Fotbalové dění: Kouče Priskeho chce Feyenoord. Plzeň už nepočítá s jedním z útočníků

19:30

O trenéra fotbalové Sparty Praha Briana Priskeho má podle nizozemských médií velký zájem Feyenoord Rotterdam. Sedmačtyřicetiletý Dán by mohl u týmu nahradit Arneho Slota, který od nové sezony převezme Liverpool po odchodu Jürgena Kloppa. Uvedly to magazín Voetbal International či web nizozemské verze stanice ESPN, podle kterého je zájem oboustranný. Priske loni v říjnu prodloužil na Letné smlouvu do roku 2026.

Priske přišel do Sparty před dvěma roky a hned v první sezoně jí pomohl ukončit devítileté čekání na mistrovský titul. Letos s ní ligový triumf obhájil a přidal i vítězství v domácím poháru.

Feyenoord s českým reprezentantem Ondřejem Lingrem získal v dubnu Nizozemský pohár a v lize pak skončil druhý za PSV Eindhoven.