Trenéry čeká noční hlídka. Stále jsou ve hře tři možné posily z NHL

před 34 minutami

Možnost posílit českou hokejovou reprezentaci pro nadcházející mistrovství světa v Bratislavě o útočníky David Krejčího a Davida Pastrňáka padla v noci na dnešek po postupu Bostonu do finále Východní konference NHL. Stavitelé národního týmu ale stále vyhlížejí další možné akvizice ze sérií 2. kola play off mezi St. Louis a Dallasem a San Jose a Coloradem.

Krejčí s Pastrňákem loni posílili tým kouče Josefa Jandače na šampionátu v Dánsku po vyřazení Bostonu v semifinále konference, letos ale výběru trenéra Miloš Říhy nepomohou. Bruins oslavili díky výhře 3:0 v Columbusu a triumfu v sérii 4:2 na zápasy postup mezi nejlepší čtyři poprvé od roku 2013.

"Jsou to věci, které my neovlivníme. Furt máme ve hře tři hráče, kteří můžou přijet. Takže musíme počkat na ty dva zápasy a podle toho uvidíme, co dál," řekl asistent trenéra českého týmu Robert Reichel novinářům.

Série St. Louis s Dallasem skončí rozhodujícím sedmým zápasem v noci na středu a trenéři mají v hledáčku na možné posílení z týmu Stars centra Radka Faksu.

Colorado v noci na dnešek vyrovnalo sérii se San Jose a Říha s asistenty Reichlem a Karlem Mlejnkem budou ve čtvrtek ráno sledovat vývoj rozhodujícího duelu hraného v Kalifornii.

Jak informoval generální manažer české reprezentace Petr Nedvěd při nedělní nominační tiskové konferenci v Brně, v případě vyřazení Avalanche je domluvený na příjezdu gólmana Pavla Francouze, který je po působení na farmě v týmu Colorado Eagles k dispozici celku z Denveru jako trojka. Pokud by neuspěli domácí Sharks, tak by Říha a spol. rádi získali aktuálně druhého nejlepšího střelce play off Tomáše Hertla.