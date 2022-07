Junioři odletěli na MS bez Jiříčka. Šestka draftu se nakazila koronavirem

Hokejová reprezentace do 20 let odletěla na mistrovství světa do Edmontonu bez Davida Jiříčka, jenž měl pozitivní test na covid-19. Obránce, kterého si v letošním draftu NHL vybral jako nejlepšího Čecha na šestém místě Columbus, by měl do Kanady odcestovat po uplynutí karantény. Šampionát začne 9. srpna, vedení výpravy počítá s tím, že ho Jiříček stihne.

"S (mezinárodní federací) IIHF to budeme po příletu do Edmontonu řešit. Pokud vše půjde podle plánu, měl by se David k týmu připojit ještě před začátkem mistrovství," uvedl v tiskové zprávě manažer týmu Otakar Černý. Související Zklamání u sousedů. Slováci mohli útočit na medaili, supertým se jim ale rozpadl Všichni hráči a členové realizačního týmu museli podle nařízení organizátorů absolvovat před odletem do Kanady jeden PCR test. S výjimkou Jiříčka byly všechny ostatní výsledky negativní. Do dějiště MS tak odcestovalo 24 hráčů (tři brankáři, sedm obránců a 14 útočníků). Šampionát se měl konat na přelomu loňského a letošního roku, ale kvůli koronavirové nákaze byl nakonec zrušen po odehrání pouhých devíti zápasů a kontumaci dalších tří duelů. Nyní organizátoři v kanadské provincii Alberta nastavili mírnější pravidla než v zimě. "Tentokrát bychom neměli fungovat v tzv. bublině a ani nás nečekají karantény na hotelových pokojích. Po příletu budou dle našich informací testovaní na místě pouze náhodně vybraní jedinci. Celý tým absolvuje ještě jedno kolo testování 4. srpna. V případě, že všechno půjde podle plánu, by se potom dál v průběhu šampionátu testovat nemělo," dodal Černý. Česká dvacítka vstoupí do turnaje v úterý 9. srpna utkáním proti Slovensku. Dalšími soupeři v základní skupině A budou postupně Finsko, domácí Kanada a Lotyšsko.