvělý obrat," řekl Jandač.

Paříž (od našeho zpravodaje) - Rychle prohrávali 0:3, do toho přišli o svého kapitána Jakuba Voráčka. Z pohledu českých hokejistů bylo ten večer všechno špatně. Dlouho, ale ne napořád. A to i díky překvapivým rozhodnutím trenéra Josefa Jandače. Podržel gólmana, zpřeházel formace, vytipoval překvapivé exekutory nájezdů. Takových rozhodnutí udělal mnohoa všechny vyšly.

Odkoučoval parádní zápas.

"Snažil jsem se koncentrovat na hru, zvednout kluky. Venci Prospala je plná střídačka, on to hecoval. A já měl více času na koučing. Cením si toho, jak se po takovém vývoji mužstvo zmobilizovalo, zabojovalo a dokázalo na penalty vyhrát," prohlásil český trenér.

Hokejisté ve večerním trháku prohrávali s Finskem o tři branky ještě dvanáct minut před koncem, přesto slaví neskutečnou a v mnohém případě šíleně důležitou výhru 4:3 v nájezdech.

Ve zbytku základní skupiny MS jim dává klid, aby se připravili na ten nejdůležitější zápas turnaje - čtvrtfinále.

Před zápasem se hodně řešilo rozpoložení soupeře, který v neděli nečekaně prohrál s Francií a za svou hru čelil velké kritice svých médií. Jak vám bylo, když Finové ve čtrnácté minutě vedli 3:0?

"Nebylo to příjemné pro nikoho. Nevím, jestli špatnou koncentrací, ale byli jsme opaření. Dělali jsme chyby, druhý a třetí gól byly podobné, padly po střelách ze střední vzdálenosti. Špatně jsme rozebírali hráče na modré, útočníci nám neúspěšně blokovali střely. Nebyl to dobrý začátek, ale cením si toho, že se mužstvo po takovém vývoji zmobilizovalo, zabojovalo a dokázalo na penalty vyhrát."

Čím si tak špatný nástup do zápasu vysvětlujete? Podcenili jste soupeře, nebo hráli Finové prostě výborně?

"Vždycky je to souběh obou věcí najednou. Mohli být připravení, jak chtěli, ale my jim toho dovolili dost. Jsem přesvědčený o tom, že po zápase s Francií byli daleko koncentrovanější, víc nabízení do hry. Vyšel jim dobře začátek, nám ne. To byla taky voda na jejich mlýn. Finové hrají výborně do obrany. Jsou schopni stát ve středním pásmu a trpělivě čekat na jeden dva góly, pak to bránit. Takhle hráli loňské mistrovství, takhle hráli i celý rok v Euro Hockey Tour. Když vedou, je to proti nim těžké. Naštěstí pro nás jsme to za stav 0:3 nepoložili a udělali až neuvěřitelný obrat."

Jak náročné to pro vás na střídačce bylo?

"Když prohráváte 0:3, není to jednoduché pro nikoho. Pro hráče, ani pro trenéry. Ale cítili jsme, že mužstvo bojuje. Ve druhé třetině jsme se snažili. Měli jsme ale jen šest střel na branku, oni nám jich strašně moc zblokovali a moc jsme toho na branku nedostali. Až ve třetí třetině jsme se díky proměněné přesilovce dostali do hry. Ke konci, když už jsme se chytali power-play, tak se nám podařilo otočit jako Anaheimu."

Věřil jste tomu po tak špatném úvodu? Nepřepadávaly vás černé myšlenky?

"Snažil jsem se koncentrovat na hru, zvednout kluky. Venci Prospala, toho je plná střídačka, on to tam hecoval, takže já mám víc klidu na koučing. Prohrávali jsme s Finy už v přípravě v Budějovicích a otočili jsme to, teď taky. Jsme za to rádi, asi to byla dobrá show pro diváky. Já mám ale vztyčený prst, že jsme ten zápas špatně rozehráli."

Upřímně, neuvažovali jste o první přestávce, že v brance vystřídáte Petra Mrázka?

"Neuvažovali, góly nebyly jeho chyby. Tahle trpělivost se nám vyplatila, protože nás v závěru podržel. Góly, které inkasoval, byly chyby hráčů ve hře."

Sestavou jste ale v průběhu zápasu rotovat začal…

"Mixovali jsme s tím, zkoušeli něco udělat. Nakonec to vyšlo. Někdy prostě máte šťastnou ruku, neviděl bych v tom žádný kouzelnický prvek."

Proč jste se rozhodl posadit obránce Tomáše Kundrátka a dohrát zápas jen na šest obránců?

"Byl u obou gólů, tak jsme ho stáhli. Věřím, že se zmobilizuje a připraví se."

A jména Robina Hanzla a Tomáše Hyky v nájezdech? I výběr exekutorů překvapil, Hanzl nájezdy rozhodl suverénní kličkou, jakoby z toho vůbec nebyl nervozní.

"On takový je, na něm ani nevidíte emoce. Je pořád stejný, dá gól a ani se neusměje. Góly takhle dává i v lize, na penalty je šikovný. Loni nám tuhle roli plnil Lukáš Kašpar, bylo by dobré, aby se i další kluci přidali. Hyka je taky umí dávat a svůj nájezd neprovedl úplně špatně, chyběla tomu jen ta třešnička."