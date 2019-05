Ne nájezdům. Revoluce v play off MS, Slovensko může vidět ztřeštěná prodloužení

před 14 minutami

Vymysleli ho za mořem, aby omezilo nájezdy v základní části. Teď může ztřeštěné prodloužení tři na tři rozhodovat vyřazovací boje na hokejovém mistrovství světa v Bratislavě a Košicích.

Prodloužení se třemi bruslaři na každé straně doteď platilo pouze ve skupinové fázi šampionátu, kde zabralo pět minut. Čtvrtfinále, semifinále a klání o bronz mohly vyústit v desetiminutové prodloužení čtyři na čtyři. Finále v případě nutnosti rozhodovalo dvacetiminutové prodloužení pět na pět.

Pokud vítěze neurčila ani přidaná porce minut, na řadu přišly nájezdy.

Délka všech prodloužení zůstává stejná, ve všech případech ale půjde o formát tři na tři. Dalším rozdílem je, že finále na rozdíl od jiných zápasů už nemůžou rozhodnout nájezdy. Proběhne tolik dvacetiminutových prodloužení, kolik bude zapotřebí. Případný maraton je ale při přetahované dvou trojic silně nepravděpodobný.

Jestliže změna nevyvolá spršku negativních ohlasů, rozšíří se na světové šampionáty dalších kategorií.

IIHF představila novinku v prosinci minulého roku, aby eliminovala nájezdy z finálových duelů. Šlo o poměrně překvapivý krok. Šéf světového hokeje René Fasel na poslední olympiádě tvrdil: "Severoameričany nikdy nepřesvědčím, aby přijali nájezdy, ale je to tak, jak to je. Možná by Kanaďané mohli nájezdy víc trénovat."

Změnu postoje mohla zapříčinit současná nájezdová "epidemie". Dovednostní disciplína rozhodovala finále na posledních dvou světových šampionátech mužů, na nedávném mistrovství světa žen, na ženském turnaji olympiády v Jižní Koreji a na juniorském mistrovství 2017.

V uvedeném výčtu je největším otloukánkem Kanada, která nezvládla finálové nájezdy ani jednou ze tří případů.

"Kdyby nájezdy rozhodovaly play off NHL, bylo by to absolutně směšné," řekl před časem kapitán Tampy Steven Stamkos. "Všichni bychom si na to stěžovali, takže proč by měly nájezdy rozhodovat olympiádu a další mezinárodní akce?"

Obecně vstřícnější postoj ke sporné disciplíně mají díky větší historické zkušenosti Evropané. Nájezdy nevadí třeba Henriku Lundqvistovi, který v nich na MS 2017 vyfoukl Kanadě zlatý hattrick. "Mám z nájezdů dobrý pocit, protože v nich jako brankář hrajete velkou roli," prohlásila švédská hvězda. "Pokud jsou na krátkém turnaji, proč ne. Jaká je alternativa, hrát další dvě periody? Ale chápu, že je to pro někoho těžké."

IIHF alternativu přece jen našla. Kritické hlasy však u části fanoušků vyvolalo i finálové prodloužení tři na tři. "Proč se nemůže hrát až do rozhodnutí pět na pět?" ptají se.

"Nemůžeme ve finále z různých důvodů riskovat dlouhé prodloužení," uvedl předseda soutěžní komise Franz Reindl. "Stadiony se musí rychle vyklidit, často hned v noci po finále, aby tam mohla proběhnout další akce. Také musíme brát v úvahu připomínky od televizních společností a managementu reprezentací."

Prodloužení tři na tři dostala do širšího povědomí zámořská NHL, která ho roku 2015 zavedla v základní části po úspěšném testu ve farmářské AHL. Atraktivní formát se spoustou šancí a nečekanými zvraty pak rychle pronikl do evropských lig a na mezinárodní scénu.

Teď může rozhodovat play off světového šampionátu.