Vyhoďte trenéra, dokud je čas. Finsko schytává fiasko ze všech stran, Češi ho dnes mohou dorazit

před 53 minutami

Tohle byla nejhorší porážka v historii, vyhoďte trenéra. I takové reakce se valí na finskou reprezentaci, která se po včerejší blamáži s Francií dnes večer postaví českým hokejistům. Zatímco ti v neděli rozdávali úsměvy a pohodu, v táboru soupeře to vře. Lauri Marjamäki na střídačce nezvládl Světový pohár, hru týmu nekontroluje ani na mistrovství světa. Nabízené řešení je sice drastické, ale ne nereálné. Odvoláním trenéra už Finové zachraňovali letošní šampionát juniorů. Využijí dnes večer Češi bídného rozložení soupeře?

Paříž (od našeho zpravodaje) - Ostuda, kdo nás porazí příště? Finové koušou jednu z nejostudnějších porážek v historii mistrovství světa, po debaklu 1:5 od Francie je musely ze spánku budit noční můry. A stejně tak je začíná děsit představa, že pro ně šampionát skončí jinak, než minimálně očekávaným postupem do čtvrtfinále.

Na hokejisty se valí kritika ze všech stran, švédský expert deníku Aftonbladet Mast Wennerholm jim dokonce radí: Vyhoďte trenéra a hned, dokud je čas. Řešení na první pohled drastické, přesto ne nereálné.

Finové se ale drsných kroků nebojí, na letošním mistrovství světa juniorů stejným krokem pomohli k záchraně elitní skupiny. Dnes trenér Lauri Marjamäki svůj tým pravděpodobně ještě povede, sílící kritika valící se na něj ze všech stran ale vysílá jasný vzkaz: Už žádná další prohra nepřichází v úvahu.

Jak vidno, čeští hokejisté dnes ve 20:15 v Paříži narazí na soupeře, který zatím bojuje spíše sám se sebou.

Měl to být jeden z vrcholů základní skupiny, bitva dvou medailových aspirantů o sebevědomí a lepší výchozí pozici do finále. Aktuální vývoj v Paříži dnes nicméně katapultoval české hokejisty do role velkých favoritů.

Zatímco Češi předvádějí pohledný sebevědomý hokej a v útrobách stadionu demonstrují úsměvy svou pohodu, soupeř je v rozkladu, i když turnaj sotva začal.

"Charakteristikou dobrého hokeje je systém, útočné akce jsou zakládány podle podobných vzorů znovu a znovu. Jediná věc, kterou Finové pod vedením Marjamäkiho zatím pravidelně opakují, je ale zmatek ve vlastní hře a nedostatek emocí. Všichni ho znají jako taktického trenéra, jenže hráči hrají, jakoby taktika nebyla žádná," píše finský server Ilta-Sanomat.

V dost drsném komentáři vyčítá trenérovi snad úplně vše: Mimo jiné i to, že mu v 39 letech chybí kabina a větší respekt. A nebo, že technicky vybaveným hráčům dává málo možností improvizovat. Může vůbec tohle fungovat?

Tlak na trenéra se zvyšuje

Aby bylo jasno, Finové obsazení trenérského postu neřeší až teď, po jedné jediné porážce na turnaji, byť ji utrpěli od Francouzů, hokejových trpaslíků.

Lauri Marjamäki budil pochybnosti už při nástupu do funkce. I když coby kouč Kärpätu Oulu vyhrál dva mistrovské tituly, vyčítány mu byly i zkušenosti. Mladý progresivní kouč přebral národní tým před Světovým pohárem a tam, jak známo, Finové nevyhráli jediné utkání, nijak neoslnili ani v letošní sezoně Euro Hockey Tour.

Mistrovství světa sice začali výhrou 3:2 nad Bělorusy, jenže ta byla doslova vydřená. A rozhodně ne přesvědčivá. Že nešlo o náhodu, potvrdil včerejší nevídaný kolaps s Francií.

"Nevím, co se stalo s finským hokejem, který loni prožil úžasnou sezonu, vyhrál šampionáty osmnáctek i dvacítek, na dospělém mistrovství světa bral stříbro. Ještě jsem nikdy národ po takovém úspěchu neviděl klesnout tak rychle. Možné řešení? Vyhodit trenéra, a to hned teď, v půlce turnaje, kdy se s tím dá pořád ještě něco dělat," píše švédský novinář Wennerholm.

Drastické řešení ale nejspíš přijde reálně na přetřes až v případě další porážky.

Server Ilta-Sanomat navdzory přísnému komentáři na adresu trenéra tvrdí, že zrovna zápas s Českem je v tuto chvíli pro tým to nejlepší. Prohra sice může hokejisty úplně dorazit, v současném rozpoložení by ale prý Finům mohlo vyhovovat, že soupeř nebude bránit. Že se s ním dá hrát otevřený hokej, pro který má útok s mladou puškou Sebastianem Ahem ty nejlepší předpoklady.